Los 10 trending topic en España este lunes 3 de agosto de 2026: Ceuta, Pokémon e incendios forestales

Parece claro dónde está puesta la atención de los españoles: Ceuta, Pokémon, los incendios forestales, el turismo, los fichajes deportivos, el calor extremo, los precios de la vivienda, la DGT, la vuelta de las vacaciones y la política nacional. Sin embargo, hay un asunto que eclipsa por completo al resto.

Ceuta lo devora todo. La crisis migratoria, las imágenes en la frontera, el choque político y el debate sobre la seguridad han disparado el interés de los ciudadanos hasta convertir a la ciudad autónoma en el epicentro absoluto de la conversación pública y de las búsquedas en internet, muy por delante incluso del fenómeno Pokémon y del resto de temas que dominan la actualidad.

1. POLÍTICA · INTERNACIONAL

Crisis migratoria sacude Ceuta y las relaciones con Marruecos

La jornada arranca con un intenso debate sobre la situación en Ceuta, donde miles de personas han cruzado desde Marruecos en los últimos días, generando una crisis humanitaria y diplomática que estalló anoche y se mantiene activa esta mañana. Los usuarios comparten vídeos de llegadas masivas, reacciones del Gobierno y críticas a la gestión de Sánchez, mientras se menciona la implicación de Mohamed VI y Rabat en el origen de los movimientos. La conversación enlaza también con el Sáhara y el estatus de Gibraltar, amplificando hashtags como #XplicaColapsados que resumen el colapso en las fronteras. La polémica se aviva con menciones a Alvise y Abascal, que aprovechan el momento para lanzar mensajes contra la política migratoria actual.

2. ENTRETENIMIENTO · VIDEOJUEGOS

Pokémon arrasa con eventos y memes virales en redes

El universo Pokémon vive un pico de actividad esta mañana gracias a menciones constantes de Paldea, Groudon, Arceus y otros personajes que invaden los timelines españoles. Usuarios comparten capturas de pantalla, intercambios de cartas virtuales y memes sobre la nueva oleada de contenido que coincide con el verano, impulsando interacciones masivas desde anoche. La tendencia se alimenta de hilos explicativos y retos que mezclan nostalgia con actualizaciones del juego, manteniendo el hashtag Pokémon entre los más comentados del día.

3. POLÍTICA

Sánchez y Alvise polarizan el debate político español

El nombre de Sánchez aparece vinculado a críticas sobre su estancia en La Mareta mientras se gestiona la crisis en Ceuta, un tema que estalló ayer por la tarde y sigue creciendo con reacciones de Alvise y otros líderes. Los posts destacan contrastes entre las vacaciones del presidente y los problemas fronterizos, generando hilos y memes que cuestionan la prioridad del Ejecutivo. Feijoo y Abascal suman sus voces, alimentando una conversación que cruza fronteras ideológicas y se mantiene fresca en las últimas horas.

4. INTERNACIONAL

Marruecos y Mohamed VI en el centro de la atención europea

La figura de Mohamed VI y las decisiones de Rabat dominan la charla sobre la frontera sur, con referencias a Schengen y posibles implicaciones para la UE que se han intensificado desde esta madrugada. Usuarios analizan el papel de Argelia y otros actores regionales, compartiendo mapas y datos que explican el flujo migratorio actual. La tendencia conecta con Groenlandia y Dinamarca en debates más amplios sobre fronteras, aunque el foco principal sigue en el norte de África.

5. TV · ENTRETENIMIENTO

#CasaGemelosFinal y #MalasLenguasN conquistan la noche televisiva

Los realities españoles marcan la agenda de ocio con el desenlace de Casa de los Gemelos que ha generado reacciones masivas desde anoche, junto a Malas Lenguas que mantiene su emisión en tendencia. Los espectadores comparten spoilers controlados, memes y opiniones sobre los participantes, impulsando los hashtags más twitteados del momento. La conversación se extiende a otros formatos como UFC y SummerSlam, mezclando entretenimiento deportivo y de ficción en un mismo flujo.

6. DEPORTES · LUCHA

SummerSlam y eventos de UFC capturan la atención global

El evento de lucha SummerSlam junto a UFCBelgrade y UFCBOMax generan picos de conversación esta mañana con resúmenes de combates, apuestas y reacciones de fans españoles. Los posts incluyen clips virales y análisis que conectan con la agenda internacional de Trump y OTAN en un tono más ligero. La actividad se remonta a la retransmisión de la noche anterior y sigue viva con debates sobre ganadores y próximos enfrentamientos.

7. POLÍTICA · UE

Schengen y Gibraltar generan debate sobre fronteras europeas

El espacio Schengen aparece en discusiones sobre controles y movilidad tras los incidentes en Ceuta, un tema que ha cobrado fuerza con menciones a Felipe VI y El Rey en contexto diplomático. Usuarios debaten posibles cambios en la política de visados y el estatus de Gibraltar, enlazando con Marruecos y el Sáhara en hilos informativos que circulan desde ayer. La conversación se mantiene equilibrada entre datos y opiniones.

8. ENTRETENIMIENTO · MÚSICA

#Horizonte y otros hashtags musicales marcan el ritmo del día

La música española y festivales como los relacionados con #Horizonte suman interacciones frescas esta mañana, con usuarios compartiendo playlists y reacciones a estrenos recientes. La tendencia se une al flujo general de ocio que incluye #Fiesta2A y otros eventos veraniegos, manteniendo un tono positivo frente a los debates políticos más intensos.

9. POLÍTICA INTERNACIONAL

Trump y Meloni influyen en el discurso europeo actual

Las menciones a Trump y Meloni se mezclan con la agenda española sobre migración y alianzas, generando comparaciones que han ganado tracción desde la madrugada. Los posts analizan posibles repercusiones en la OTAN y las políticas de África, conectando con los temas de Ceuta y Sáhara. La conversación aporta contexto global a los asuntos locales.

10. SOCIEDAD · DEBATES

Núcleo Nacional y temas de identidad española resuenan

Conceptos como Núcleo Nacional, Hispania y referencias históricas a Felipe VI alimentan debates sobre identidad que se reactivan con la crisis actual. Usuarios comparten reflexiones y datos que enlazan con la situación en Ceuta, manteniendo la actividad en las últimas horas sin perder frescura. La charla evoluciona hacia temas más amplios de cohesión social.