Los 10 trending topics del miércoles 5 de agosto de 2026: Ceuta, Marruecos, #YokaiWatchDay...

1. POLÍTICA · MIGRACIÓN

Ceuta concentra el debate por la crisis migratoria

La conversación sobre Ceuta estalló anoche y sigue muy activa esta madrugada en X, impulsada por noticias de un repunte de intentos de entrada desde Marruecos y el trágico balance de fallecidos. Usuarios comparten imágenes, hilos y opiniones sobre la respuesta de las autoridades, con hashtags relacionados que amplifican la polémica. El tema aparece en los primeros puestos de ambos rankings de tendencias y genera miles de interacciones en las últimas horas.

2. INTERNACIONAL · POLÍTICA

Marruecos aparece vinculado a la situación en Ceuta

Marruecos irrumpe en los trending topics esta madrugada por su conexión directa con los movimientos migratorios hacia Ceuta. Los posts analizan las relaciones bilaterales y las declaraciones oficiales, con un pico claro desde anoche que lo mantiene en los primeros puestos de los rankings españoles.

3. SOCIAL

#FelizMartes se convierte en saludo masivo

El hashtag #FelizMartes se dispara desde primera hora de la mañana y se mantiene entre los más tuiteados, con miles de usuarios compartiendo mensajes positivos y memes para arrancar el día. Su posición estable en ambos listados confirma el pico actual.

4. TELEVISIÓN

#TEM4A genera expectación por el programa

#TEM4A escala posiciones esta madrugada gracias a los comentarios y clips del último episodio emitido anoche. Los espectadores reaccionan en tiempo real y el hashtag se consolida en los rankings de hashtags más activos.

5. CULTURA · JUEGOS

#YokaiWatchDay celebra la saga con fans

#YokaiWatchDay explota desde la tarde de ayer y continúa fuerte esta mañana con dibujos, vídeos y recuerdos de la comunidad. El día especial de la franquicia genera un pico claro verificado en las últimas 24 horas.

6. DEPORTES

Ruggeri irrumpe por su actualidad deportiva

Ruggeri aparece en los primeros puestos esta madrugada por menciones relacionadas con su trayectoria y posibles noticias recientes. La conversación se concentra en las últimas horas y lo sitúa entre los temas más comentados.

7. POLÍTICA

Marlaska genera opiniones por su gestión

Marlaska escala en los rankings desde anoche por las reacciones a sus últimas declaraciones y decisiones en el ámbito de Interior. Los posts analizan su papel en la actualidad y mantienen el tema activo esta mañana.

8. ACTUALIDAD

Vito Quiles concentra comentarios

Vito Quiles entra en los trending topics esta madrugada por menciones vinculadas a su figura pública y reacciones en redes. El pico se verifica en las últimas horas.

9. JUEGOS · ENTRETENIMIENTO

Fire Emblem revive el interés de los fans

Fire Emblem aparece en los listados por el entusiasmo de la comunidad ante posibles anuncios o contenido reciente. La conversación se intensifica desde anoche y se mantiene viva.

10. DEPORTES

Ferran genera debate entre aficionados

Ferran se sitúa entre los temas del momento por menciones deportivas y reacciones de seguidores esta madrugada. Su presencia en ambos rankings confirma el interés actual.