La prensa internacional pinta una España ‘inerme’ ante la invasión marroquí y subraya que ‘el modelo de Sánchez se tambalea’

La invasión de Ceuta por decenas de miles de ilegales marroquíes, con el Ejército y la Policía española haciendo de mirones.

Palos amansalva.

La imagen de España ha sufrido un deterioro monstruoso en las últimas horas, y gran parte de ese daño se está forjando lejos de Madrid, en las redacciones de los principales medios internacionales.

El asalto masivo de inmigrantes a Ceuta se ha transformado en un caso de estudio sobre gestión de fronteras, crisis política y conflicto diplomático, con el «modelo Sánchez» en el centro del análisis.

Muchos medios internacionales (BBC, The New York Times, Financial Times…) describen piadosamente como ‘insuficiente‘ la reacción del Gobierno socialista, que estuvo casi 40 horas sin tomar medida alguna y mirando asutado hacia Rabat.

Y nadie aclara si fue por miedo a lo que sabe Mohamed VI del marido de Begoña, gracias lo que sus servicio secreto saco del telewfono móveil del presidente español, o porque lo sucedido hace saltar en pedazos todos sus discursos y su descabellada política migratoria.

💀 Apuñalaron a un español en Ceuta a plena luz del día https://t.co/iPH9gv9ivM — Los Herederos de Alberdi (@LHDA16) July 31, 2026

Treinta y ocho horas de sectarismo, miedo e incompetencia

Lo que ha indignado incluso a analistas poco sospechosos de animadversión hacia el Gobierno no ha sido solo el tamaño de la avalancha —cerca de 49.000 entradas ilegales en apenas 48 horas—, sino la lentitud pasmosa de la respuesta oficial. Desde que la crisis se disparó hasta que Moncloa reaccionó con un despliegue mínimamente proporcional, pasaron casi 38 horas de parálisis que solo se explican por una combinación tóxica de tres factores: el sectarismo ideológico de un Ejecutivo incapaz de admitir que su propio relato de «fronteras abiertas y humanas» había reventado por los aires; el miedo a las consecuencias políticas de reconocer la magnitud real del desastre; y la pura incompetencia de gestión, con Sánchez todavía instalado en sus vacaciones de La Mareta mientras el mar devolvía cadáveres en el Tarajal. El propio presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, lo resumió sin matices: «la respuesta ha sido tardía e insuficiente», lamentando que la petición de movilizar al Ejército fuera atendida «de forma tardía e ineficiente» pese a que desde la propia ciudad autónoma llevaban días advirtiendo de lo que se venía encima. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había llegado a sostener horas antes que «con los medios actuales es suficiente para contener» la situación, y que «no es posible aplicar la Emergencia nacional para crisis migratorias»: la frase que mejor retrata esas casi treinta y ocho horas perdidas.

El aviso de Mohamed VI: puede hacerlo cuando quiera

Hay algo que Mohamed VI sabe y maneja a su antojo, y que su silencio institucional durante el asalto ha dejado bastante claro: que puede desestabilizar la frontera sur de España, y con ella la política migratoria de Sánchez, en el momento exacto en que lo considere oportuno. El semanario alemán Der Spiegel ha planteado abiertamente «dos teorías» sobre lo ocurrido: que la relajación deliberada de la vigilancia costera marroquí funcionara como un aviso a Madrid tras el reciente viaje de Sánchez a Argel y su respaldo a la nacionalidad española para los saharauis, o que redes de tráfico de personas hayan instrumentalizado la laguna legal abierta por la sentencia del Tribunal Supremo que puso fin a las devoluciones en caliente. Ninguna de las dos hipótesis exculpa a Rabat: en ambas, Marruecos demuestra que controla el grifo migratorio hacia Ceuta y Melilla con una precisión que a España le falta por completo. El propio Vivas ha sido explícito al respecto, acusando a Marruecos de «utilizar a sus propios ciudadanos para presionar a España» y calificando lo sucedido de «acto de hostilidad hacia España y Europa». Que el grueso del asalto coincidiera, además, con la Fiesta del Trono que celebra el aniversario de la coronación de Mohamed VI no es prueba de una orden expresa, pero sí una demostración de fuerza difícil de ignorar: Rabat ha dejado patente que, cuando quiere, puede convertir una frontera exterior de la Unión Europea en una válvula que abre y cierra a su conveniencia, sin que el Gobierno de Sánchez tenga, hasta ahora, respuesta alguna más allá de la súplica diplomática.

Portadas contundentes: de «asalto a Europa» al «colapso total»

La cobertura internacional traza un mapa claro de inquietudes: la seguridad del espacio Schengen, la vulnerabilidad de la política migratoria española y el riesgo de contagio al resto de la UE.

