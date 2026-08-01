Naranjo pregunta a Sánchez qué sabe Mohamed VI y qué guarda de lo que sacó de su teléfono, que tan asustado lo tiene

La columna de Antonio R. Naranjo, difundida en El Debate el 1 de agosto de 2026, arranca con una acusación contundente: a la habitual incompetencia política de Pedro Sánchez se suma ahora una grave sospecha respecto a su vínculo con Marruecos, que el autor sostiene debe ser aclarada sin demora en el Parlamento.

Bajo el título «¿Qué sabe de usted Mohamed VI, señor Sánchez?», la columna se presenta como un análisis de la posible vulnerabilidad del presidente español después del espionaje a su teléfono móvil. Esto plantea serias dudas sobre la influencia del reino alauí en decisiones clave de la política exterior y de seguridad de España.

La idea central se expone con claridad: la debilidad de un presidente víctima del espionaje y reacio a ejercer su autoridad en momentos críticos, unida a la presión ejercida por Rabat en temas como las fronteras y el asunto del Sáhara Occidental, ha creado una situación percibida como una amenaza para la Seguridad Nacional, además de poner en entredicho la soberanía del país. Desde este enfoque, la crisis migratoria en Ceuta, el abandono del acuerdo tradicional sobre el Sáhara y continuos elogios hacia Mohamed VI se entrelazan en un relato de subordinación política que, según Naranjo, ha marcado toda la legislatura.

Más policías para defender a Sánchez de los pitidos, que para defender a los ceutíes de la invasión de marroquíes. pic.twitter.com/YfKxcaa3hM — Ana Vázquez Blanco (@anadebande) July 31, 2026

La sospecha que exige el Parlamento

Naranjo no se queda en la mera incompetencia: aporta una dimensión perturbadora, casi de chantaje, vinculada al episodio del espionaje del móvil del presidente mediante el programa Pegasus, atribuido a la Inteligencia marroquí en diversas informaciones añejas. Para el autor, este acontecimiento marca un cambio trascendental en la conducta de Sánchez hacia Marruecos, que ha pasado de gestos discretamente hostiles a concesiones notables sin aparente contrapartida sólida para España.

El artículo pone de manifiesto la diferencia entre la necesidad institucional de ofrecer explicaciones y el silencio del Gobierno. El articulista recuerda que el Parlamento Europeo ha señalado directamente a Rabat como responsable de la intervención en el móvil de Sánchez, sin que el Gobierno haya negado de manera convincente esa afirmación. A partir de ahí, Naranjo conecta una serie de decisiones políticas que, en su interpretación, constituyen evidencias de una influencia externa desmedida sobre la Presidencia del Gobierno.

En este contexto, el autor introduce la parte más dura de la columna, que se convierte en el eje de la sospecha y el reproche político:

«Y luego está lo concreto, que es Marruecos, cuyo Rey hace lo que quiere con Pedro Sánchez desde que a él le espiaron su teléfono y, vaya casualidad, sus amigos consultores, a su vez amigos de Zapatero, se encargaron de llevar parte de sus intereses en Bruselas, con resultados tan gloriosos como la mayor venta de tomates con turbante que españoles en Europa.»

«En estos años, Sánchez ha pasado de recibir clandestinamente al líder del Frente Polisario (para Rabat como para nosotros el jefe de ETA) para curarlo en un hospital riojano a renunciar al Sáhara, sin ninguna recompensa, a partir de la intervención de la información que guardaba en su celular, achacada a la Inteligencia alauita.»

«Y todo ello sin ninguna compensación, sin que a cambio al menos Mohamed VI renuncie a sus delirantes aspiraciones territoriales en Ceuta, Melilla y Canarias.»

«Y con el deplorable mensaje de la diplomacia sanchista con Gibraltar, que alimenta las aspiraciones marroquíes hacia las ciudades españolas en el norte de África.»

«Y con el añadido de que Marruecos es más fiable para Estados Unidos, Israel y de algún modo la Unión Europea que la España de Sánchez, alineada con el chavismo, Hamás o China, especialmente desde el momento en que el siniestro Zapatero hacía negocios en las peores latitudes del mundo.»

Estas cinco frases, que el propio artículo entrelaza como una única pieza de argumentación, condensan cuatro ideas clave:

La impresión de que Mohamed VI “hace lo que quiere” con Sánchez desde el momento del espionaje del móvil.

“hace lo que quiere” con desde el momento del espionaje del móvil. La conexión entre consultores afines al zapaterismo y los intereses de Rabat en Bruselas .

y los intereses de Rabat en . El drástico giro desde la acogida de Brahim Ghali a la aceptación del plan de Marruecos sobre el Sáhara , sin beneficios evidentes para España.

a la aceptación del plan de Marruecos sobre el , sin beneficios evidentes para España. La creciente ambición territorial de Marruecos sobre Ceuta, Melilla, Canarias y el impacto del mensaje sobre Gibraltar.

Todo ello se inscribe, además, en una interpretación crítica de la política exterior de Sánchez, que Naranjo presenta como alineada con regímenes y actores como el chavismo, Hamás o China, olvidando el peso específico de Estados Unidos, Israel y la Unión Europea en la estructura de seguridad del Mediterráneo.

De Ceuta a Waterloo: debilidad, fronteras y ONG

El autor lleva la crítica un paso más lejos al examinar la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, donde se han producido entradas masivas desde territorio marroquí y una respuesta institucional que El Debate califica de sumisa, sin reproches visibles hacia Rabat y con agradecimientos públicos por una cooperación cuestionable. En este marco, Naranjo vincula la actitud del presidente con una lógica de miedo y dependencia.

La columna subraya que la Seguridad Nacional no se limita a discursos, sino que implica decisiones concretas sobre las fronteras, el despliegue militar y la capacidad del Estado para controlar la presión migratoria en su frontera sur. Por eso, el texto se detiene en la imagen de unos pelotones reducidos convertidos casi en socorristas, mientras ONG y estructuras privadas gestionan el flujo de personas en una frontera que, según el autor, debería tratarse como un asunto estrictamente estatal.

En el tramo final de la columna resurgen las acusaciones, con una frase que sirve como estribillo político y que conecta la idea de incompetencia con la sospecha de dependencia:

«Da igual que Mohamed VI haya instigado o no esta invasión: se va a aprovechar de ella por la debilidad de un presidente espiado y cobarde, que lleva años humillándose ante Rabat como ante Waterloo, que desprecia las alertas emitidas por los Cuerpos de Seguridad y que, una vez más, ante una catástrofe abandona a los españoles y se niega a tomar el mando, como siempre, ignorando que la Seguridad Nacional incluye la custodia de las fronteras y que no puede delegar esa competencia ni dejar de aplicarla: mandar a dos pelotones, con apenas 40 hombres, solo sirve para convertir a los soldados en socorristas y miembros de alguna de esas ONG que, por cierto, están haciendo caja como nunca con este perverso negocio.»

La retórica con la que finaliza el texto refuerza el marco de sospecha y sitúa el foco sobre la información comprometida en el móvil presidencial y su posible uso por parte de Rabat:

«Por eso, una vez más, hay que repetirle la pregunta a Sánchez las veces que haga falta: ¿Qué sabe de usted Marruecos, señor presidente?»

No es únicamente un cierre literario: resume una columna que demanda explicaciones en el Congreso, coloca la relación con Marruecos en el centro del debate sobre la Seguridad Nacional y retrata a Pedro Sánchez como un presidente atrapado entre sus decisiones y lo que otros, tal vez, saben de él.