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Los 10 trending topic en X este sábado 1 de agosto de 2026: crisis en Ceuta, dimisión a Sánchez…

La conversación en X este sábado 1 de agosto se centra en la frontera de Ceuta, las tensiones con Marruecos y el debate político en torno al Gobierno de Pedro Sánchez.

Los 10 trending topic en X este sábado 1 de agosto de 2026: crisis en Ceuta, dimisión a Sánchez...
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Meloni rompe Schengen con España y despliega controles fronterizos

Meloni rompe Schengen con España y despliega controles fronterizos

La invasión marroquí Ceuta domina hoy la conversación en X y arrastra tras de sí casi todo lo demás: Ceuta, la propia crisis migratoria, la petición de dimisión de Sánchez —coreada literalmente por los ceutíes que le abuchearon a su llegada a la ciudad autónoma— y Marlaska comparten protagonismo con Vivas, el presidente ceutí que exige la Emergencia Nacional, y con Melilla, donde la presión migratoria empieza a replicar la misma tensión.

1. POLÍTICA · INMIGRACIÓN

Crisis en Ceuta y Marruecos domina las tendencias

La frontera de Ceuta concentra este sábado la mayor atención en X, con miles de menciones a lo largo de la noche del viernes y la madrugada del sábado. Usuarios comparten vídeos y fotos de incidentes en la zona, vinculando el tema a debates sobre Schengen y la política migratoria europea. La conversación ha estallado con fuerza tras menciones a Mohamed VI y el Sáhara, generando hilos que critican la gestión gubernamental y exigen respuestas inmediatas. Temas relacionados como la OTAN y Gibraltar también ganan tracción al entremezclarse con estas discusiones sobre soberanía y seguridad.

2. POLÍTICA · SOCIEDAD

Llamadas a la dimisión de Sánchez copan los trending

El hashtag #SanchezDimisión aparece entre los más mencionados desde anoche, impulsado por publicaciones que vinculan la situación en Ceuta con la figura del presidente del Gobierno. Posts recientes critican decisiones políticas y reclaman su salida, con interacciones que superan las de días previos. La conversación se nutre de memes y comentarios sobre Abascal y otros líderes de la oposición, manteniendo vivo el debate político en tiempo real. Temas como el Supremo y condenas judiciales se suman de forma natural al hilo narrativo.

3. INTERNACIONAL · POLÍTICA

Schengen y la UE bajo el foco por la presión marroquí

El término Schengen surge con fuerza en las últimas horas, ligado a preocupaciones sobre la libre circulación y el control fronterizo en el sur de Europa. Usuarios debaten el papel de la UE y Von der Leyen ante la situación con Marruecos, compartiendo análisis y reacciones que han crecido desde primera hora de la mañana. La conversación se entrelaza con menciones a Argelia e Israel, ampliando el alcance del tema más allá de la frontera española. Meloni y otros líderes europeos también aparecen en los hilos.

4. ENTRETENIMIENTO · TV

#CasaGemelos y realities españoles marcan la mañana

El reality #CasaGemelos12 y sus variantes siguen generando picos de conversación desde el viernes por la noche, con fans compartiendo clips y opiniones sobre los participantes. La tendencia se mantiene activa a primera hora del sábado, mezclándose con otros formatos como #Mañaneros31J y programas matinales. Usuarios debaten giros de la trama y reacciones en tiempo real, creando un contrapunto lúdico al debate político dominante.

5. POLÍTICA · SEGURIDAD

OTAN y tensiones geopolíticas avivan el debate

La OTAN aparece en múltiples posts desde anoche, en el contexto de la crisis fronteriza y posibles implicaciones internacionales. Usuarios analizan el rol de España en la alianza y vinculan el tema con Groenlandia o Dinamarca en debates más amplios. La conversación ha cobrado impulso con referencias a Mohamed VI y acuerdos bilaterales, manteniendo un flujo constante de comentarios y citas.

6. CULTURA · ACTUALIDAD

Sáhara y relaciones hispano-marroquíes en el centro

El Sáhara Occidental concentra menciones desde la tarde del viernes, con posts que revisan la historia y la actualidad diplomática. La tendencia se refuerza con referencias a Rabat y Perejil, generando hilos informativos que mezclan hechos y opiniones. Usuarios destacan el impacto en la política interior española y la respuesta de líderes como Albares.

7. DEPORTES · ENTRETENIMIENTO

Franco Baresi y homenajes deportivos suman visibilidad

El fallecimiento de Franco Baresi genera una ola de recuerdos y mensajes de condolencia desde primera hora del sábado. La conversación se extiende a otros nombres del fútbol como Maldini, combinando nostalgia con actualidad. Posts con vídeos y anécdotas mantienen el tema trending de forma orgánica.

8. POLÍTICA · OPOSICIÓN

Abascal y críticas al Gobierno ganan eco

Abascal aparece en numerosas publicaciones recientes, con usuarios que amplifican sus declaraciones sobre la crisis migratoria. La tendencia se nutre de clips y comentarios que contrastan posiciones políticas, manteniendo un alto nivel de interacción desde anoche. Se entrelaza con menciones a Ayuso y otros perfiles de la derecha.

9. TECNOLOGÍA · SEGURIDAD

Pegasus y espionaje vuelven a la conversación

El software Pegasus resurge en posts desde el viernes por la tarde, vinculado a debates sobre privacidad y política. Usuarios comparten artículos y opiniones que han crecido en volumen durante la noche, mezclándose con temas de actualidad nacional. La conversación mantiene un tono crítico y analítico.

10. VARIEDAD · SOCIEDAD

Temas misceláneos como Irene y Mafias cierran el ranking

Irene y Mafias aparecen en menciones puntuales que ganan tracción por su conexión con el debate migratorio. La actividad se verifica en las últimas horas con posts que unen estos términos a la narrativa principal de Ceuta y Marruecos. La conversación fluye de forma dispersa pero constante entre usuarios interesados en la actualidad española.

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