Naranjo advierte de la nueva trampa que prepara Sánchez durante vacaciones: urnas y miedo

La situación es simple y alarmante: Pedro Sánchez toma unas vacaciones, reclama que se respeten los resultados de unas elecciones y, al mismo tiempo, elude convocarlas. En esta corrosiva paradoja se apoya hoy Antonio Naranjo, periodista que titula su columna ¿Qué (nueva) trampa prepara Pedro? y la publica en El Debate el 30 de julio de 2026. Desde el primer párrafo, su tesis se presenta de manera tan directa como perturbadora: el problema no radica en que Sánchez mencione las urnas, sino en que lo hace únicamente cuando le resulta favorable, mientras manipula el propio censo.

La reflexión de Naranjo se articula en torno a un eje claro: el miedo político, no como una emoción desmedida, sino como una respuesta racional ante la posible manipulación electoral que transgrede los límites de la competición democrática saludable. Irse de vacaciones exiguiendo el respeto por el resultado de unas elecciones que no desea convocar resulta inquietante. Y esto, según subraya el autor, no es simplemente un acto retórico, sino el indicio de que está preparando algo que afecta a la esencia del sistema electoral: quién vota, dónde y con qué repercusiones aritméticas.

Su texto avanza mediante frases cortas y contundentes, y en uno de sus puntos más relevantes se centra en la anomalía más grave: que quien debe garantizar el respeto al voto sea precisamente aquel que menos lo acata cuando los resultados no le favorecen. Naranjo escribe, y es conveniente recogerlo textualmente: «Dado que el único que nunca asume el dictado de las urnas es Sánchez, que ahora lance ese aviso coincidente con el dopaje probable del censo electoral, con españoles tan españoles como un esquimal, produce algo más que inquietud y algo menos que pavor. Dejémoslo en miedo.» Este fragmento condensa la sospecha: no se trata solo de una ampliación del cuerpo electoral, sino de hacerlo de manera interesada, casi quirúrgica, para manipular futuros resultados.

El miedo como categoría política

La columna hace hincapié en esa palabra, miedo, no como un recurso dramático, sino como un diagnóstico de un sistema que podría estar siendo alterado desde el interior. Naranjo enlaza tres temores concretos, que operan casi como una lista mental del lector:

«Miedo a que la ingeniería electoral esté perfectamente afinada para calcular en qué circunscripciones ese extra de votantes artificiales puede decidir un escaño.»

«Miedo a que la aritmética sanchista, que ignora la evidencia de que en política sumar a cualquier precio no es válido, haya encontrado la vía para distorsionar los designios demoscópicos.»

«Miedo, en fin, a que tenga un plan, por supuesto indecente, para que la bravata de seguir hasta 2031 no sea un deseo, sino un anuncio.»

Son frases concisas, pero articulan un argumento que tiene un gran alcance: el peligro de que la ampliación desmesurada de nacionalidades, lejos de ser una política de integración o reparación histórica, se convierta en una herramienta para garantizar futuras mayorías. El año 2031 aparece como un horizonte simbólico de permanencia, una fecha que Naranjo no considera casual, sino un posible objetivo de una estrategia premeditada.

En esta reflexión, el periodista no se centra tanto en la psicología del presidente como en la tensión existente entre el poder ejecutivo y las instituciones de control. La idea de que esa “ingeniería electoral” esté “afinada” sugiere una operación fría, técnica, que solo se evidencia cuando los efectos se vuelven visibles en el reparto de escaños. Por eso, el texto se detiene en la aritmética: esa suma de votos que, según Naranjo, se ha desvinculado de cualquier consideración ética sobre su origen y la intención detrás de su incorporación al censo.

Estado de derecho y Supremo como dique

El contrapunto esencial de la columna lo aporta el Tribunal Supremo, que Naranjo presenta como la última barrera frente a una posible manipulación por parte de Sánchez. En un párrafo fundamental, el artículo destaca: «Difícil es, no tanto por la catadura moral del personaje cuanto por la solidez del Estado de derecho a pesar de él, pero en lo único en que es bueno es en el mal y toda preocupación es poca.» Aquí, el Estado de derecho se presenta como una estructura resistente, capaz de soportar embates, aunque no invulnerable.

El calendario judicial añade un matiz de tensión política. Naranjo recuerda que, en septiembre, el Supremo llevará a cabo una vista pública para determinar si esa “concesión masiva de nacionalidades” promovida por el Gobierno es jurídicamente correcta. Este dato es crucial en la columna, pues vincula de manera directa la sospecha de manipulación del censo con un control institucional concreto, más allá de una crítica meramente retórica. El propio texto señala: «El Tribunal Supremo, otra vez el Supremo, tiene en septiembre una vista pública para revisar si la concesión masiva de nacionalidades instada por el sanchismo es procedente.»

A partir de ahí, Naranjo presenta una metáfora significativa, que podría ser casi finalista: el lema “Cumplimos”, apropiado como eslogan gubernamental, debería resurgir, según él, en la resolución del Alto Tribunal. De ahí su frase literal: «Es de esperar que los magistrados, ellos sí, se pongan el rótulo hurtado por El Veraneante y luzca clara en su resolución el lema que necesitamos: «Cumplimos». Ellos sí.» El contraste es evidente: frente a un presidente que juega con las palabras y los tiempos, unos jueces que en teoría están comprometidos con la ley sin atajos.