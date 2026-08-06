España en la cornisa: Ceuta, Melilla y el precio de la renuncia

Antonio R. Naranjo, destacado periodista, presenta en El Debate una columna de gran calado político que se titula Caerán Ceuta y Melilla. En este artículo, publicado el 6 de agosto de 2026, reúne en torno a Ceuta, Melilla y, por extensión, a la integridad del territorio español, una reflexión sobre la deterioración del Estado bajo el actual Ejecutivo y la influencia de Marruecos sobre La Moncloa. La conclusión es contundente: con este Gobierno, la descomposición de España se narra capítulo tras capítulo, desde el Estrecho hasta el Cantábrico, dentro y fuera de la Península.

El comienzo del texto pone de manifiesto la paradoja que, a juicio del autor, resume la situación política actual: el presidente, por un lado, clama por una “violación de la integridad territorial”, mientras que, por otro, expresa su agradecimiento al país del que responsabiliza dicha agresión. Naranjo no se guarda nada y enfatiza que el objetivo de Marruecos no es algo momentáneo o humanitario, sino que tiene un enfoque estratégico y sostenido, con Ceuta y Melilla como objetivo final de una presión híbrida que mezcla flujos migratorios, maniobras diplomáticas y silencios calculados.

Cualquiera que se adentre en el artículo podrá apreciar cómo el autor enlaza esta escena inicial con un juicio severo hacia la izquierda española, a la que reprocha haber normalizado la cesión del Sáhara Occidental y haber trivializado la importancia de las plazas de soberanía en África. De fondo, emerge la idea de que la destrucción de España no es un accidente aislado, sino el resultado de una serie de decisiones, gestos y omisiones que, en el relato de Naranjo, se repiten en entregas sucesivas, desde Gibraltar hasta el País Vasco y Cataluña.

Ceuta, Melilla y la izquierda que mira hacia otro lado

Uno de los párrafos más significativos del artículo retrata el desdén hacia las dos ciudades autónomas dentro de parte del entorno político y cultural progresista. Naranjo sintetiza esa crítica en un pasaje que merece ser reproducido de forma literal:

“El subtexto de todo está en que para la confusa y frívola izquierda española, que se ha tragado el regalo saharaui a un dictador perpetrado por un miembro del mismo partido que en tiempos llamaba hermano al Frente Polisario, Ceuta y Melilla no son importantes: están lejos, son un vestigio folclórico de una historia ‘colonialista’ y, en el fondo, tiene todo el sentido que acaben integrándose en Marruecos.”

En esta afirmación se entrelazan varios elementos que el articulista desarrolla a lo largo de la columna:

La crítica al “regalo saharaui” y la ruptura con décadas de política exterior española respecto al Sáhara Occidental .

. La percepción de Ceuta y Melilla como reliquias incómodas para ciertos discursos identitarios y poscoloniales.

como reliquias incómodas para ciertos discursos identitarios y poscoloniales. La noción de que aceptar su posible integración en Marruecos es, para algunos, un desenlace “lógico”, aunque implique renunciar a cinco siglos de continuidad jurídica y política.

Asimismo, esta observación permite conectar el retrato con el contexto actual: la presión ejercida por Marruecos sobre las aduanas de ambas ciudades, la utilización de crisis migratorias y la constante insistencia de medios afines al entorno de Mohamed VI que aseguran que la “recuperación” de las plazas será “inevitable” a largo plazo. Naranjo enmarca su columna en esta atmósfera, pero redirige la mirada hacia Madrid: la destrucción de España, sostiene, se está consumando a través de la indiferencia y una retórica vacía.

La renuncia a defender dos ciudades españolas

Otro eje del artículo gira en torno a lo que el autor considera una renuncia previa, casi por principio, a garantizar sobre el terreno la protección de Ceuta y Melilla. Aquí Naranjo desglosa una lista de exigencias que, a su juicio, ningún Gobierno actual parece dispuesto a afrontar, y lo hace en uno de los párrafos más extensos de la columna que vale la pena reproducir tal cual:

“Y si a eso se le añade que para defenderlas sería necesario desplegar al Ejército, llevar allí al Rey, mimar a ambas ciudades con inversiones que nunca llegan y reforzar su españolidad con símbolos e instituciones que refuercen su identidad y demuestren la innegociable vocación del resto de España de ampararlas; queda clara de antemano la renuncia a pelear por ellas.”

En esta extensa frase se imbrican varias capas que este análisis puede resaltar:

La dimensión militar: desplegar al Ejército e indicar un compromiso de defensa, en un contexto donde las ciudades no están bajo la protección directa de la OTAN, pero sí del orden jurídico de la UE y el derecho internacional.

e indicar un compromiso de defensa, en un contexto donde las ciudades no están bajo la protección directa de la OTAN, pero sí del orden jurídico de la UE y el derecho internacional. La dimensión institucional: “llevar allí al Rey” alude al papel simbólico de Felipe VI como jefe del Estado y garante de la unidad nacional, una función que, según Naranjo, se está “maniobrando” para evitar fricciones con Rabat.

como jefe del Estado y garante de la unidad nacional, una función que, según Naranjo, se está “maniobrando” para evitar fricciones con Rabat. La dimensión material: inversiones que “nunca llegan” y la necesidad de reforzar la esencia española mediante símbolos, instituciones y una presencia constante del Estado.

