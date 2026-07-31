Los 10 asuntos que agitan el panoramama político y mediatico español este 31 de julio de 2026: la invasión de Ceuta domina los titulares

Entre 20.000 y 40.000 personas han entrado en Ceuta en apenas 48 horas, con al menos una decena de muertos por ahogamiento, mientras el presidente disfrutaba de sus vacaciones en Lanzarote y su ministro del Interior insistía en que la ley no permite declarar la emergencia por una crisis migratoria.

Mientras decenas de miles de personas saltaban el espigón del Tarajal o se lanzaban a nado hacia Ceuta, Pedro Sánchez seguía en La Mareta, la residencia oficial en Lanzarote donde pasa buena parte de sus veranos. No es un detalle menor ni una anécdota de calendario: es la fotografía exacta de la gestión de esta crisis. Mientras la ciudad autónoma se declaraba en estado de colapso absoluto, con el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) desbordado y cadáveres apareciendo en la orilla, el Gobierno tardó horas en reaccionar y días en admitir la magnitud de lo que las asociaciones de la Guardia Civil ya calificaban, sin matices, de «invasión orquestada».

Una avalancha que multiplica por cuatro la de 2021

Las cifras, todavía provisionales, hablan por sí solas. El entorno del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, cifraba en unos 20.000 los migrantes entrados de forma irregular; Alberto Núñez Feijóo llegó a hablar de más de 40.000, una cantidad equivalente a más de la mitad de la población censada de la ciudad. Empezaron cruzando a nado, pero terminaron saltando en masa por el espigón y entrando en estampida por la propia frontera terrestre, ante lo que sindicatos policiales como Jupol y SUP describen como la pasividad —»si no el aliento»— de las autoridades marroquíes.

1. POLÍTICA · INTERNACIONAL

Trump rectifica y afirma que España “se ha redimido” tras un pago adicional a la OTAN

En las últimas horas ha estallado la polémica diplomática después de que Donald Trump, que había arremetido duramente contra España por su aportación a la OTAN, haya rectificado este viernes y asegure ahora que el país “se ha redimido por completo” tras acceder a un “importante pago” a la Alianza Atlántica. El volantazo del líder estadounidense, difundido anoche y amplificado esta mañana por los informativos españoles, ha disparado las búsquedas y el debate político, porque se interpreta como un giro brusco en su estrategia de presión sobre los aliados europeos. La rectificación llega en pleno verano político, con el Gobierno obligado a explicar las condiciones de ese compromiso económico adicional y la oposición exigiendo transparencia sobre la negociación, mientras la discusión se cuela de lleno en tertulias, editoriales y redes sociales.

2. POLÍTICA · TRIBUNALES

La Fiscalía confirma la petición de absolución de Begoña Gómez y reaviva la batalla política

La Fiscalía ha confirmado hoy su petición de absolución para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, así como para su asesora y el empresario Juan Carlos Barrabés, al insistir en que no aprecia delito en la causa abierta por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias. Este movimiento, conocido esta mañana en sede judicial, ha tenido un impacto inmediato en la agenda política: el Ejecutivo lo presenta como aval a su relato de “causa sin base”, mientras PP y Vox redoblan su discurso sobre la “judicialización” del entorno de La Moncloa. El asunto se ha convertido en uno de los más comentados del día, tanto en portadas digitales como en programas de radio y televisión, porque toca de lleno la guerra partidista en pleno final de curso político y condiciona el clima de cara a las próximas sesiones parlamentarias.

3. SUCESOS · MIGRACIÓN · POLÍTICA

Crece la conmoción por los 16 cuerpos recuperados en el mar en Ceuta y la presión migratoria

La presión migratoria sobre la frontera sur ha dado un giro dramático en las últimas 24 horas tras confirmarse que ascienden a 16 los cuerpos recuperados del mar en aguas próximas a Ceuta. Las últimas tareas de búsqueda y rescate, detalladas anoche y actualizadas esta madrugada, han alimentado un impacto mediático enorme, con imágenes y testimonios que han inundado informativos y redes. Este nuevo episodio de mortalidad en ruta vuelve a poner bajo foco la política migratoria española y europea, justo cuando el Gobierno enfrentaba ya críticas por la gestión de los flujos y por el refuerzo de medios en el Estrecho. Organizaciones humanitarias, partidos y voces ciudadanas se suceden hoy en declaraciones y comunicados, mientras crecen las peticiones de explicaciones sobre los dispositivos de Salvamento y la coordinación con Marruecos.

4. POLÍTICA · RELACIONES EXTERIORES

El PP frena el Tratado de Amistad con Francia y abre un nuevo frente diplomático

El Senado ha acordado en las últimas horas devolver al Tribunal Constitucional el Tratado de Amistad con Francia, con la mayoría del PP como llave de esta maniobra parlamentaria que en la práctica paraliza el acuerdo bilateral. La decisión, conocida ayer por la tarde y ampliamente analizada esta mañana, ha tensado tanto la relación con París como la dinámica interna entre Gobierno y oposición. Mientras el Ejecutivo denuncia una “irresponsabilidad” que daña la imagen de España ante un socio estratégico, el PP justifica el movimiento en dudas de encaje constitucional del texto. Las repercusiones del gesto han escalado rápidamente en la conversación pública, porque afectan a cooperación económica, migratoria y de seguridad, y se producen en un momento de máxima sensibilidad europea tras diversas crisis fronterizas.

