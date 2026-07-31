Troleo colosal a una reportera de Antena 3 por decir que a Ceuta están llegando familias enteras, mujeres y niños

La información sobre la llegada de migrantes a Ceuta ha generado un intenso debate en redes tras la emisión de una pieza de Antena 3 en la que la reportera insistía en la presencia de familias enteras. El contraste entre sus palabras y lo que realmente captaba la cámara ha provocado una oleada de críticas y burlas en X. El tuit de Rafael Sereti resume el desconcierto: la periodista repetía que «Il y a des hommes, des femmes et des enfants…» («Hay hombres, mujeres y niños…») mientras el plano mostraba mayoritariamente varones jóvenes que pasaban detrás de ella sin parar.

Esta contradicción visual se ha convertido en el centro de la polémica. Durante la retransmisión en directo desde el enclave español en el norte de África, la cámara enfocaba constantemente a grupos de hombres en edad de trabajar que avanzaban por la zona, sin apenas rastro de mujeres o menores en primer plano. La reportera mantenía su relato sobre la llegada de núcleos familiares completos, pero las imágenes no respaldaban esa descripción y generaban desconcierto entre los espectadores que seguían la cobertura.

La journaliste d’Antena 3 à Ceuta ne lâche pas :

« Il y a des hommes, des femmes et des enfants… »

La caméra, elle, ne montre que des jeunes hommes qui débarquent en masse.

Quand le récit passe avant les images, ce n’est plus de l’info. pic.twitter.com/vX0RkgMptd — Rafael Sereti (@RafaelSereti) July 31, 2026

El choque entre el relato y las imágenes

El momento clave se produce cuando la cámara recorre el fondo de la escena y revela una multitud compuesta casi exclusivamente por hombres. Ninguna mujer o niño aparece de forma clara en los planos que se suceden, lo que choca de lleno con la afirmación de que estaban llegando «familias enteras, mujeres y niños». Esta discrepancia ha alimentado las críticas de quienes consideran que el relato verbal primó sobre la evidencia visual en tiempo real.

El propio tuit destaca precisamente ese desajuste: «La caméra, elle, ne montre que des jeunes hommes qui débarquent en masse» («La cámara, sin embargo, solo muestra a jóvenes hombres que desembarcan en masa»). La frase ha circulado ampliamente porque resume la sensación de muchos espectadores de que la información no se ajustaba a lo que se veía en pantalla.

«Il y a des hommes, des femmes et des enfants…»

— Periodista de Antena 3 en Ceuta

Reacciones en redes

Los usuarios han respondido con ironía y capturas del momento, señalando que la mayoría de las personas que pasaban detrás de la reportera eran varones jóvenes. Algunos comentan que la insistencia en hablar de familias chocaba frontalmente con las imágenes que mostraban un flujo casi exclusivo de hombres. Otros subrayan que este tipo de desajustes entre palabras y planos erosiona la credibilidad de la cobertura informativa sobre migración en la frontera sur.

La discusión se centra en la necesidad de que el relato periodístico se alinee con lo que realmente captan las cámaras, especialmente en situaciones de directo donde el público puede contrastar ambas cosas de inmediato. El tuit de Rafael Sereti ha sumado ya cientos de visualizaciones y sigue generando réplicas que insisten en ese mismo punto: lo que se dice debe coincidir con lo que se muestra.