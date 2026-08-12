Los 10 temas que copan el panorama periodístico este miércoles 12 de agosto de 2026: Eclipse, Ceuta, MENAs...

1. CIENCIA · SOCIEDAD

El eclipse total de Sol eclipsa la agenda y moviliza a media España

España vive hoy un eclipse solar total histórico, visible al atardecer desde amplias zonas de la península y Baleares, con gran seguimiento mediático, movilización de público y amplia cobertura científica y práctica. La prensa de hoy lo sitúa como el gran asunto del día porque el fenómeno empieza a verse sobre las 19:30, alcanza la totalidad poco después de las 20:26 y se prolonga hasta alrededor de las 21:21, un horario que ha concentrado búsquedas, recomendaciones y alertas sobre protección ocular. Además, varias cabeceras informan de que el evento coincide con previsiones meteorológicas muy vigiladas, lo que añade incertidumbre sobre la visibilidad en distintas comunidades.

2. POLÍTICA · MIGRACIÓN

Ceuta vuelve al centro del debate por la llegada de menores y la presión política

Ceuta aparece entre las tendencias del día por la nueva carga política y mediática en torno a la llegada de migrantes y, en especial, de menores no acompañados. La actualidad de hoy incorpora referencias al incremento de la llegada de personas a la ciudad autónoma, a la advertencia del Gobierno sobre riesgos ligados al eclipse para un “elevado número de inmigrantes” en Ceuta y a declaraciones y piezas de opinión que han reactivado el debate sobre fronteras, tutela de menores y capacidad de respuesta institucional. La mención simultánea en varios medios y la presencia de Ceuta en la agenda política de este miércoles explican su posición alta en la conversación.

3. SOCIEDAD · MIGRACIÓN

Los MENAs reabren la controversia tras nuevos datos y el foco sobre Ceuta

El término MENA vuelve a ser tendencia porque hoy se cruzan dos planos: la discusión política sobre la gestión de menores extranjeros no acompañados y la difusión de nuevos datos sobre su número en España. La cobertura de esta mañana insiste en el aumento de esta población en los últimos años y enlaza el asunto con Ceuta, donde el debate migratorio se ha intensificado en paralelo al eclipse y a la presión informativa sobre la ciudad. El interés no responde a una novedad genérica, sino a un empuje concreto de la prensa de hoy, que ha vuelto a colocar este acrónimo en titulares y en la conversación pública.

4. METEOROLOGÍA · SOCIEDAD

La ola de calor y las alertas por tormentas condicionan el día del eclipse

El tiempo también es protagonista porque la jornada llega con temperaturas muy altas en casi toda la península y Baleares, al tiempo que persisten avisos por chubascos, tormentas fuertes, granizo y rachas intensas de viento en zonas del sureste. La combinación de calor, nubosidad variable y posible calima influye de forma directa en otro gran tema del día: la observación del eclipse. La prensa de hoy insiste en que el cielo, más que el calendario, puede decidir dónde se verá mejor el fenómeno, de ahí que el clima haya ganado tracción informativa por sí mismo.

5. SOCIEDAD · SALUD

Las gafas homologadas se agotan y crece la alerta por la observación del Sol

La demanda de gafas certificadas para ver el eclipse ha disparado búsquedas y noticias locales en varias provincias, especialmente donde el fenómeno se verá con más intensidad. Hoy se informa de farmacias sin stock en Tarragona y de dispositivos de seguridad y recomendaciones sanitarias para evitar daños oculares, un subtema que ha crecido al calor del evento principal. No es una tendencia aislada: forma parte del gran movimiento del día y se alimenta de la preocupación inmediata por cómo mirar el eclipse sin riesgo.

6. SOCIEDAD · TERRITORIO

Galicia, Cantabria, Navarra y Baleares se preparan para el gran desfile de observadores

Diversas comunidades han reforzado medidas, restricciones y recomendaciones por la llegada de miles de personas a puntos concretos de observación. Galicia aparece como la primera puerta de entrada al fenómeno, mientras Cantabria, Navarra, Tarragona o Baleares figuran en la prensa de hoy por dispositivos especiales, control de accesos y coordinación local ante la afluencia prevista. La tendencia no es solo astronómica: también es territorial, porque está alterando la movilidad, la organización municipal y la agenda de muchas zonas del país.

7. ECONOMÍA · TECNOLOGÍA

El eclipse mete presión a la red eléctrica y a sectores como turismo, transporte y consumo

El fenómeno también entra hoy en la conversación económica porque distintas informaciones señalan que Red Eléctrica y otros sectores están pendientes del impacto del eclipse sobre la demanda y la actividad. Además, medios económicos y generalistas apuntan al efecto sobre el turismo, la logística, la venta de material de protección y la asistencia a enclaves concretos. La novedad del día no está en una gran cifra macroeconómica, sino en cómo un acontecimiento astronómico ha activado previsiones de consumo y preparación empresarial.

8. SOCIEDAD · JUVENTUD

La pobreza juvenil irrumpe en la agenda con un dato que reabre el debate social

La pobreza entre jóvenes de 16 a 29 años se cuela entre las conversaciones del día porque EFE difunde hoy un dato muy concreto: el 27% de esa franja estaría en riesgo de pobreza o exclusión social en España, más de dos millones de personas. La cifra sobresale en una jornada dominada por el eclipse, pero logra espacio propio por su peso social y por la carga política que acarrea. Su aparición hoy, con fecha clara y encaje en la cobertura de actualidad, la convierte en una tendencia verificable y no en un tema eterno sin pico reciente.

9. POLÍTICA · ECONOMÍA

La ley rider cumple cinco años y reabre el balance sobre empleo y reparto a domicilio

La ley rider vuelve a circular en medios porque hoy se cumplen cinco años desde su entrada en vigor, y el aniversario ha reactivado el balance sobre sus efectos en el empleo, las plataformas y los repartidores. Aunque es un tema de largo recorrido, la prensa de este miércoles lo recupera con motivo fechado y con lectura de actualidad, lo que le permite entrar en la lista solo por el empuje de hoy. La discusión gira entre regulación laboral, cambios en el sector y la evaluación de una norma que sigue generando posturas enfrentadas.

10. CULTURA

La zarzuela ‘La verbena de La Paloma’ se cuela entre las noticias del día

La cultura también aparece en la agenda con la presentación en Madrid de la zarzuela La verbena de La Paloma, que se representará en el Teatro La Latina del 12 al 16 de agosto. Aunque el eclipse concentra la atención principal, esta noticia figura hoy en la agenda de EFE y aporta un contrapeso cultural a un día dominado por la ciencia, la meteorología y la política migratoria. Su interés es más acotado que el de otros temas, pero entra en la lista porque está fechada hoy y forma parte de la actualidad inmediata.