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TENDENCIAS DEL DÍA

Las 10 tendencias que agitan las redes sociales en España este 4 de agosto de 2026: Ceuta, Marruecos…

La red vibra con temas de actualidad política, entretenimiento y cultura pop que estallan en las últimas horas en España

Las 10 tendencias que agitan las redes sociales en España este 4 de agosto de 2026: Ceuta, Marruecos...
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Las 10 claves que marcan este 4 de agosto de 2026 el pulso político y mediático en España

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Pronóstico del Tiempo en España para el martes 4 de agosto de 2026

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1. POLÍTICA · SOCIEDAD

Ceuta y Marruecos centran el debate

La conversación sobre Ceuta y Marruecos explota desde primera hora de la mañana del martes con menciones cruzadas a ambos lados del Estrecho. Usuarios comparten imágenes y comentarios sobre la situación actual en la frontera, impulsados por declaraciones recientes que han generado reacciones inmediatas en la plataforma.

2. ENTRETENIMIENTO · TELEVISIÓN

#GrandPrixTVE mantiene el pulso de la audiencia

El hashtag #GrandPrixTVE escala posiciones desde anoche y sigue fuerte esta mañana con clips del programa y reacciones del público. La emisión del martes ha reactivado el debate sobre el formato y sus concursantes, con miles de tuits en las últimas horas.

3. POLÍTICA · ACTUALIDAD

Vito Quiles genera reacciones intensas

Vito Quiles aparece entre los temas más comentados desde la noche del lunes, con usuarios debatiendo sus últimas intervenciones y generando hilos que se viralizan rápidamente esta mañana.

4. SOCIEDAD · SORTEOS

#SorteoXC2NS2 moviliza a miles de participantes

El hashtag #SorteoXC2NS2 estalla con fuerza desde primera hora del martes, impulsado por publicaciones que animan a participar y comparten resultados parciales en tiempo real.

5. INTERNACIONAL · POLÍTICA

Israel concentra la atención informativa

El tema Israel revive con intensidad esta mañana tras actualizaciones sobre la situación regional, con tuits que mezclan análisis y reacciones de la comunidad española.

6. CULTURA POP · JUEGOS

Pokémon celebra su día con nostalgia

Pokémon lidera conversaciones desde el amanecer del martes, con fans compartiendo recuerdos, capturas y memes que marcan el tono lúdico de la jornada.

7. ENTRETENIMIENTO · HASHTAGS

#TEM3A se impone entre los trending

El hashtag #TEM3A gana tracción desde anoche y se mantiene activo esta mañana con contenido relacionado que invita a seguir la etiqueta en tiempo real.

8. POLÍTICA · OPINIÓN

Alvise suma apoyos y críticas

Alvise aparece en las listas desde la madrugada, con mensajes que analizan su postura y generan réplicas rápidas entre seguidores y detractores.

9. POLÍTICA · GOBIERNO

Sanchez vuelve al centro del foco

Sanchez recupera visibilidad esta mañana con referencias a su agenda y declaraciones recientes que circulan ampliamente entre los usuarios españoles.

10. BUENOS DÍAS · SOCIAL

#FelizLunes se prolonga en el arranque de semana

Aunque el martes ya está avanzado, #FelizLunes mantiene presencia por inercia de la jornada anterior y se mezcla con saludos matutinos que animan la red.

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