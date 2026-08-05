Antonio Naranjo retrata la ineficiencia del Gobierno Sánchez con una batería de preguntas sobre Ceuta

Contundente.

Antonio Naranjo ha reflexionado en su editorial de El Análisis: Diario de la Noche sobre la invasión de Ceuta y la reacción del Gobierno de Pedro Sánchez.

El periodista ha desmontado el relato que intentan imponer desde Moncloa y Ferraz con una batería de pregunta que retratan al líder del Ejecutivo y a sus ministros por no hacer nada ni para prevenir ni para parar el asalto masivo a la ciudad autónoma. Además, pone en valor la responsabilidad de Marruecos en el asunto.

«La primera, ¿se está preparando desde Marruecos otro asalto a Ceuta y Melilla el próximo 15 de agosto? Incluso que algunos le ponen fecha. La segunda, ¿tiene un plan perfectamente pensado Mohammed VI para quedarse con las dos ciudades españolas en el norte de África? La tercera, ¿está España en condiciones de defenderla, ha llegado el caso, y cómo tendría que hacerla? Cuarta, ¿se ha cansado Europa de la política migratoria de Pedro Sánchez y le ha empezado a cantar las 40? Y quinta, no sé si es la más relevante pero seguramente es la más siniestra, ¿tiene Marruecos información de Pedro Sánchez a través del programa de espionaje Pegasus y eso explicaría su poca resistencia a Rabat? Bueno ya saben que estamos en Madrid, la capital de España y así arrancamos hoy el análisis diario de la noche».

Esta reflexión se complementa con su artículo en El Debate.

El sofá, la camisa verde y la playlist del presidente

Imaginemos la escena desde la distancia: podrían pensar que se trata de un anuncio de una plataforma de streaming. Un presidente relajado en un sofá, con su camisa verde y una actitud distendida, sugiere melodías para sobrellevar el calor. Sin embargo, en la columna DJ Soto del Real, el periodista Antonio Naranjo, publicada en El Debate el 5 de agosto de 2026, transforma esa imagen en una crítica musical hacia un personaje sin alma ni ética llamado Pedro Sánchez. Todo esto, mientras el país sufre por los incendios y una frontera, la de Ceuta, enfrentada a una invasión marroquí que el poder desea dar por superada.

El autor establece, desde el principio, el abismo escandaloso que separa la banda sonora veraniega del presidente del ruido ensordecedor que envuelve a la nación: llamas, crisis territorial, cuestionamientos sobre su entorno familiar y judicial, además de una sensación de impunidad que se entrelaza con el hedonismo palaciego. La Mareta no es simplemente un escenario, es el club VIP donde el DJ de la jornada, Sánchez, intenta marcar el ritmo emocional de los ciudadanos mientras la realidad sigue sonando a un compás diferente.

Naranjo se detiene en esa imagen que, en su opinión, explica casi todo sobre el personaje: el cuidadoso montaje audiovisual en el que el presidente aparece como un pinchadiscos casero. Lo que sigue es un análisis que se ancla literalmente en uno de los fragmentos más evocativos del artículo, que se convierte en metáfora de un poder carente de humanidad:

«Me refiero a la estampa de Pedro Sánchez repantigado en un sofá, con la camisa verde arremangada como un gondolero de secano, aconsejando canciones antes de felicitar el verano, que en este caso no ofrece dilemas presentes con la Navidad o la Semana Santa, dos engorros solventados con una apelación genérica a las festividades, las vacaciones o, los más tontos, los solsticios y equinoccios del calendario solar.»

En esta afirmación, se identifican varias capas de significado:

La teatralización del poder: Sánchez como un personaje performativo, cuidando cada detalle de su imagen, desde el color de su camisa hasta el tono que busca parecer cercano.

como un personaje performativo, cuidando cada detalle de su imagen, desde el color de su camisa hasta el tono que busca parecer cercano. El desprecio hacia el verdadero significado de las festividades, disueltas en una palabrería sobre “vacaciones” y “solsticios”, utilizando el calendario como un simple adorno y no como un símbolo cultural compartido.

La reducción del verano a una propaganda emocional en la que la música actúa como una coartada para evitar abordar temas incómodos: incendios, invasiones, procesos judiciales.

Así, la música deja de ser un mero entretenimiento; se convierte en un decorado sentimental para un liderazgo que Naranjo describe como cretino y desalmado: un gobernante que, mientras juega a ser selector musical, silencia los problemas que más apremian.

La Mareta como cabina de DJ y búnker de poder

La columna conecta este retrato musical con el lugar donde tiene lugar: La Mareta, el palacio en Canarias que se ha transformado en el refugio estival del presidente. Naranjo señala que no es la primera vez que utiliza este entorno como símbolo de la desconexión entre la élite política y la mayoría de la población. Aquí, en tono de análisis musical, subraya la indiferencia climática y moral del personaje mientras la península sufre.

Uno de los párrafos clave cimenta esta interpretación:

«Cuando Sánchez decidió que era una buena idea ejercer de prescriptor musical, él ya estaba en bañador en La Mareta, acompañado por su esposa procesada; media España seguía ardiendo y en Ceuta no se había revertido la invasión marroquí, por mucho que los corifeos sanchistas insistieran en el retorno de la práctica totalidad de entre los 50.000 y 70.000 asaltantes: por cierto, han de aclararnos cómo se volvieron, si fue nadando o a pie, porque lo primero sería inhumano en sus estándares y lo segundo demostraría que entraron de la misma manera.»

Este pasaje pone de relieve varios vectores:

El brutal contraste entre el bañador del presidente y las brasas que siguen ardiendo en media España , un motivo recurrente en la obra reciente de Naranjo sobre incendios y la emergencia climática manipulada.

entre el bañador del presidente y las brasas que siguen ardiendo en media , un motivo recurrente en la obra reciente de Naranjo sobre incendios y la emergencia climática manipulada. La mencionada “esposa procesada” enlaza el paisaje de vacaciones con la sombra judicial que rodea a la familia presidencial, creando una atmósfera de impunidad en medio del confort .

. La invasión marroquí de Ceuta se convierte en un telón de fondo persistente: no revertida, discutida en cifras y envuelta en una retórica oficial que habla de retornos masivos cuya veracidad el periodista pone en duda.

En esa ironía sobre si los asaltantes regresan nadando o caminando, se revela la crítica doble: al cinismo del discurso gubernamental y a la banalización de una crisis fronteriza, mientras el presidente actúa de DJ desde su palacio en Canarias.