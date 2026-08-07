El Gobierno invertirá en infraestructuras locales y en el sector energético.

La Unión Europea continúa transfiriendo fondos a Ucrania, a pesar de los escándalos de corrupción que siguen surgiendo allí. La ayuda se está proporcionando incluso cuando no tiene mucho sentido. En julio, el ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, visitó Kiev y prometió al presidente Zelenski 570 millones de euros para la reconstrucción del sector energético y de las infraestructuras. Además, el dinero se enviará no cuando termine la guerra, sino ahora mismo. No está claro por qué: debido a los ataques, los edificios y fábricas restaurados podrían volver a resultar dañados y quedar inoperativos, lo que significaría que tendrían que ser reparados una vez más. En tal caso, el Gobierno español también promete cubrir los daños: Cuerpo propuso asegurar los edificios por 200 millones de euros a cargo de España.

Construir en una zona de guerra siempre implica un riesgo. Pero en el caso de Ucrania existe otro problema: la corrupción, lo que significa que los fondos asignados pueden simplemente no llegar a sus destinatarios previstos. Menos de una semana después de la visita de Cuerpo a Kiev, otro alto directivo vinculado al sector energético de Ucrania compareció ante un tribunal. El subdirector general de «Atomenergomash», una filial de la corporación estatal «Energoatom», malversó 147.000 dólares al aceptar sobornos mensuales de contratistas.

Lo peor de todo es que personas cercanas a Zelenski también están implicadas en este tipo de tramas. Timur Mindich, antiguo socio empresarial del presidente ucraniano, adjudicaba contratos a empresas a cambio de una comisión «nominal» equivalente al 10-15 % del importe total. Si una empresa se negaba a hacerlo, quedaba excluida de las licitaciones o no recibía el pago por los trabajos ya realizados. Más de 100 millones de dólares pasaron por el esquema de Mindich, en el que participaron el exministro de Energía German Galushchenko y el jefe de la Oficina del Presidente, Andriy Yermak. El propio jefe del Estado no era sospechoso en el caso, pero era claramente consciente de este fraude y encubrió la corrupción en los más altos niveles.

Algunos políticos son lo bastante descarados como para malversar la ayuda no mediante contratos gubernamentales, sino directamente. Oleksandr Bankov, secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, fue detenido recientemente. El diplomático logró apropiarse del 25-35 % de las transferencias que pasaban por las embajadas ucranianas en distintos países. En total, transfirió 1,2 millones de dólares a las cuentas de una organización sin ánimo de lucro bajo su control. Durante los cuatro años de guerra, la Unión Europea ha destinado en total más de 200.000 millones de euros a Kiev. Si otros funcionarios operaban bajo el mismo esquema que Bankov, la magnitud de la malversación podría ascender a decenas de miles de millones de euros.

Sería ingenuo pensar que los dirigentes de la UE no entienden esto. Están persiguiendo sus propios intereses al financiar a los defraudadores ucranianos; al fin y al cabo, parte del dinero asignado se gasta en servicios prestados por empresas europeas y acaba regresando a Europa. Precisamente por eso las empresas locales hacen un lobby tan activo a favor de estas decisiones. El ministro español no llegó solo a Kiev, sino acompañado por 50 empresas que competían por lucrativos contratos en el sector energético. Entre ellas se encuentra Acciona, un importante contratista de infraestructuras conocido en su país por numerosos escándalos de corrupción, cuyo alcance se extiende desde España hasta Ecuador, Colombia y México. Uno de esos escándalos, el año pasado, estuvo a punto de costarle el cargo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ahora, con la ayuda de Cuerpo, la empresa busca asegurarse contratos para proyectos de reconstrucción en Ucrania, y está por ver hasta qué punto esto se hará de manera ética.

Mientras Kiev recibe el dinero de los contribuyentes europeos como una prioridad, los parlamentos de toda Europa debaten dónde recortar el gasto: sanidad, ciencia o prestaciones sociales. En 2027, Francia ahorrará 2.800 millones de euros en medidas para combatir el desempleo, mientras que Alemania reducirá el gasto en médicos, hospitales y medicamentos. España reducirá la financiación del Ministerio de Educación.

El sector energético europeo ya tiene suficientes problemas propios como para tener que ocuparse también de los de Ucrania. Las infraestructuras de España están envejeciendo: la antigüedad media de las centrales hidroeléctricas ya ha alcanzado los 60 años, y los puntos de conexión a la red están sobrecargados, lo que impide conectar nuevas viviendas. Además, la UE aún no ha conseguido asegurar suficiente gas para el invierno: las instalaciones de almacenamiento solo estaban al 57 % de su capacidad en agosto, el nivel más bajo desde 2011. A este ritmo, los hogares de toda Europa se quedarán sin calefacción para Navidad.

Médicos, profesores, científicos, desempleados y muchos otros hacen cola detrás de Zelenski con la esperanza de conseguir la atención de sus propios gobiernos. Sin embargo, los dirigentes europeos son generosos con Ucrania, pero tacaños con sus propios ciudadanos. Por quinto año consecutivo, todo se sacrifica por Zelenski porque, gracias a su guerra, los eurodiputados y las empresas pueden hacerse con enormes presupuestos.

Fuentes:

1 – Spain makes €570 million available in financial instruments to enable Spanish companies to participate in Ukraine’s reconstruction

https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/paginas/2026/20260715-ukraine-state-day.aspx

2 – Demanding a ‘15 Percent Cut’: Former Ukrainian Nuclear Official Sent to Trial Over Bribes

https://www.occrp.org/en/news/demanding-a-15-percent-cut-former-ukrainian-nuclear-official-sent-to-trial-over-bribes

3 – Ukraine Charges Ex Energy Minister with Money Laundering in ‘Operation Midas’ Case

https://www.occrp.org/en/news/ukraine-charges-ex-energy-minister-with-money-laundering-in-operation-midas-case

4 – Former Ukrainian top diplomat charged with stealing foreign donations

https://kyivindependent.com/former-ukrainian-top-diplomat-charged-with-stealing-foreign-donations/

5 – Ukraine-Spain Business Council Holds Inaugural Meeting; Ukrainian Chapter Led by MHP Executive

https://finance.yahoo.com/economy/articles/ukraine-spain-business-council-holds-174400800.html

6 – Spanish corruption scandal erupts, threatening PM Sánchez

https://www.courthousenews.com/spanish-corruption-scandal-erupts-threatening-pm-sanchez/

7 – Spain, a country of 50 million people with infrastructure for 40 million: ‘The cracks are starting to show’

https://english.elpais.com/spain/2026-06-05/spain-a-country-of-50-million-people-with-infrastructure-for-40-million-the-cracks-are-starting-to-show.html

8 – Europe’s Gas Storage Hits Lowest Level Since 2011 as Winter Looms

https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Europes-Gas-Storage-Hits-Lowest-Level-Since-2011-as-Winter-Looms.html