Alfonso Rojo: «Infantino entrega el Mundial 2030 a Marruecos y nuestra única esperanza es Florentino Pérez»

De ridículo en ridículo, de afrenta en afrenta, de pifia en pifia, hasta la derrota final.

El patrón de las relaciones con Marruecos es siempre el mismo: claudicación, silencio y una sonrojante debilidad que convierte a España en rehén de un vecino que tiene claros sus objetivos, no se para en barras y nunca afloja.

Con la inestimable ayuda de un tipo apellidado Sánchez, a quien la Patria, el honor, la Historia o la ciudadanía le importan un bledo y que solo va a llevárselo crudo con su cuadrilla de maleantes.

El Gobierno Frankenstein, este que padecemos desde hace más de ocho años y que tendremos probablemente que aguantar hasta el verano de 2027, ha entregado a Mohamed el Sáhara, le ha cedido nuestra política migratoria, le pone en bandeja hacerse con Ceuta y Melilla y parece que ahora, como guinda del pastel, le ha regalado, de tabardillo, el Mundial de Fútbol 2030.

Según The Times, el corrupto Gianni Infantino, a cambio del apoyo del reino alauí a su permanencia como presidente de la FIFA, ha ofrecido a Marruecos la final del Mundial que coorganizan España y Portugal.

El escenario será el estadio Hassan II de Casablanca, en el que nuestros vecinos —esos que nos meten manadas de jóvenes por la frontera y a cuyos MENAs mantenemos a 7.000 euros al mes por cabeza— han invertido la friolera de 1.000 millones y que tendrá capacidad para 115.000 espectadores.

Ni el Estadio Santiago Bernabéu ni leches.

Aquí, y en Lisboa y Oporto, unas eliminatorias y quizá las semifinales, pero el colofón, el partido definitivo, el de la gloria, en Marruecos.

A la vista de los antecedentes, del giro copernicano en el Sáhara y de las babosas alabanzas que estos días mandan desde La Moncloa a Rabat, agradeciendo su «cooperación ejemplar» en la invasión de Ceuta, es inevitable concluir que Mohamed VI tiene información secreta de Sánchez y que lo maneja como un pelele.

Un Gobierno que no defiende la final del Mundial, ni las fronteras, ni la memoria histórica del Sáhara, no defiende a los españoles.

Marruecos no es un socio leal; es un actor que explota la debilidad ajena. Y la de Moncloa es, a estas alturas, proverbial.

Y no esperen que el Rey Felipe o la Unión Europea acudan al rescate.

De otras cosas no sé, pero si queremos que la final del Mundial 2030 se dispute en el Bernabéu, nuestra única esperanza es Florentino Pérez.

Que se cargue a Infantino cuanto antes.