Elisa Beni denuncia la campaña de acoso de la izquierda contra ella tras defender a Ayuso: “Borregos, me la refanfinfla”

Nuevo blanco de la izquierda después de criticar sin fisuras los desmanes del Gobierno Sánchez.

Elisa Beni, ha denunciado en ‘Espejo Público’ (Antena 3) una campaña coordinada de agresiones desde la izquierda, luego de defender a Isabel Díaz Ayuso, a quien considera víctima de una ofensiva política y mediática desmedida, tal y como relató este 30 de julio de 2026 Durante su intervención, Beni utilizó términos como “borregos” y concluyó con un contundente “me la refanfinfla”, dejando claro que no tiene intención de rectificar ni moderar su postura ante el reproche en redes.

Este exabrupto trasciende un simple intercambio de tuits. Beni tiene una trayectoria notable en medios progresistas y había sido una crítica acérrima del PP madrileño. Su giro, o mejor dicho, su creciente distanciamiento de la dirección del PSOE de Pedro Sánchez, se hizo evidente tras su salida de eldiario.es, luego de un choque frontal con la línea editorial del medio y su director, Ignacio Escolar. Desde entonces, colabora en espacios donde Ayuso tiene una notable presencia, y no ha dudado en señalar un “acoso” por parte de sectores gubernamentales y del entorno socialista cuando se aleja del guion establecido.

Del referente progresista a “facha” en la diana digital

Lo que Beni califica como “campaña estructurada” no se limita a insultos aislados. Según su testimonio, emerge un patrón repetitivo:

La etiquetan de “facha” y “vendida” cada vez que critica al Gobierno o coincide con posturas adversas al sanchismo.

y cada vez que critica al Gobierno o coincide con posturas adversas al sanchismo. Se reviven columnas antiguas para pintarla como alguien que “ha cambiado de bando” y justificar su exclusión en espacios que antes le eran afines.

Ayuso como línea roja y el precio del matiz

La paradoja es palpable: una periodista que se define como de izquierdas defiende públicamente a la presidenta del PP madrileño, al tiempo que denuncia una deriva iliberal del socialismo en el poder. En el clima polarizado actual, Ayuso ha trascendido su rol como líder autonómica para convertirse en un símbolo de identidad. Cuestionarla o apoyarla se convierte en un test de pureza ideológica, especialmente en redes sociales y en tertulias.

La decisión de Beni de posicionarse en esta trinchera acarrea varias consecuencias:

Reconfiguración de su imagen pública – De ser una voz progresista en medios afines a Sánchez, ha pasado a ser vista por muchos como una referencia crítica del sanchismo y aliada de la derecha mediática. – Su aparición en platós donde se analiza el Gobierno refuerza esa percepción, aunque ella defienda seguir siendo de izquierdas.

Ejemplo de la fragilidad de las alianzas mediático-políticas – Su caso ejemplifica cómo la discrepancia interna es castigada más severamente que la crítica al adversario: quienes se desmarcan de la disciplina del partido mediático sufren un peaje en su reputación y visibilidad. – También pone de relieve la dependencia económica de muchos colaboradores de tertulias respecto a cadenas y productoras, lo que alimenta sospechas sobre supuestas “compras” políticas sin evidencias concretas.

Erosión del debate sereno – Si cada crítica al Gobierno desde la izquierda se traduce en un linchamiento interno, el espacio público se ve empobrecido y se premian los discursos de “hooligan”, tal como ha denunciado la propia Beni.

Lo que revela el caso sobre la izquierda española

El choque entre Beni y gran parte de la izquierda tuitera pone de manifiesto tensiones más profundas:

Una parte del espectro progresista se resiste a aceptar críticas al PSOE y a sus aliados, sobre todo cuando afectan a temas identitarios como el feminismo institucional o el relato judicial del sanchismo.

y a sus aliados, sobre todo cuando afectan a temas identitarios como el feminismo institucional o el relato judicial del sanchismo. Las redes sociales se han convertido en herramientas de control interno: quien no se alinea con el discurso dominante es acusado de “traidor” o “vendido”, con campañas virales destinadas a deslegitimar su voz.

El papel de plataformas y televisiones públicas o semipúblicas, como Telemadrid, está en debate no solo por su línea editorial, sino por quién toma asiento en sus tertulias y bajo qué etiqueta ideológica.

En este marco, el “me la refanfinfla” pronunciado por Beni es un síntoma de cansancio de una parte de la opinión pública progresista que no quiere ser tratada como una masa obediente. Otra cuestión es si este desahogo tendrá consecuencias políticas reales o si se convertirá en un mero fogonazo televisivo.