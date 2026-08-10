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Los trending topic en España este lunes 10 de agosto de 2026: Italia, Rodri, Barça, Ceuta…

La conversación en X se centra en política italiana, fichajes de fútbol y programas de televisión que marcan la jornada de agosto

Los trending topic en España este lunes 10 de agosto de 2026: Italia, Rodri, Barça, Ceuta...
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1. POLÍTICA · INTERNACIONAL

Meloni e Italia en el foco

La mención a Italia y a la primera ministra Meloni ha cobrado fuerza desde primeras horas de la mañana con comentarios sobre decisiones políticas recientes que generan debate entre usuarios españoles. Los posts destacan reacciones a posibles repercusiones en la Unión Europea y critican o defienden posturas relacionadas con migración y economía. La conversación se ha intensificado con hilos que analizan el impacto en España y enlazan con temas locales.

2. DEPORTES · FÚTBOL

Rodri y el interés del Barça

Rodri aparece como uno de los nombres más comentados tras rumores de posible regreso a La Liga. Usuarios debaten sobre negociaciones directas con el Manchester City y el estilo de juego que encajaría en el proyecto de Flick. Desde anoche se multiplican los mensajes que comparan opciones con otros mediocentros y valoran el coste de la operación en un mercado de fichajes movido.

3. ENTRETENIMIENTO · TV

#FelizDomingo y el inicio de semana

Aunque se trata de lunes, el hashtag #FelizDomingo mantiene presencia por mensajes de despedida del fin de semana y reflexiones sobre la vuelta a la rutina. Los posts combinan fotos familiares con menciones a series o música que amenizan el día. La etiqueta sigue activa por inercia de las últimas horas del domingo.

4. ENTRETENIMIENTO · TELEVISIÓN

#FirstDates9A y citas televisivas

El programa de citas #FirstDates9A genera reacciones en tiempo real con fragmentos de episodios emitidos recientemente. Los espectadores comentan coincidencias y momentos incómodos que se viralizan en clips cortos. La conversación se ha renovado con la emisión de la noche anterior y comentarios sobre los participantes.

5. DEPORTES · MOTOR

#NASCARenDAZN y carreras en directo

La retransmisión de NASCAR en DAZN impulsa el hashtag con resúmenes de carrera y opiniones sobre pilotos españoles. Desde la madrugada se comparten momentos clave y análisis de estrategia que mantienen el tema en los primeros puestos. Los fans debaten clasificaciones y posibles sorpresas de la jornada.

6. DEPORTES · FÚTBOL

Barça y movimientos de mercado

El club azulgrana concentra atención por posibles incorporaciones y lesiones que afectan la plantilla. Usuarios analizan opciones como la de Osimhen y comparan presupuestos con rivales. La actividad se ha disparado con noticias filtradas sobre negociaciones que circulan desde ayer por la tarde.

7. POLÍTICA · NACIONAL

#SanchezTraidor y debate político

El hashtag contra el presidente Sánchez resurge con críticas a pactos recientes y su impacto en la legislatura. Los mensajes se centran en reacciones a declaraciones o votaciones de las últimas horas y generan hilos extensos de opinión. La etiqueta une a sectores opuestos que amplifican el contenido.

8. METEOROLOGÍA · ACTUALIDAD

#IFNiebla y condiciones en el norte

La niebla en zonas del norte de España genera alertas y fotos compartidas en tiempo real. Usuarios de Galicia y Asturias comentan restricciones de visibilidad y cancelaciones desde primeras horas. El tema se mantiene por avisos oficiales actualizados esta madrugada.

9. DEPORTES · FÚTBOL

Colombia y conexiones con La Liga

Menciones a Colombia surgen ligadas a posibles fichajes o noticias de jugadores sudamericanos que podrían llegar a equipos españoles. Los posts incluyen vídeos de goles y especulaciones sobre contratos que han circulado en las últimas horas.

10. DEPORTES · MOTOR

Palou y resultados en competiciones

El piloto español Alex Palou concentra comentarios por su participación en carreras recientes y proyecciones para el resto de la temporada. Usuarios comparten análisis de tiempos y comparaciones con rivales desde la retransmisión del fin de semana que sigue generando debate.

La jornada combina estos picos de actividad con menciones deportivas y políticas que mantienen a los usuarios enganchados a lo largo de la mañana.

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