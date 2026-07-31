Antonio Naranjo: «Mohamed VI invade Ceuta, ¿qué sabrá de Sánchez como para ser tan chulo?»

Ya saben ustedes lo que comenzó a ocurrir este 30 de julio de 2026 y que ha terminado con decenas de miles marroquís inmigrantes en Ceuta.

Ahora, varias horas después de su entrada forzada en España, estarán hambrientos y sin nada que hacer…

Lo que España vive en Ceuta no es un episodio migratorio más, sino una invasión coordinada que recuerda a la Marcha Verde que Marruecos protagonizó en el Sáhara. Con apariencia de espontaneidad, Marruecos ha tomado prácticamente posesión de la ciudad autónoma, y todo apunta a que Melilla será la siguiente. La estrategia parece clara: esperar al Mundial de 2030, que España organizará junto a Portugal y Marruecos, antes de intensificar la presión. Pero el mensaje ya está lanzado: un chantaje en toda regla.

Antonio Naranjo cuenta desde ‘El Debate’ cómo ve la situación. Y ya les adelantamos que es dantesca.

«Es un aviso, un chantaje… Es una vergüenza que un país como España sea incapaz de defender sus fronteras. Es un país fallido».

Un alud migratorio orquestado desde Rabat

Este tipo de avalanchas humanas no ocurren por casualidad. Solo se producen si Mohamed VI da la orden. Nadie puede creer que miles de personas salgan de manera sincronizada y masiva de territorio marroquí sin el conocimiento y la aprobación del monarca. Es una vergüenza que España no sea capaz de defender sus propias fronteras.

Un Estado fallido en gestión

Los fallos del sistema son evidentes en múltiples frentes: casas y pueblos enteros arden porque los incendios no se apagan a tiempo por falta de recursos. Se gasta más dinero en los aviones de Plus Ultra que en hidroaviones para emergencias. Los trenes descarrilan, hay apagones masivos, y lluvias previstas desde hace semanas provocan riadas mortales por problemas en las infraestructuras hídricas. Y ahora, para colmo, jóvenes marroquíes de veintitantos años, en perfecto estado de salud, que no huyen de ninguna guerra ni pandemia, pueden invadir Ceuta mientras la Guardia Civil observa impotente o utiliza sus propias embarcaciones para traerlos a puerto.

Las cesiones de Pedro Sánchez

¿Por qué Pedro Sánchez cedió unilateralmente el Sáhara a Marruecos? Se suponía que el acuerdo incluía contrapartidas: reabrir la frontera comercial de Ceuta y Melilla con Marruecos (ha ocurrido de forma tibia), controlar el flujo migratorio (no ha sucedido) y frenar el narcotráfico (ha empeorado, con la Guardia Civil sin recursos, asesinatos de agentes y narcolanchas marroquíes que vacilan a las autoridades españolas).

Ahora se habla de un «acuerdo» con Marruecos para devolver a quienes entraron ilegalmente. ¿Cómo puede convertirse en un pacto algo que es una obligación del Gobierno español? ¿Qué tipo de estrategia es amenazar y luego retirar la presión para dejar claro que el poder está en Rabat?

¿Qué oculta el teléfono de Sánchez?

La pregunta inevitable surge: ¿qué tiene Marruecos de Pedro Sánchez? ¿Qué información extrajeron del teléfono investigado y espiado con Pegasus que tanto parece inquietarle? El cambio de postura es evidente: Sánchez pasó de defender el Sáhara y recibir clandestinamente en un hospital español al líder del Frente Polisario (como reveló El Debate), a permitir que Marruecos haga lo que quiera, ceder el territorio saharaui y ahora soportar esta avalancha migratoria.

No es una crisis humanitaria

Cierta izquierda vuelve a utilizar el término «crisis humanitaria», pero no hay tal. Se acaba de celebrar la Fiesta del Trono y se han indultado a 1.800 delincuentes marroquíes. Estos jóvenes no huyen de ningún drama ni catástrofe; son simplemente el recurso político de un rey que chantajea a Pedro Sánchez.

Un presidente en vacaciones mientras España arde

El presidente del Gobierno, incapaz de ofrecer respuestas, se va de vacaciones mientras media España arde o soporta las consecuencias de incendios que jamás deberían haber quemado pueblos y casas. Tampoco es capaz de plantarle cara a un rey, el de Marruecos, que se está riendo abiertamente del país. Mohamed VI tiene un objetivo irrenunciable a corto o medio plazo: hacerse con Ceuta, Melilla y las Islas Canarias.

Con un presidente desastroso, incapaz de gobernar, sin mayoría parlamentaria, sin presupuestos y sin criterio político claro, todo puede pasar. Esto es solo un aviso, y un aviso muy grave.