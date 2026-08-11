Los 10 asuntos que marcan la conversación en España este martes 11 de agosto de 2026: eclipse, Ceuta, MENAs...

1. POLÍTICA · SOCIEDAD

Ceuta, en el centro del choque político con Vox y el Gobierno

La crisis de Ceuta sigue marcando la conversación en España esta mañana, con el Gobierno desplazando su comité de crisis de Igualdad a Andalucía para exigir explicaciones a Juanma Moreno por pactar con Vox, mientras la oposición endurece el discurso sobre la gestión del Ejecutivo en la frontera. El asunto aparece reforzado por varias piezas publicadas hoy en prensa nacional, que conectan la polémica con el debate migratorio, el papel de Vox y la tensión institucional entre administraciones.

2. CIENCIA · SOCIEDAD

El eclipse solar del 12 de agosto dispara la demanda de gafas y la preparación preventiva

El eclipse del 12 de agosto concentra una parte importante de las búsquedas y la conversación de hoy, impulsado por la gran demanda de gafas en ciudades como Bilbao y por los mensajes de preparación de Protección Civil en Baleares. La cobertura de este martes lo sitúa ya como un fenómeno de interés inmediato, con previsión de despliegues preventivos y creciente atención pública por su excepcionalidad.

3. METEOROLOGÍA · MEDIO AMBIENTE

Ola de calor y tormentas: España entra en otra jornada de tiempo extremo

La información meteorológica de hoy pone el foco en un contraste muy marcado: chubascos con granizo y rachas fuertes en el Pirineo oriental, mientras las temperaturas siguen por encima de los 35 °C en media España y superan los 40 °C en el Guadalquivir. Ese escenario mantiene la alerta alta en medios y conversaciones locales, sobre todo por el impacto en movilidad, salud y actividad veraniega.

4. SUCESOS · SOCIEDAD

Marbella y Camas concentran la atención por dos muertes violentas

La sucesión de sucesos en Andalucía ha entrado con fuerza en la agenda de hoy tras la muerte de una mujer apuñalada en Marbella y la investigación por la muerte violenta de un hombre en Camas. La presencia simultánea de ambos casos en la prensa nacional ha empujado su difusión en tiempo real, con foco en la investigación policial y en el posible contexto de violencia de género en el caso marbellí.

5. SOCIEDAD · EDUCACIÓN

Un viaje de fin de curso, bloqueado en Almería tras el cierre de una agencia

Una agencia de viajes que se ha quedado con 15.000 euros, ha cerrado y ha dejado sin viaje de fin de curso a unos estudiantes de Almería se ha convertido hoy en una historia muy compartida. El caso mezcla enfado vecinal, posible fraude y el golpe económico a familias y alumnos, lo que explica su tracción en prensa y redes durante esta mañana.

6. SOCIEDAD · SALUD

Mallorca vigila un brote de sarampión con más contactos estrechos de los previstos

El brote de sarampión en Mallorca sigue ganando visibilidad por el aviso sanitario de que puede haber más contagios debido al alto número de contactos estrechos detectados. La noticia ha subido en la conversación informativa de hoy por su dimensión preventiva y por el seguimiento de salud pública en plena temporada de máxima movilidad turística.

7. ECONOMÍA · EMPRESA

OHLA, Finetwork y la SEPI alimentan la agenda económica del día

La actualidad empresarial de hoy viene marcada por varios frentes: OHLA refuerza su apuesta por el negocio sanitario con contratos por 755 millones, el fundador de Finetwork acusa al CEO de Vodafone de inflar la deuda y la SEPI vuelve al foco por el agujero de deuda que, según una pieza publicada, se ha duplicado en cuatro años. Son temas distintos, pero comparten impacto en empleo, inversión y debate empresarial.

8. INTERNACIONAL · POLÍTICA

La tensión con Italia y el debate migratorio europeo se cuelan en la conversación

La crisis ligada a Ceuta también arrastra repercusiones internacionales, con referencias hoy al cierre de la frontera marítima y aérea con España por parte de Italia, en pleno choque diplomático por la gestión migratoria. La noticia se enlaza con el debate político interno y con la lectura europea de la presión fronteriza, lo que multiplica su presencia en los medios de este martes.

9. DEPORTES · SOCIEDAD

El fútbol y la inversión deportiva se mezclan con rumores y titulares de mercado

Aunque el foco informativo principal no está en la competición, el deporte aparece en el radar de tendencias por referencias difundidas hoy en medios internacionales y por el seguimiento de movimientos de mercado que salpican a clubes europeos con nombres muy seguidos en España. En paralelo, ese ruido informativo convive con la cobertura de otros temas de fuerte tirón social, lo que mantiene al deporte en la conversación aunque sin un único hecho dominante en prensa nacional.

10. SEGURIDAD · SOCIEDAD

Robos, controles y operaciones policiales completan una mañana muy cargada

La agenda de hoy también recoge noticias de control y seguridad que han ganado espacio por su impacto inmediato, desde intervenciones en aeropuertos hasta investigaciones policiales ligadas a sucesos recientes. En una mañana marcada por los grandes temas políticos y sanitarios, estas piezas aportan el trasfondo de actualidad local que acaba de completar el ranking de conversación del día.