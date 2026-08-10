Antonio Naranjo atiza a Sánchez por querer reventar al Rey

Antonio R. Naranjo titula hoy su columna, publicada el 10 de agosto de 2026 en El Debate, de forma directa y con mucho significado: Lo que pasa entre el Rey y Sánchez. La idea principal es clara desde el principio: cualquier decisión de Pedro Sánchez genera una tensión política e institucional que resulta difícil de evitar.

El análisis del artículo gira en torno a un concepto que se repite de manera insistente: la conexión entre Felipe VI y el presidente no se puede reducir a un simple tema de protocolo, ya que el entorno de Sánchez convierte cada gesto en un examen de lealtad, distanciamiento o incomodidad. En esta fricción, el Rey no solo es un símbolo del Estado, sino también una figura que debe moverse entre la cautela y el desgaste.

La presión de un presidente que contamina el marco institucional

Naranjo caracteriza a Sánchez como un líder que obliga a todos a definirse. Su planteamiento es que el presidente ha recurrido a la Monarquía cuando le ha beneficiado, pero la ha dejado en una situación comprometida cuando la atmósfera política se vuelve tensa. El autor argumenta que esta dinámica no solo afecta la imagen del Gobierno, sino también la percepción sobre la jefatura del Estado.

“Dicho en otras palabras, el Rey es el último comodín del mismo negligente que no ha dudado en utilizar todos los anteriores para sobrevivir”.

“deformando por la vía de los hechos consumados la arquitectura constitucional española”

“los consensos sagrados en torno a ella y el espíritu de convivencia alumbrado en 1978”

Este segmento resume el corazón del artículo: la idea de que la supervivencia política de Sánchez no es neutral, sino que arrastra instituciones, altera equilibrios y afecta consensos que han funcionado desde la Transición. En este contexto, la Monarquía no se presenta como un actor libre, sino como una entidad que debe maniobrar bajo la presión que emana de La Moncloa.

El Rey, entre la continuidad de la Corona y el desgaste por asociación

El texto enfatiza que es complicado saber qué piensa realmente Felipe VI cuando está junto a Sánchez, porque su relación está marcada por una tensión que obliga al monarca a elegir entre dos riesgos: compartir momentos con un presidente incómodo o distanciarse de una dirección que no puede apoyar abiertamente.

“En ese contexto, es más difícil saber qué piensa, qué hace exactamente, qué le preocupa y hasta dónde está dispuesto a llegar el Rey”

“a quien seguramente le ocupa antes de nada una misión: garantizar la continuidad de la Corona en aguas tan agitadas”

“algo que parece conseguido con la consagración formal de Leonor como heredera y los altos niveles de respaldo registrados en todas las encuestas”

Naranjo toca así una tensión dual. Por un lado, la continuidad de la dinastía parece asegurada con Leonor y cuenta con una buena valoración pública. Por otro, la cercanía institucional con un presidente tan polémico introduce ruido, ya que cada fotografía que comparten puede ser interpretada como un apoyo, una advertencia o una resignación. El Rey, de este modo, se encuentra atrapado en un equilibrio poco cómodo.

La Moncloa y la Zarzuela, una convivencia sin serenidad

El artículo sugiere que la incomodidad entre ambos poderes no es solo un asunto personal, sino una consecuencia política. Sánchez necesita a la Corona como un símbolo de normalidad, mientras que la Corona busca mantener su posición sin ser absorbida por la estrategia del Ejecutivo. Esta asimetría, según el autor, explica por qué cada gesto institucional se convierte en un terreno de batalla interpretativa.

“Pero, con Sánchez al lado, eso no parece del todo suficiente”

“alguien que destroza las costuras del Estado de Derecho afecta inevitablemente a quien lo encabeza oficialmente”

“obligándole a participar involuntariamente en esa tarea de derribo”

La reflexión de Naranjo no se limita a señalar una fricción específica; indica que el problema es mucho más profundo. Cuando el poder político se acostumbra a saltarse las reglas, también involucra a las instituciones que deberían representarlas. Por esta razón, el Rey, aun sin entrar en un conflicto abierto, acaba expuesto a una erosión de su imagen que no solo depende de él.

Detalles que refuerzan la lectura política del texto

Felipe VI se muestra como un garante de la continuidad, pero también como una figura que se encuentra sometida a un contexto adverso.

se muestra como un garante de la continuidad, pero también como una figura que se encuentra sometida a un contexto adverso. Pedro Sánchez se presenta como el origen de una tensión que obliga a la Corona a sopesar cada movimiento.

se presenta como el origen de una tensión que obliga a la Corona a sopesar cada movimiento. La arquitectura constitucional y los consensos de 1978 actúan como trasfondo del artículo.

y los consensos de actúan como trasfondo del artículo. La consagración de Leonor brinda estabilidad, aunque no elimina el desgaste relacionado con el clima político.

brinda estabilidad, aunque no elimina el desgaste relacionado con el clima político. La interacción entre Moncloa y Zarzuela se describe como un convivencia frágil, carente de auténtica serenidad.

En un tono más ligero, el texto deja entrever una curiosidad interesante: en el panorama político español, pocas imágenes tienen tanto peso como una simple aparición conjunta entre el Rey y el presidente del Gobierno. A veces, un gesto, una distancia o un silencio son suficientes para que toda la nación interprete una relación entera a partir de una sola imagen.