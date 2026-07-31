Los 10 trending topic que arrasan en redes sociales en España este 31 de julio de 2026: invasión de Ceuta, Marruecos, vacaciones de Sánchez…

Este 31 de julio, decenas de miles de ilegales han entrado por la fuerza en Ceuta, casi todas bordeando el espigón del Tarajal o cruzando a nado desde Marruecos, en lo que asociaciones policiales y buena parte de la clase política describen ya como una «invasión orquestada» con la connivencia de las autoridades marroquíes y la psividad criminal de las españolas.

La ciudad autónoma está colapsada: el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) ha rebasado con creces su capacidad, cientos de menores permanecen sin recursos básicos en sus inmediaciones y el mar ha devuelto ya, según los últimos recuentos, hasta dieciocho cadáveres.

El Gobierno de Pedro Sánchez, disfrutando a pierna suelta de vacaciones, se resiste a declarar la Emergencia Nacional pese a las peticiones reiteradas del presidente local, Juan Jesús Vivas.

1. POLÍTICA · INTERNACIONAL

Melilla y Marruecos en el centro del debate

La conversación sobre Melilla y las relaciones con Marruecos ha estallado en las últimas horas con menciones constantes a Schengen, el Sáhara y posibles implicaciones diplomáticas. Usuarios comparten vídeos y opiniones sobre la situación en la frontera, generando un pico claro esta madrugada que se mantiene activo a primera hora de la mañana. El tema aparece en los rankings principales de ambas fuentes de tendencias y muestra actividad real con posts recientes que analizan el contexto geopolítico.

2. ENTRETENIMIENTO · TELEVISIÓN

#CasaGemelos11 dispara las reacciones

El reality #CasaGemelos11 acumula miles de menciones desde anoche con usuarios comentando escenas, espiritismo y giros dramáticos del programa. El hashtag se mantiene en los trending de trends24 y getdaytrends, con posts en tiempo real que analizan lo ocurrido en el último episodio emitido ayer. La conversación ha crecido de forma orgánica durante la noche y continúa activa esta mañana.

3. ENTRETENIMIENTO · TELEVISIÓN

#ZonaLimite y #maestrosdelacostura suman audiencia

Ambos formatos televisivos registran picos de conversación desde ayer por la tarde, con espectadores compartiendo clips y opiniones sobre los últimos capítulos. Aparecen consistentemente en los listados de tendencias de España y generan hilos y memes que circulan desde hace menos de 24 horas.

4. POLÍTICA · NACIONAL

Ayuso y la actualidad madrileña

El nombre de Ayuso vuelve a los rankings con menciones ligadas a declaraciones recientes que han generado reacciones esta misma mañana. La tendencia se cruza entre las dos fuentes y muestra posts con fecha de hoy que analizan sus palabras en el contexto político actual.

5. CULTURA · MÚSICA

Glen Hansard y su paso por España

El músico irlandés Glen Hansard concentra atención desde anoche tras un concierto o aparición que ha impulsado menciones y clips compartidos en X durante las últimas horas. El tema figura en el top de getdaytrends y mantiene actividad verificada en tiempo real.

6. POLÍTICA · JUSTICIA

Begoña Gómez y Laura Borràs en el foco

Ambos nombres aparecen en los rankings con actividad renovada en las últimas 24 horas ligada a noticias judiciales o mediáticas que generan debate esta mañana. Los posts recientes confirman el pico actual sin remontarse a días anteriores.

7. ENTRETENIMIENTO · CINE

Spiderman y Tom Holland generan expectación

El universo de Spiderman y menciones a Tom Holland repuntan con contenido relacionado con posibles estrenos o filtraciones que circulan desde ayer por la noche. Se mantienen en las listas de tendencias y acumulan reacciones verificadas en las últimas horas.

8. SOCIEDAD · ACTUALIDAD

Chamberí y noticias locales

El barrio madrileño de Chamberí aparece en los trending con conversación sobre sucesos o temas de interés local que han estallado esta madrugada y siguen activos a primera hora.

9. POLÍTICA · INTERNACIONAL

Otras menciones diplomáticas

Temas como Ceuta, Argelia o figuras como Meloni y Netanyahu se entrelazan en la conversación geopolítica más amplia que domina la jornada, con posts que vinculan diferentes frentes y mantienen el pulso desde hace menos de un día.

10. VARIOS · TENDENCIAS DIARIAS

Hashtags matutinos y picos locales

Etiquetas como #Buenosdías, #FelizJueves residuales y menciones a otros nombres locales (Fermoselle, Moguer) completan el mapa de tendencias con actividad puntual de esta mañana que se suma a los grandes bloques ya mencionados.