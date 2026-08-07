Buxadé denuncia la «guerra híbrida» que impulsa Marruecos y hunde a Sánchez: «Es un peligro existencial para Europa»

La escena en Bruselas combinó momentos de crispación parlamentaria con una clara advertencia geopolítica. Durante una sesión en la Comisión de Libertades Civiles, Jorge Buxadé lanzó duras acusaciones hacia Pedro Sánchez y demandó a la Comisión Europea que deje de abordar la presión sobre Ceuta como un simple asunto migratorio y lo tome como un riesgo a la integridad del continente.

Para Buxadé, lo que ocurre en Ceuta y Melilla trasciende la mera frontera, ya que lo considera un acto de guerra híbrida dirigido contra Europa. En su opinión, el presidente español se constituye en “un peligro existencial” para el continente.

Esta intervención se produce en un contexto especialmente delicado tanto para la política española como para su relación con Marruecos. La noción de “guerra híbrida” ha saltado del análisis militar al debate político, y no precisamente para suavizar las cosas. Ahora se utiliza para tachar al Gobierno de blando, a Bruselas de ineficaz y a Rabat de manipular la presión migratoria con fines políticos. En resumen, la frontera sur los ha convertido nuevamente en un tablero donde cada parte intenta imponer su narración con firmeza.

Qué dijo Buxadé y por qué importa

Buxadé subrayó en Bruselas que la ofensiva hacia Ceuta y Melilla no puede ser vista como un simple inconveniente de inmigración ilegal, sino como una maniobra de presión destinada a desestabilizar a España y, por ende, a la Unión Europea. Además, reprochó al Gobierno de Sánchez por engañar sobre los hechos ocurridos y cuestionó la ausencia del Ejecutivo español en la reunión extraordinaria de LIBE, un aspecto que en el ámbito político europeo tiene más peso de lo que parece: quien no está presente suele perder la oportunidad de influir en el debate.

El eurodiputado hizo una apelación específica a la Comisión Europea: que reconozca oficialmente la naturaleza híbrida del conflicto y que active mecanismos diplomáticos y políticos para hacer frente a esta agresión. No se trata de un argumento novedoso en el debate europeo. De hecho, la propia Comisión ya ha utilizado anteriormente el término de instrumentalización migratoria para describir las acciones de Bielorrusia, algo que Vox ahora reivindica para exigir un tratamiento similar en el caso de Ceuta.

La pelea por el relato: migración, seguridad o presión estratégica

Este es el punto crucial del tema. Denominarlo “crisis migratoria” invita a una interpretación humanitaria y de gestión; en cambio, referirse a él como “guerra híbrida” lo sitúa en el ámbito de la seguridad nacional y la geopolítica. Este giro terminológico no es trivial: cambia quién debe tomar cartas en el asunto, qué herramientas se emplean y el grado de gravedad que se le asigna a la situación.

Varios medios y analistas han insistido en que la frontera de Ceuta opera como una zona de fricción donde interactúan factores como la migración, la desinformación, la presión diplomática y el cálculo estratégico. Algunos opinan que Marruecos está aprovechando una debilidad española para forzar concesiones, aunque la magnitud exacta de la coordinación entre estados sigue siendo tema de debate. De esta forma, se establece una discusión cada vez más intensa, en la que el término “híbrido” se utiliza tanto para caracterizar una estrategia como para levantar una bandera de alerta.

Un choque con consecuencias políticas dentro y fuera de España

La arremetida retórica de Buxadé también tiene un impacto notable en el ámbito interno. Vox refuerza su narrativa en torno a la seguridad y la frontera, mientras busca retratar a Sánchez como un presidente débil frente a Marruecos y excesivamente complaciente con Bruselas. Esta línea de argumentación se conecta con otras recientes críticas del partido respecto a la regularización de inmigrantes, el Pacto Europeo de Asilo y la capacidad del Gobierno para manejar el espacio Schengen.

En el plano internacional, la situación es más compleja. Si la idea de la guerra híbrida logra calar en las instituciones, España podría solicitar mayor apoyo europeo para proteger Ceuta y Melilla y explorar cómo responder ante episodios de presión migratoria coordinada. Sin embargo, esto también podría tensar aún más las relaciones con Rabat, un vecino con el que Madrid entrelaza cooperación, dependencia y fricciones constantes. La diplomacia, como suele ser habitual, tiende a preferir un enfoque más cauteloso; la política, por el contrario, parece prosperar en la polarización.

El concepto de guerra híbrida no requiere de tanques ni de declaraciones bélicas formales.

no requiere de tanques ni de declaraciones bélicas formales. Su poder radica en la ambigüedad: presión, propaganda, flujos humanos, ciberespacio y maniobras políticas.

Ceuta se vuelve especialmente relevante porque concentra frontera, soberanía y simbolismo europeo.

Lo que deja el episodio en el tablero europeo

Al margen del cruce de declaraciones, este asunto ha vuelto a poner a Ceuta en el centro del debate europeo, aunque sea por la vía de la controversia. La cuestión central no es solo determinar si hubo o no una operación híbrida; también se trata de si la Unión Europea cuenta con herramientas efectivas para responder cuando la presión no adopta la forma de un misil, sino de una avalancha humana, ruido diplomático y confusión deliberada.

Y en el ecosistema político, siempre existen detalles que revelan más de lo que aparentan. Buxadé, quien ha ido endureciendo su discurso sobre inmigración y soberanía, ha encontrado en Ceuta un elemento ideal para combinar seguridad, frontera y desgaste del Gobierno. Mientras tanto, la expresión “guerra híbrida” sigue consolidándose como una palabra de moda en el ámbito defensivo; la diferencia radica en que no se está debatiendo en un entorno académico, sino en una ciudad autónoma donde cada acción cuenta y cada silencio tiene su peso.