El autor convierte esta cadena de condiciones en un juicio: si no se está dispuesto a acatar ninguna de ellas, la renuncia a defender Ceuta y Melilla ya está sellada. La destrucción de España, en este capítulo, no se presenta como una invasión convencional, sino como un proceso de erosión acumulativa: se cede el Sáhara, se relativiza la frontera sur de la UE, se debilita la figura del Rey y se desdibuja la noción de soberanía sustentada en proyectos de país.

Mohamed VI, secretos y una dependencia inquietante

El tercer gran bloque del texto se centra en la relación entre el presidente del Gobierno y el monarca marroquí, ofreciendo una lectura claramente política y psicológica. Naranjo elabora una narrativa que gira en torno a la aparente incapacidad del líder español para “desairar” a Mohamed VI, y lo hace con un párrafo denso que el artículo sitúa en el núcleo de su argumento:

“Especialmente cuando, a todos los razonamientos que perpetran para avalar la rendición, se le suma uno muy particular del presidente: su incapacidad manifiesta, por razones desconocidas pero con seguridad inconfesables, para desairar a Mohamed VI, con quien pasó de ofenderle acogiendo en España al líder del Frente Polisario a honrarle con la cesión del Sáhara, con el espionaje de su teléfono mediante y la sensación de que, desde entonces, puede ser extorsionado que él tragará con tal de mantener a resguardo sus secretos, en manos ajenas.”

En este segmento, la columna entrelaza:

La secuencia política: desde el acogimiento del líder del Frente Polisario hasta la carta de reconocimiento de la propuesta marroquí sobre el Sáhara, una lectura que se alinea con los análisis sobre el “paquete Sáhara” y su repercusión en la posición de España en el norte de África.

hasta la carta de reconocimiento de la propuesta marroquí sobre el Sáhara, una lectura que se alinea con los análisis sobre el “paquete Sáhara” y su repercusión en la posición de España en el norte de África. El episodio relacionado con el espionaje del teléfono del presidente, visto como un punto de quiebre que podría haber dejado, en poder de terceros, información sensible sobre la jefatura del Ejecutivo.

La insinuación de extorsión: aunque no de manera explícita, se sugiere una dependencia emocional y política respecto a Rabat.

El análisis debe destacar cómo este marco se conecta con otros trabajos que apuntan a la “estrategia híbrida” de Marruecos sobre España, donde las crisis migratorias, los movimientos en las aduanas de Ceuta y Melilla, y las campañas de influencia se utilizan para presionar decisiones en Madrid. Para Naranjo, la destrucción de España se acompaña de una sumisión silenciosa: se niega a plantar cara a las reclamaciones marroquíes, se agradece la “colaboración” tras una crisis fronteriza y se acepta la narrativa de que la “recuperación” de las ciudades es simplemente cuestión de tiempo.

Un futuro escrito: Ceuta, Melilla, Canarias y la senda destructiva

El cierre de la columna levanta la voz y se abre a un panorama más amplio, donde Canarias, Gibraltar, el País Vasco y Cataluña se presentan como hitos de una geografía política que, según el autor, se desmorona por la confluencia de cesiones externas y concesiones internas. El párrafo que sintetiza este desenlace, y que el propio autor deja casi como una coda final, se expresa así:

“Si además España no se moviliza, Europa no se moja, se maniata al Rey Felipe VI y nadie se atreve del todo a desairar al caudillo de Rabat, el futuro parece escrito y solo es cuestión de tiempo conocerlo: Ceuta y Melilla dejarán de ser españolas, Canarias no lo tiene claro y la senda destructiva de España, visible desde Gibraltar hasta el País Vasco o Cataluña, avanzará como nunca si Pedro Sánchez, el buzo de La Mareta, sigue teniendo la posibilidad de pagar sus deudas con cheques al portador costeados, obvio, por los españoles.”

En este final, se pueden identificar al menos tres elementos que el análisis debe resaltar:

La crítica a la falta de acción de España y a la inercia de Europa , a pesar de que Ceuta y Melilla son frontera exterior de la Unión Europea y parte del espacio Schengen, con todas las implicaciones que esto conlleva en términos de seguridad y soberanía.

, a pesar de que Ceuta y Melilla son frontera exterior de la y parte del espacio Schengen, con todas las implicaciones que esto conlleva en términos de seguridad y soberanía. La imagen de un Rey Felipe VI “maniado”, frente a los recordatorios de que la Corona ha subrayado en varias ocasiones la españolidad de las ciudades, en consonancia con la postura de la ONU y del derecho internacional.

“maniado”, frente a los recordatorios de que la Corona ha subrayado en varias ocasiones la españolidad de las ciudades, en consonancia con la postura de la ONU y del derecho internacional. La conexión con otros territorios donde la integridad nacional se halla comprometida: las aspiraciones marroquíes sobre aguas canarias, las reivindicaciones de Gibraltar, y las convicciones independentistas en el norte y el este de la península.

El apodo de “buzo de La Mareta” encapsula en una imagen la crítica a un presidente que, según Naranjo, navega por debajo de la superficie de los problemas y paga sus deudas políticas con “cheques al portador” financiados por los ciudadanos. Es la metáfora final de esa destrucción por capítulos que el autor atribuye a este Gobierno: una España que, de no alterar su rumbo, podría despertar un día para descubrir que Ceuta y Melilla ya no forman parte de su territorio, que Canarias está en la cuerda floja, y que su estructura política se ha transformado en un rompecabezas a merced de otros.