Tendencias virales en X España: Chamberí, Spiderman y más picos de hoy, 30 de julio

1. SOCIEDAD · POLÍTICA

Chamberí domina las menciones matutinas

Chamberí aparece en los primeros puestos de los rankings de tendencias en España desde primera hora de la mañana del 30 de julio. La conversación se ha disparado por menciones locales y reacciones ciudadanas que se multiplican en hilos y publicaciones geolocalizadas. El pico coincide con el arranque de la jornada laboral y ha mantenido posiciones altas durante las últimas horas.

2. ENTRETENIMIENTO · CINE

Spiderman vuelve a viralizarse con Tom Holland

Spiderman y referencias a Tom Holland y Peter Parker concentran miles de interacciones desde anoche y se mantienen activas esta mañana. Los usuarios comparten clips, memes y reacciones al actor que impulsan el tema en tiempo real. El impulso se mantiene vivo por la cercanía de estrenos y contenido fan.

3. SOCIEDAD · LOCAL

Fermoselle genera debate vecinal y turístico

Fermoselle irrumpe en los rankings por menciones a su patrimonio y posibles eventos locales que circulan desde primera hora. La conversación incluye fotos y testimonios que se comparten masivamente entre usuarios de la zona y visitantes. El tema mantiene tracción en las últimas horas.

4. MÚSICA · CULTURA

Glen Hansard sorprende con menciones espontáneas

Glen Hansard aparece en las listas de tendencias gracias a clips y comentarios de fans que se han multiplicado desde anoche. La actividad se concentra en publicaciones que rescatan actuaciones o noticias recientes del músico. El pico se mantiene fresco durante la mañana del 30 de julio.

5. DEPORTES · FÚTBOL

Lookman y Aubameyang generan reacciones futboleras

Lookman y Aubameyang figuran en los rankings por menciones deportivas que se activaron en las últimas horas. Los aficionados debaten fichajes, partidos o declaraciones que circulan en tiempo real. La conversación se mantiene activa desde primera hora de la mañana.

6. SOCIEDAD · JUSTICIA

UDEF y Guardia Civil Leonardo Marcos centran la atención

UDEF y Guardia Civil Leonardo Marcos acumulan publicaciones desde la noche anterior y siguen creciendo esta mañana. Los usuarios comparten información y reacciones sobre el caso que impulsan ambos términos en paralelo. El debate se mantiene vivo en las últimas 24 horas.

7. POLÍTICA · MONARQUÍA

#LargarAFelipeVIYa reactiva el debate republicano

El hashtag #LargarAFelipeVIYa escala posiciones desde primeras horas del día por publicaciones y hilos que critican la monarquía. La actividad se concentra en menciones directas y réplicas que se multiplican en tiempo real. El tema ha entrado fuerte en los rankings matutinos.

8. ENTRETENIMIENTO · SERIES

#MalasLenguas y #TEM29J impulsan el cotilleo televisivo

#MalasLenguas y #TEM29J concentran menciones por episodios y reacciones de audiencia que se viralizan desde anoche. Los usuarios comparten clips y opiniones que mantienen ambos hashtags en las listas de tendencias durante la mañana. El impulso continúa fresco.

9. MÚSICA · FANS

#WeStandWithBTS y ARMY generan oleada solidaria

#WeStandWithBTS y menciones a ARMY escalan por mensajes de apoyo que se multiplican desde la noche anterior. La comunidad comparte contenidos y peticiones que impulsan el hashtag en tiempo real. La actividad se mantiene alta esta mañana del 30 de julio.

10. VARIEDAD · LOCAL

Villahermosa, Arantxa y Gertrudis completan el mapa de menciones

Villahermosa, Arantxa y Gertrudis aparecen en los rankings por conversaciones locales y personales que se activaron en las últimas horas. Los usuarios comparten noticias o anécdotas que mantienen estos nombres en las listas de tendencias durante la jornada.