El italiano Corriere della Sera titula «Italia exige el cierre del espacio Schengen enfureciendo a Sánchez» y describe el episodio como «asalto a Ceuta».

titula «Italia exige el cierre del espacio Schengen enfureciendo a Sánchez» y describe el episodio como «asalto a Ceuta». La Stampa resume la situación con un título contundente: «Ceuta, asalto a Europa», elevando el problema local a desafío europeo.

resume la situación con un título contundente: «Ceuta, asalto a Europa», elevando el problema local a desafío europeo. Il Giornale sostiene que «el modelo de Sánchez se tambalea», describiendo la situación de «colapso total» y «emergencia migratoria».

El alemán Bild advierte de que lo sucedido coloca a Europa «al borde de una crisis diplomática».

advierte de que lo sucedido coloca a Europa «al borde de una crisis diplomática». The Times subraya que las fuerzas de seguridad «se vieron desbordadas» por la cantidad de personas que cruzaban a nado, escalando o corriendo, lo que disparó las peticiones de emergencia nacional; la BBC y The Telegraph inciden en la cifra de cerca de 49.000 irregulares y en la necesidad de desplegar al Ejército.

La Administración Trump, por su parte, ha cargado directamente contra las «políticas globalistas de extrema izquierda» del Gobierno de Sánchez: «España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva deberían rectificar inmediatamente o se arriesgan a su propia desaparición», ha declarado la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, a Fox News. The New York Times, por su parte, advierte de que la crisis «pone a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades europeas».

España, en el centro del debate sobre Schengen y fiabilidad política

La crisis de Ceuta ha reavivado el debate sobre hasta qué punto España garantiza la protección del espacio Schengen. La reacción de Italia ha sido emblemática: el Gobierno de Giorgia Meloni ha planteado suspender a España del área de libre circulación, alegando su incapacidad para frenar la entrada masiva de irregulares, una propuesta que la prensa italiana y alemana no presenta como gesto simbólico, sino como respuesta «lógica» a una gestión fallida de la frontera.

Cómo una sentencia judicial interna —el fin de las devoluciones en caliente en ciertas condiciones— puede alterar de golpe los incentivos migratorios.

Cómo las políticas de regularización masiva se perciben como «factor de llamada» al combinarse con la debilidad operativa en la frontera.

Cómo un socio clave como Marruecos puede tensar la cuerda y dejar de controlar los flujos quien y cuando le convenga, con impacto directo en toda la política europea.

Este contexto alimenta un relato en el que España aparece como el socio menos fiable del esquema de seguridad común, y Sánchez es retratado como un líder que no supo prever las consecuencias estratégicas de sus decisiones en materia migratoria y de relaciones con el Magreb.

Guerra de relatos: invasión, descontrol y responsabilidad política

Aunque los grandes medios internacionales evitan usar el término «invasión» como etiqueta editorial propia —lo relegan a las citas—, insisten en varias ideas que perjudican al Gobierno: el descontrol inicial y la lentitud de la respuesta, el elevado número de fallecidos en la travesía, con cifras que distintas fuentes sitúan ya por encima de la cuarentena, y las críticas, tanto internas como externas, a unas políticas migratorias consideradas laxas. En los medios españoles más críticos con el Ejecutivo se habla abiertamente de «violación de la integridad territorial», de «guerra híbrida» y de un Gobierno que no ha estado a la altura en la defensa de Ceuta como frontera de la Unión Europea.

Curiosidades: Ceuta, frontera simbólica bajo el foco global

Varios medios señalan que se trata de una ciudad de unos 84.000 habitantes que, en pocas horas, vio entrar a decenas de miles de personas: una proporción que sorprende incluso a periodistas curtidos en la cobertura de crisis migratorias.

Se recuerda la «invasión civil» de 2021 como antecedente, presentando a Ceuta como un «laboratorio» de las nuevas guerras híbridas, donde los flujos humanos se emplean como herramienta de presión diplomática.

La prensa anglosajona contrasta la imagen turística del sur de España con la realidad de una frontera que, a ojos de medio mundo, se ha convertido en símbolo de los límites de la política migratoria europea.

Mientras el Gobierno intenta recuperar el control físico y diplomático de la situación, la disputa por el relato ya se libra en otro terreno: el de las portadas internacionales que, por ahora, retratan a una España frágil, a un Sánchez que tardó casi 38 horas en reaccionar, y a un Mohamed VI que, con su silencio y su calendario, acaba de recordarle a Europa entera quién decide, en realidad, cuándo se abre y cuándo se cierra esa frontera.