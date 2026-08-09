Los 10 trending topic que dominan X en España este domingo 9 de agosto

1. POLÍTICA · INTERNACIONAL

Meloni e Italia marcan el ritmo

La mención a Italia y a la primera ministra Meloni irrumpe con fuerza desde primera hora de la mañana del domingo. Los usuarios debaten sobre declaraciones recientes y posibles movimientos diplomáticos que han coincidido con el inicio del fin de semana. El tema mantiene posiciones altas tanto en el ranking general como en las búsquedas en tiempo real.

2. DEPORTES · FÚTBOL

Rodri y la actualidad del Manchester City

Rodri aparece entre los primeros puestos tras publicaciones sobre su rendimiento y posibles escenarios de cara a la nueva temporada. La conversación se reactiva con hilos y memes que analizan su rol en el equipo inglés y en la selección. El pico se registra claramente en las últimas doce horas.

3. DEPORTES · FÚTBOL

Osimhen rumbo al Atlético de Madrid

El hashtag #OsimhenRojiblanco lidera las tendencias deportivas desde anoche. Los aficionados debaten la posible llegada del delantero al club colchonero con vídeos y reacciones que analizan el encaje en la plantilla. La conversación se mantiene muy activa en la franja matutina del domingo.

4. ENTRETENIMIENTO · TELEVISIÓN

#MalasLenguasN genera reacciones

El programa de televisión #MalasLenguasN acumula menciones desde primera hora. Los espectadores comparten clips y comentarios sobre los invitados y las polémicas del último episodio. El tema aparece tanto en el ranking general como entre los hashtags más tuiteados.

5. DEPORTES · UFC

#UFCHBOMax y la velada del sábado

El evento de UFC bajo el hashtag #UFCHBOMax sigue generando reacciones este domingo por la mañana. Los usuarios repasan los combates más destacados y los resultados con memes y análisis en directo. El pico se sitúa en las últimas horas tras la retransmisión.

6. DEPORTES · FÚTBOL

Jorge Messi y el entorno familiar

El nombre de Jorge Messi surge ligado a informaciones sobre la familia del astro argentino. Los seguidores comparten noticias y especulaciones que han circulado durante la noche y primera mañana. La conversación se concentra en el ámbito del Barcelona y el entorno del jugador.

7. POLÍTICA · NACIONAL

#SanchezTraidor revive el debate

El hashtag #SanchezTraidor vuelve a posicionarse tras publicaciones de la madrugada que reactivan críticas políticas. Los usuarios debaten sobre declaraciones y movimientos recientes del presidente del Gobierno. El tema muestra un repunte claro en las últimas horas.

8. DEPORTES · FÚTBOL

Barça y Liverpool en el foco

Tanto el Barça como el Liverpool generan menciones cruzadas por posibles fichajes y rumores de mercado. Los aficionados analizan noticias sobre jugadores como Araujo o Valverde y su posible salida o continuidad. La conversación se intensifica con el arranque del domingo.

9. DEPORTES · FÚTBOL

Araujo y el interés de varios clubes

Araujo figura en los trending tras informaciones sobre su futuro y el interés de equipos europeos. Los usuarios comparten opiniones y datos sobre el central uruguayo del Barcelona. El tema mantiene presencia desde anoche hasta la mañana actual.

10. DEPORTES · FÚTBOL

Mestalla y la jornada liguera

El estadio Mestalla aparece en las tendencias por partidos y ambiente de la jornada. Los aficionados debaten sobre el Valencia y los encuentros programados para este fin de semana. La conversación se activa con reportes y reacciones en tiempo real.