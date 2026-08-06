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TENDENCIAS DEL DÍA

Las 10 tendencias virales en X en Españan este 6 de agosto de 2026: freidoras, costura, fútbol…

Los temas que dominan la conversación en X este 6 de agosto combinan promociones virales, realities televisivos y noticias deportivas con picos claros en las últimas horas.

Las 10 tendencias virales en X en Españan este 6 de agosto de 2026: freidoras, costura, fútbol...
Tendencias virales, Trending topic. PD
Archivado en: Periodismo

1. TECNOLOGÍA · CONSUMO

La freidora Silvercrest dispara memes y compras

La conversación sobre #LaFreidoraDeSILVERCREST explota esta mañana tras una campaña de Lidl que mezcla humor y recetas rápidas. Usuarios comparten vídeos de sus cocinas con el aparato en primer plano y etiquetan a amigos para que prueben el gadget. El hashtag acumula miles de menciones desde la madrugada y genera hilos con trucos para aprovecharlo al máximo.

2. TELEVISIÓN · ENTRETENIMIENTO

Maestros de la Costura regresa con nuevos retos

El reality #MaestrosDeLaCostura vuelve a copar la atención con la emisión del último programa y las redes reaccionan en tiempo real a los diseños de los concursantes. Desde anoche se multiplican los clips de los desfiles y los comentarios sobre quién merece la victoria final. El debate se extiende por toda la mañana con votaciones informales entre seguidores.

3. ACTUALIDAD · INTERNACIONAL

España y Portugal centran el foco informativo

El tuitazo sobre las relaciones entre España y Portugal surge tras declaraciones conjuntas de ambos gobiernos esta madrugada. La etiqueta recoge reacciones de usuarios que analizan el acuerdo económico y comparten memes sobre la vecindad ibérica. La conversación mantiene un ritmo constante desde las seis de la mañana.

4. TELEVISIÓN · ENTRETENIMIENTO

TEM5A reúne a fans en directo

El programa #TEM5A genera un pico de menciones desde primera hora con invitados sorpresa y momentos virales que ya circulan en clips cortos. Los espectadores comentan en directo las actuaciones y envían mensajes a los presentadores. El hashtag se mantiene en los primeros puestos de las tendencias nacionales.

5. LOCAL · SOCIEDAD

Llanes vive un día de noticias intensas

El nombre de Llanes aparece de forma recurrente por un suceso que afecta a la localidad asturiana y que se ha difundido con imágenes y testimonios en las últimas horas. Vecinos y curiosos comparten actualizaciones sobre el desarrollo de los hechos y piden soluciones. El tema escala rápido en las búsquedas españolas.

6. DEPORTES · FÚTBOL

El Mundial 2030 genera expectación temprana

La etiqueta Mundial 2030 cobra fuerza tras informaciones sobre la organización del torneo que llegan esta mañana. Usuarios debaten sedes y calendarios mientras comparten infografías y reacciones de jugadores. La conversación se mantiene viva con aportaciones de aficionados de toda España.

7. DEPORTES · FÚTBOL

Infantino y el fútbol español en el centro del debate

Las menciones a Infantino se disparan por sus declaraciones sobre el fútbol español difundidas anoche y que siguen generando respuestas esta jornada. Hinchas y periodistas analizan sus palabras y las relacionan con el calendario de la Liga. El tema cruza con otras etiquetas deportivas del momento.

8. DEPORTES · FÚTBOL

Arsenal y la jornada de fichajes

Arsenal aparece en las tendencias por movimientos de mercado que se comentan desde primera hora de la mañana. Los seguidores del club inglés y de equipos españoles intercambian opiniones sobre posibles incorporaciones y reacciones en redes. Los hilos con datos de transferencias acumulan interacciones constantes.

9. DEPORTES · FÚTBOL

Ruggeri y Cuti alimentan la charla futbolera

Los nombres de Ruggeri y Cuti se enlazan en publicaciones que analizan trayectorias y partidos recientes. Desde anoche los usuarios comparten vídeos de jugadas y opiniones sobre su rendimiento actual. El debate se mantiene fresco con aportaciones de aficionados argentinos y españoles.

10. CULTURA · MÚSICA

Pepe Habichuela recibe homenajes espontáneos

El guitarrista Pepe Habichuela concentra menciones tras un reconocimiento público que se viraliza esta madrugada. Los fans comparten grabaciones de sus temas clásicos y recuerdos personales. La etiqueta une a amantes del flamenco y genera un hilo de agradecimientos que sigue activo.

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