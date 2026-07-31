  • ESP
    España América
Periodismo

TENDENCIAS DEL DÍA

Los 10 trending topic que arrasan en redes sociales en España este 31 de julio de 2026: invasión de Ceuta, Marruecos, vacaciones de Sánchez…

El debate sobre la frontera sur y el auge de varios formatos televisivos marcan el pulso de X en España este 31 de julio

Redes sociales, tendencias, trending topic
Redes sociales, tendencias, trending topic. PD
Archivado en: Periodismo

Este 31 de julio, decenas de miles de ilegales han entrado por la fuerza en Ceuta, casi todas bordeando el espigón del Tarajal o cruzando a nado desde Marruecos, en lo que asociaciones policiales y buena parte de la clase política describen ya como una «invasión orquestada» con la connivencia de las autoridades marroquíes y la psividad criminal de las españolas.

 La ciudad autónoma está colapsada: el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) ha rebasado con creces su capacidad, cientos de menores permanecen sin recursos básicos en sus inmediaciones y el mar ha devuelto ya, según los últimos recuentos, hasta dieciocho cadáveres.

El Gobierno de Pedro Sánchez, disfrutando a pierna suelta de vacaciones, se resiste a declarar la Emergencia Nacional pese a las peticiones reiteradas del presidente local, Juan Jesús Vivas.

1. POLÍTICA · INTERNACIONAL

Melilla y Marruecos en el centro del debate

La conversación sobre Melilla y las relaciones con Marruecos ha estallado en las últimas horas con menciones constantes a Schengen, el Sáhara y posibles implicaciones diplomáticas. Usuarios comparten vídeos y opiniones sobre la situación en la frontera, generando un pico claro esta madrugada que se mantiene activo a primera hora de la mañana. El tema aparece en los rankings principales de ambas fuentes de tendencias y muestra actividad real con posts recientes que analizan el contexto geopolítico.

2. ENTRETENIMIENTO · TELEVISIÓN

#CasaGemelos11 dispara las reacciones

El reality #CasaGemelos11 acumula miles de menciones desde anoche con usuarios comentando escenas, espiritismo y giros dramáticos del programa. El hashtag se mantiene en los trending de trends24 y getdaytrends, con posts en tiempo real que analizan lo ocurrido en el último episodio emitido ayer. La conversación ha crecido de forma orgánica durante la noche y continúa activa esta mañana.

3. ENTRETENIMIENTO · TELEVISIÓN

#ZonaLimite y #maestrosdelacostura suman audiencia

Ambos formatos televisivos registran picos de conversación desde ayer por la tarde, con espectadores compartiendo clips y opiniones sobre los últimos capítulos. Aparecen consistentemente en los listados de tendencias de España y generan hilos y memes que circulan desde hace menos de 24 horas.

4. POLÍTICA · NACIONAL

Ayuso y la actualidad madrileña

El nombre de Ayuso vuelve a los rankings con menciones ligadas a declaraciones recientes que han generado reacciones esta misma mañana. La tendencia se cruza entre las dos fuentes y muestra posts con fecha de hoy que analizan sus palabras en el contexto político actual.

5. CULTURA · MÚSICA

Glen Hansard y su paso por España

El músico irlandés Glen Hansard concentra atención desde anoche tras un concierto o aparición que ha impulsado menciones y clips compartidos en X durante las últimas horas. El tema figura en el top de getdaytrends y mantiene actividad verificada en tiempo real.

6. POLÍTICA · JUSTICIA

Begoña Gómez y Laura Borràs en el foco

Ambos nombres aparecen en los rankings con actividad renovada en las últimas 24 horas ligada a noticias judiciales o mediáticas que generan debate esta mañana. Los posts recientes confirman el pico actual sin remontarse a días anteriores.

7. ENTRETENIMIENTO · CINE

Spiderman y Tom Holland generan expectación

El universo de Spiderman y menciones a Tom Holland repuntan con contenido relacionado con posibles estrenos o filtraciones que circulan desde ayer por la noche. Se mantienen en las listas de tendencias y acumulan reacciones verificadas en las últimas horas.

8. SOCIEDAD · ACTUALIDAD

Chamberí y noticias locales

El barrio madrileño de Chamberí aparece en los trending con conversación sobre sucesos o temas de interés local que han estallado esta madrugada y siguen activos a primera hora.

9. POLÍTICA · INTERNACIONAL

Otras menciones diplomáticas

Temas como Ceuta, Argelia o figuras como Meloni y Netanyahu se entrelazan en la conversación geopolítica más amplia que domina la jornada, con posts que vinculan diferentes frentes y mantienen el pulso desde hace menos de un día.

10. VARIOS · TENDENCIAS DIARIAS

Hashtags matutinos y picos locales

Etiquetas como #Buenosdías, #FelizJueves residuales y menciones a otros nombres locales (Fermoselle, Moguer) completan el mapa de tendencias con actividad puntual de esta mañana que se suma a los grandes bloques ya mencionados.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

CONSOLAS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Consolas
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]