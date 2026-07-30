Pedro Sánchez naufraga con un nuevo cambio de opinión sobre la inmigración que arriba a España

Una más de Pedro Sánchez.

Concretamente, otro cambio más de opinión.

El presidente del Gobierno vuelve a generar debate con su evolución en materia migratoria.

Lo que antes presentaba como una oportunidad para España ahora lo aborda con medidas de retorno.

El mandatario pasa de ver en la inmigración un elemento positivo a priorizar las devoluciones cuando la situación se complica en territorios como las Islas Baleares.

Otra más de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno pasa de considerar la inmigración como una oportunidad para España y un elemento de riqueza a propiciar las repatriaciones. Todo porque pierde votos allá donde la presión inmigratoria es inaguantable. pic.twitter.com/y2M2pX7Jg2 — Luis Rioja (@miescano351) July 30, 2026

El texto original del tuit pone el foco en esa contradicción. «Otra más de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno pasa de considerar la inmigración como una oportunidad para España y un elemento de riqueza a propiciar las repatriaciones. Todo porque pierde votos allá donde la presión inmigratoria es inaguantable»

El mensaje conecta con el malestar que generan las llegadas de pateras en el archipiélago balear. El usuario subraya que el cambio responde a un cálculo electoral más que a una estrategia coherente a largo plazo. Esta percepción se repite entre quienes siguen de cerca la actualidad política y migratoria.

La entrada de Pedro Sánchez en el debate sobre repatriaciones desde Argelia añade tensión a un asunto que ya divide a la opinión pública. El tuit capta esa sensación de viraje oportunista sin entrar en detalles de plazos o cifras concretas.

En el año 2023, desde Mauritania, destacó la ventana de oportunidad que le ofrecía a España la inmigración:

Para nosotros el fenómeno de la migración es una cuestión de principios morales, de solidaridad y de dignidad. Y también es un asunto de pura racionalidad, porque la contribución de los trabajadores y de las trabajadoras migrantes a nuestra economía es fundamental, como lo es también el sostenimiento de la seguridad social o de nuestro sistema público de pensiones. Para España, por tanto, la migración es riqueza, es desarrollo y es prosperidad.

Pero ahora, en julio de 2026, con las Islas Baleares en el punto de mira de las mafias de las pateras, especialmente desde Argelia, el mensaje del inquilino de La Moncloa vira bastante: