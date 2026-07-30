¡Hasta laSexta da por finiquitado a Sánchez! Un tertuliano lo llama ‘corrupto’

Le huele el culo a pólvora.

En un tenso debate en laSexta, Pablo Pombo, periodista de El Confidencial, no se mordió la lengua al analizar la situación política del presidente Pedro Sánchez y el PSOE. Pombo, conocido por su análisis directo, vinculó directamente las decisiones del Gobierno con una “corrupción sistémica” del sanchismo.

“Escucho al presidente Page y reconozco al PSOE de toda la vida, no al que veo ahora. Hay que ser más contundentes. Indultar a una persona corrupta es corrupción. Hacer indultos a medida de personas como Borràs, como Puigdemont, para mí son dos delincuentes, es corrupción. Este indulto está hecho no solo a la medida de ellos, está hecho también a la medida de Sánchez y por eso hablo con tanta insistencia de la corrupción sistémica del sanchismo. No solo se trata de que unos estén robando, esto va de que hay trato VIP a los delincuentes”.

Sus palabras han generado un fuerte impacto en redes sociales y han sido interpretadas como un punto de inflexión: incluso en un medio tradicionalmente afín al Gobierno, un tertuliano da por agotado el ciclo de Sánchez y lo acusa abiertamente de corrupción.

«Indultar a una persona corrupta es corrupción».

La opinión de don @pablopombo que compartimos muchos. pic.twitter.com/9eDupqwS6z — Marta de Pedro 🇪🇸 (@Martadpp) July 29, 2026

El indulto parcial a Laura Borràs, un caso de corrupción administrativa

El pasado 28 de julio de 2026, el Consejo de Ministros aprobó un indulto parcial a Laura Borràs, expresidenta del Parlamento de Cataluña y exdirigente de Junts. La medida, publicada en el BOE el 29 de julio (Real Decreto 670/2026), conmuta su pena de prisión de 4 años, 6 meses y 1 día por 2 años, evitando así su ingreso en prisión al no tener antecedentes penales. Se mantiene, sin embargo, la multa de 36.000 euros y la inhabilitación especial.

¿Por qué fue condenada Borràs? Los hechos se remontan a su etapa como directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) entre 2013 y 2018. Según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de marzo de 2023, confirmada por el Tribunal Supremo en febrero de 2025, Borràs adjudicó de forma irregular 18 contratos menores por un valor total de 335.700 euros a un conocido suyo, el informático Isaías Herrero.

La decisión ha generado fuertes críticas. Figuras del propio PSOE, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, han cuestionado públicamente la credibilidad de indultar a condenados por corrupción en el contexto actual. La oposición la califica de “trato VIP” a aliados independentistas.

Este indulto se produce en un momento de alta tensión para el Ejecutivo, con negociaciones presupuestarias pendientes y tras el rechazo previo del Supremo a incluir estos hechos en la amnistía. Sin embargo, esto ejemplifica la tesis de una “corrupción sistémica” donde los indultos se utilizan como herramienta política más que como acto de equidad.