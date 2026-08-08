Antonio R. Naranjo: Marruecos, el Mundial 2030 y la vergonzosa claudicación de Sánchez

Antonio R. Naranjo titula hoy su columna como: El Mundial a Marruecos, claro que sí, publicada en El Debate, y utiliza este espacio para ofrecer una crítica política hacia la relación de España con Marruecos y, de forma especial, hacia Pedro Sánchez.

El autor argumenta que la candidatura conjunta al Mundial no es simplemente un gesto deportivo trivial, sino una nueva manifestación de sumisión diplomática. Desde esa perspectiva, conecta el deporte con temas candentes como la presión migratoria, la seguridad en las fronteras, la reputación del Estado y el desgaste institucional que esto conlleva.

La tesis que vertebra la columna

Naranjo comienza con una acusación contundente: la cooperación con Rabat no se interpreta como una estrategia nacional, sino como una cesión continua. En su análisis, el torneo se suma a una cadena de concesiones que, según su punto de vista, favorecen a Mohamed VI a costa de debilitar a España.

En consecuencia, el texto se convierte en una defensa apasionada en contra de la mezcla de diplomacia, fútbol y política interna. El columnista sugiere que la organización conjunta del Mundial es mejor entendida como un indicio de una relación desigual que como una posibilidad deportiva.

“La mera organización conjunta de un Mundial con Marruecos ya es, antes de todo lo que ahora pueda pasar, una prueba irrefutable más de las cesiones gratuitas, sospechosas e inexplicadas de Pedro Sánchez a Mohamed VI”

“Y si hace falta, Sánchez intercambiará 400.000 ingenieros que pagarán nuestras pensiones por Lamine Yamal”

Ceuta, soberanía y humillación

Una de las ideas recurrentes es que el conflicto con Marruecos no debe reducirse a una mera disputa pasajera. Naranjo lo describe como una amenaza estructural que afecta no solo a la frontera sur, sino también a la autoestima nacional.

En esa línea, recurre a una comparación contundente con Ceuta y Gibraltar, sugiriendo que el Gobierno normaliza lo que él percibe como una presión constante. La crítica no se limita al Ejecutivo; también señala la pasividad de la sociedad ante una relación que considera desigual.

“Si el asalto a Ceuta es una humillante demostración de que, cuando estimen oportuno, se las quedarán con Marlaska y Sánchez diciendo como en Gibraltar que es un momento histórico”

“la secuencia inmediatamente posterior es un insulto agravado a la autoestima nacional”

Un Mundial como símbolo político

El artículo transforma la organización del campeonato en un escenario de contraste. Por un lado, Marruecos se presenta como un país capaz de realizar grandes inversiones en infraestructura y mostrar ambición internacional. Por el contrario, España se retrata como una víctima geopolítica que, según el autor, acepta este panorama sin defender sus propios intereses.

Este contraste alimenta el tono principal de la pieza: no se trata solo de fútbol, sino de jerarquías, dependencia y narrativas políticas. Naranjo utiliza la ocasión del Mundial para subrayar que la relación bilateral es mucho más que un mero evento deportivo.

“el mismo régimen que construye uno de los campos de fútbol más impresionantes y caros del mundo y se dice capaz de organizar un acontecimiento global tan exigente”

“exporta a miles de personas para que las alimente su víctima geopolítica”

Sánchez, La Mareta y el desgaste del Gobierno

La columna profundiza luego en la crítica al presidente del Gobierno, al que acusa de estar desconectado de las verdaderas repercusiones de sus decisiones. En esa sección, el texto adopta un tono más incisivo y personal, incluyendo referencias a La Mareta, a su entorno familiar y al sacrificio que—según Naranjo—deben soportar los ciudadanos.

La conclusión política es evidente: no solo hay una cesión exterior, sino que el Gobierno también desatiende la situación interna. El Ejecutivo se describe como un poder que permite una relación perjudicial con Rabat mientras carga a los españoles con el costo de esa estrategia.

“España no puede organizar un Mundial con quien la amenaza a diario y discute su propia unidad nacional”

“como no puede permitirse tener al frente a un presidente hedonista que conspira contra su propio país desde una tumbona en La Mareta”

Lo que deja entrever el texto

La columna entrelaza geopolítica , fútbol y crítica institucional en torno a una idea definida: la alianza con Marruecos podría perjudicar a España .

, y en torno a una idea definida: la alianza con podría perjudicar a . El tono es deliberadamente provocador, buscando establecer una imagen de debilidad del Gobierno ante el reino alauí.

El Mundial se convierte en una metáfora de una relación bilateral que el autor considera desequilibrada.

Un apunte ligero sobre el fútbol y la frontera

Más allá del tono beligerante, el texto recuerda algo muy de aquí: el fútbol puede ser una celebración global, pero también sirve como reflejo de las tensiones políticas más dolorosas. En ese espejo se reflejan estadios imponentes, diplomacia tensa y debates que trascienden el césped para desarrollarse en la esfera pública.