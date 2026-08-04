Las 10 tendencias que agitan las redes sociales en España este 4 de agosto de 2026: Ceuta, Marruecos...

1. POLÍTICA · SOCIEDAD
Ceuta y Marruecos centran el debate
La conversación sobre Ceuta y Marruecos explota desde primera hora de la mañana del martes con menciones cruzadas a ambos lados del Estrecho. Usuarios comparten imágenes y comentarios sobre la situación actual en la frontera, impulsados por declaraciones recientes que han generado reacciones inmediatas en la plataforma.
2. ENTRETENIMIENTO · TELEVISIÓN
#GrandPrixTVE mantiene el pulso de la audiencia
El hashtag #GrandPrixTVE escala posiciones desde anoche y sigue fuerte esta mañana con clips del programa y reacciones del público. La emisión del martes ha reactivado el debate sobre el formato y sus concursantes, con miles de tuits en las últimas horas.
3. POLÍTICA · ACTUALIDAD
Vito Quiles genera reacciones intensas
Vito Quiles aparece entre los temas más comentados desde la noche del lunes, con usuarios debatiendo sus últimas intervenciones y generando hilos que se viralizan rápidamente esta mañana.
4. SOCIEDAD · SORTEOS
#SorteoXC2NS2 moviliza a miles de participantes
El hashtag #SorteoXC2NS2 estalla con fuerza desde primera hora del martes, impulsado por publicaciones que animan a participar y comparten resultados parciales en tiempo real.
5. INTERNACIONAL · POLÍTICA
Israel concentra la atención informativa
El tema Israel revive con intensidad esta mañana tras actualizaciones sobre la situación regional, con tuits que mezclan análisis y reacciones de la comunidad española.
6. CULTURA POP · JUEGOS
Pokémon celebra su día con nostalgia
Pokémon lidera conversaciones desde el amanecer del martes, con fans compartiendo recuerdos, capturas y memes que marcan el tono lúdico de la jornada.
7. ENTRETENIMIENTO · HASHTAGS
#TEM3A se impone entre los trending
El hashtag #TEM3A gana tracción desde anoche y se mantiene activo esta mañana con contenido relacionado que invita a seguir la etiqueta en tiempo real.
8. POLÍTICA · OPINIÓN
Alvise suma apoyos y críticas
Alvise aparece en las listas desde la madrugada, con mensajes que analizan su postura y generan réplicas rápidas entre seguidores y detractores.
9. POLÍTICA · GOBIERNO
Sanchez vuelve al centro del foco
Sanchez recupera visibilidad esta mañana con referencias a su agenda y declaraciones recientes que circulan ampliamente entre los usuarios españoles.
10. BUENOS DÍAS · SOCIAL
#FelizLunes se prolonga en el arranque de semana
Aunque el martes ya está avanzado, #FelizLunes mantiene presencia por inercia de la jornada anterior y se mezcla con saludos matutinos que animan la red.