5. POLÍTICA · IGUALDAD Y DERECHOS SOCIALES

Aprobada en comisión la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia sin el apoyo de PP y Vox

El Congreso dio ayer un paso clave al aprobar en comisión la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, un paquete normativo que busca actualizar derechos, procedimientos y financiación para estos colectivos. El dato que ha encendido el debate hoy es que el texto salió adelante sin el apoyo de PP y Vox, lo que ha polarizado la discusión tanto en el hemiciclo como en los medios. Desde primera hora de la mañana, organizaciones de personas con discapacidad celebran avances en reconocimiento de derechos, mientras la oposición denuncia una reforma “parcial” y “mal financiada”. El choque político y el impacto directo en cientos de miles de familias han convertido la reforma en uno de los asuntos más rastreados en buscadores y más analizados en tertulias.

6. POLÍTICA · DERECHOS CIVILES

España renueva hasta 2030 el acuerdo contra el racismo, la xenofobia y la LGTBIfobia

En plena ola de debates sobre discursos de odio y delitos por motivación discriminatoria, el Gobierno anunció ayer la renovación hasta 2030 del acuerdo interinstitucional contra el racismo, la xenofobia y la LGTBIfobia. El paso, formalizado con la firma entre varios ministerios y entidades públicas, se ha convertido hoy en una de las referencias clave en la discusión política sobre convivencia, educación y redes sociales. Colectivos LGTBI y ONG antirracistas valoran que se consolide un marco estable de trabajo, mientras partidos de derecha y extrema derecha cuestionan la utilidad de este tipo de estrategias. La coincidencia temporal con varios casos de agresiones motivadas por odio, difundidos en las últimas horas, ha amplificado el eco mediático y situando el acuerdo en el centro de entrevistas y debates.

7. SOCIEDAD · FIESTAS POPULARES · POLÍTICA LOCAL

Encierro “vertiginoso y accidentado” en San Fermín con 15 heridos y debate sobre seguridad

Las imágenes del encierro de los Victoriano del Río en San Fermín, descrito como “vertiginoso y accidentado” y saldado con 15 trasladados al hospital —uno de ellos por asta de toro—, han dominado informativos nocturnos y matinales. El parte actualizado anoche y los vídeos difundidos esta mañana han reabierto el eterno debate sobre seguridad, modelo festivo y responsabilidad institucional. Las autoridades locales defienden los protocolos, mientras asociaciones animalistas y algunos partidos aprovechan el momento para reclamar cambios de calado en las fiestas. El peso económico y turístico de Pamplona, unido a la carga simbólica de los Sanfermines, explica que la noticia haya escalado también al terreno político, con posicionamientos cruzados en plenos municipales y parlamentos autonómicos.

8. SUCESOS · VIOLENCIA MACHISTA · POLÍTICA

Detención del sospechoso por el doble asesinato de una madre y su hija en Mijas

La Guardia Civil ha detenido en las últimas horas al principal sospechoso del doble asesinato de una mujer y su hija en Mijas, después de que ambas aparecieran muertas en su vivienda en un caso investigado como violencia machista. La confirmación de la detención anoche y los nuevos detalles ofrecidos esta mañana han sacudido a la opinión pública, que encadena así otro episodio de violencia extrema contra mujeres en pleno verano. La dimensión política es inmediata: el Gobierno y varias comunidades autónomas han anunciado minutos de silencio y nuevas llamadas a reforzar recursos de protección, mientras algunos dirigentes reclaman revisar protocolos y campañas. La mezcla de horror social y presión institucional ha colocado el caso entre los temas más buscados y comentados del día.

9. CULTURA · SOCIEDAD · MEDIOS

Ola de homenajes tras la muerte de Bonnie Tyler, icono del pop-rock de los 80

La muerte de Bonnie Tyler a los 75 años, confirmada ayer y destacada hoy en las secciones de cultura y sociedad de los grandes medios españoles, ha generado una ola de homenajes que trasciende lo musical. Programas de radio, televisiones generalistas y prensa digital revisan desde anoche su trayectoria, marcada por éxitos como “Total Eclipse of the Heart” y “Holding Out for a Hero”. Aunque se trata de una figura internacional, el eco en España es notable por la fuerte presencia de su repertorio en generaciones que crecieron en los 80 y 90. Políticos, artistas y comunicadores se han sumado a los mensajes de recuerdo, y el nombre de la cantante se ha colado entre las búsquedas y conversaciones más activas, demostrando la fuerza emocional de la memoria pop.

10. SOCIEDAD · MEDIO AMBIENTE · POLÍTICA TERRITORIAL

Incendios de Lleida y Almería reactivan el debate sobre prevención y gestión forestal

Los servicios de emergencias han dado por estabilizado el incendio de Guimerà (Lleida), lo que ha permitido desactivar el confinamiento que afectaba a unos 21.000 vecinos desde ayer. En paralelo, otro fuego en Los Gallardos (Almería) dejaba a un hombre herido con quemaduras en Bédar, alimentando la sensación de verano de alto riesgo. Las actualizaciones de ambos frentes a lo largo de la tarde y la noche han encendido alarmas políticas y mediáticas sobre prevención, limpieza de montes y medios disponibles para las brigadas forestales. Gobiernos autonómicos y central se ven hoy obligados a detallar recursos, planes de reforestación y coordinación, mientras expertos y organizaciones ecologistas pugnan por colocar la agenda climática en un primer plano. Los incendios, además de titulares, fuerzan de nuevo la pregunta de cada verano: si las lecciones de años anteriores se están aplicando de verdad.