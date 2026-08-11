Antonio Naranjo: la acusación de traición que rodea a Sánchez

Antonio Naranjo encabeza hoy su columna, publicada el 11 de agosto de 2026 en El Debate, con una afirmación rotunda y provocadora: Pedro Sánchez habría traspasado ya, en el terreno político, la línea de la traición, aunque demostrarlo en un tribunal puede ser otra historia.

La columna se desarrolla entre el ámbito legal y la erosión institucional. El autor se basa en la acción de Vox para activar el procedimiento del artículo 102 de la Constitución, buscando juzgar al presidente por traición, un camino que, como recuerda, requiere un umbral parlamentario muy alto y se enfrenta a serios obstáculos jurídicos.

la carga simbólica de una ofensiva casi imposible

Naranjo subraya que la maniobra tiene escaso recorrido práctico, pero considerable valor político. Su razonamiento es claro: aunque la composición del Congreso complica la propuesta y las leyes vigentes fueron diseñadas para otras circunstancias, llevarla hasta el final generaría un efecto simbólico significativo.

“No parece probable que nada de esto tenga éxito, tanto por las dificultades numéricas como por la obsolescencia de unas normas redactadas originalmente para situaciones bélicas y traidores externos”.

“No obstante, si es posible, independientemente del resultado, sería muy recomendable llevar esta iniciativa todo lo lejos que se pueda, por la carga simbólica que resulta de ello más allá del desenlace”.

En esta línea, el autor sostiene que la discusión no se limita a una posible condena, sino a la intención de colocar a Sánchez en el centro de una acusación moral y política. El texto enfatiza que el presidente, a juicio de un amplio sector de la población, ya ha sido juzgado en el ámbito de la percepción pública, aunque el castigo penal sea otro capítulo.

“Porque, en efecto, Sánchez es un traidor desde el primer minuto de su trayectoria política”.

un juicio político que precede al penal

La columna introduce la idea de que el desafío no radica tanto en demostrar un delito específico como en interpretar la trayectoria del presidente. Naranjo sostiene que su ascenso al poder dependió de una investidura que no obtuvo en las urnas y que se habría mantenido mediante acuerdos con fuerzas que, en su opinión, dañan a España.

“Se compró una investidura rechazada en las urnas a cambio de contribuir al avance de los enemigos de su país”.

Desde esa consideración, el artículo amplía su mirada fuera de la política nacional y menciona alianzas o afinidades que el autor juzga perjudiciales: el chavismo, China, Rusia, Hamás y, más recientemente, Marruecos. La mención a Rabat y el teléfono de Sánchez introduce una insinuación de falta de transparencia que refuerza el tono de sospecha política del artículo, aunque no presenta pruebas nuevas en la columna misma.

“Y en el exterior, lo mismo, con siniestra complicidad con el chavismo, China (y por tanto Rusia), Hamás y, ahora, Marruecos”.

lo que dice la Constitución y lo que hace la política

El artículo recuerda que la responsabilidad penal de un presidente y de los miembros del Gobierno se juzga ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y que la acusación por traición requiere un proceso parlamentario muy riguroso. Esta exigencia, según la información disponible, convierte el camino en una vía excepcional y difícil de llevar a cabo sin contar con una mayoría amplia y poco probable.

Naranjo remata afirmando una distinción esencial: aunque no se logre una respuesta penal, el mero intento serviría para establecer una acusación política de gran peso. La frase final de esta parte resume la idea central: para el autor, el dilema trasciende lo jurídico, abarcando también lo reputacional y lo moral.

“La cuestión no es si se puede probar que el desastre que nos gobierna con artimañas es un traidor en términos técnicos y que sus acciones se ajustan a los delitos tipificados”.

“La esencia es que, para una clara mayoría de españoles, por supuesto que Sánchez es un traidor, independientemente de que se le pueda sancionar por ello”.

En este cierre, el articulista plantea una paradoja muy característica del panorama político actual: una acción que probablemente no prospere en el ámbito judicial, pero que puede ser útil para dar forma al relato, presionar al Gobierno y avivar la brecha entre el Ejecutivo y una parte de la ciudadanía.