Los 10 asuntos que marcan hoy el panorama político y periodístico en España: calor, política, sondeos, final del Mundial 2030...

1. METEOROLOGÍA · SOCIEDAD

Ola de calor y tormentas golpean varias zonas de España

La jornada está dominada por el tiempo extremo, con alertas por calor en amplias zonas del sur y el este peninsular y avisos por tormentas fuertes con granizo y viento en el interior. RTVE y EFE sitúan el episodio para hoy, con temperaturas muy altas en varias comunidades y una situación inestable en áreas concretas, lo que explica que el fenómeno aparezca con fuerza en la conversación y en las búsquedas de esta mañana.

2. POLÍTICA · ACTUALIDAD

El PP eleva la presión al Gobierno en pleno agosto

La agenda política entra en primer plano porque varios medios recogen la ofensiva del PP en una semana de máxima tensión institucional, con peticiones de comparecencias y crítica directa a la gestión del Ejecutivo. La notoriedad del asunto se concentra hoy, en un contexto de agosto políticamente muy cargado y con el Senado en el centro del debate, según la prensa nacional que cubre la jornada.

3. ECONOMÍA · ENERGÍA

El precio de la luz vuelve a ser uno de los temas más consultados

El coste eléctrico reaparece como tema de interés inmediato porque hoy se publican las franjas horarias y los tramos más caros del día, con atención especial a la evolución del mercado mayorista. La información económica de esta mañana sitúa el foco en cuándo conviene consumir y cuánto se paga por megavatio hora, un asunto que suele escalar rápido en búsquedas cuando cambia el calendario de precios.

4. FÚTBOL · DEPORTES

“Rodri sí al Barça” impulsa el ruido en torno al mercado de fichajes

El deporte aparece muy arriba por la portada de SPORT, que abre hoy con un titular contundente sobre Rodri y el Barça. La noticia ha reactivado el interés por un posible movimiento de mercado que, según ese diario, avanza en las últimas horas y concentra conversación por su impacto directo en el próximo curso futbolístico.

5. SONDEOS · POLÍTICA

Un sondeo sobre el PSOE y la izquierda agita el debate electoral

La publicación de un sondeo con un diagnóstico duro para el PSOE y la izquierda no separatista ha empujado la conversación política del día, al situar a varios partidos ante un escenario especialmente sensible. EL ESPAÑOL destaca este resultado esta noche y lo convierte en uno de los focos de la agenda informativa de hoy, con lectura inmediata en clave de estrategia y desgaste.

6. SEGURIDAD · INTERNACIONAL

Trump y la batalla por la ciudadanía por nacimiento dominan la agenda exterior

La cobertura internacional de hoy sitúa en primer plano las órdenes de Trump para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento, un asunto que vuelve a generar debate jurídico y político en Estados Unidos. Aunque no es un tema español en origen, sí aparece en la agenda destacada de este viernes y contribuye al volumen de conversación global que también salta a medios y redes en España.

7. SALUD · SANIDAD

El choque entre el Gobierno y los médicos sigue escalando

La pugna sobre la sanidad pública y la relación entre responsables políticos y profesionales sanitarios continúa muy presente en la prensa del día, con referencias directas a reproches al Gobierno y a la gestión de la atención pública. La polémica se mantiene viva hoy porque se mezcla con la agenda política de agosto y con la discusión sobre competencias, recursos y respuesta institucional.

8. DEPORTE · TAUROMAQUIA

Talavante llena la conversación cultural y local en Baleares

La crónica taurina de hoy pone en el foco a Alejandro Talavante, cuya actuación en el Coliseo Balear ha sido destacada por la prensa local. Aunque es un tema más acotado que otros de alcance nacional, entra en la lista por haber ganado visibilidad esta jornada y por mover conversación en un ámbito muy concreto de ocio y cultura.

9. SOCIEDAD · SUCESOS

El doble crimen de Mijas sigue entre los asuntos más seguidos

La cobertura de Telecinco mantiene en el radar el doble crimen de Mijas, uno de los asuntos de sucesos que más atención acumula en la jornada. La permanencia del caso en la portada informativa de hoy indica que sigue generando seguimiento inmediato y búsqueda de detalles sobre la investigación y sus avances.

10. SOCIEDAD · EFEMÉRIDES

El recuerdo de Biescas reaparece por el 30 aniversario de la tragedia

Antena 3 recupera hoy la tragedia de Biescas al cumplirse 30 años del episodio, lo que ha devuelto el tema a la conversación pública y a la agenda informativa. En un día con fuerte peso de actualidad inmediata, este aniversario entra por la cobertura de prensa de hoy, aunque su alcance es más emocional y de memoria que de noticia de última hora.