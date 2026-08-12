Los 10 trending topic en España este miércoles 12 de agosto de 2026: eclipse total de sol con Colombia y la televisión como telón de fondo

1. ASTRONOMÍA

El cielo se oscurece en el norte y España se une al fenómeno

La expectación por el eclipse solar total de hoy ha llenado las redes de imágenes, consejos para observarlo con seguridad y relatos en directo desde Galicia y otras zonas del norte peninsular. La conversación ha estallado esta madrugada con el hashtag #eclipse que acumula miles de menciones mientras usuarios comparten pronósticos meteorológicos y preparativos para no perderse el momento en que la luna cubre completamente el sol. Varios hilos explican el recorrido de la sombra y recuerdan que no se veía un fenómeno así en España desde hace más de un siglo, lo que ha impulsado la viralidad en las últimas horas.

2. ACTUALIDAD INTERNACIONAL

Colombia ocupa el primer puesto en los rankings de España

El término Colombia lidera las tendencias desde primeras horas de la mañana por una mezcla de noticias deportivas y culturales que han cruzado el Atlántico y han encontrado eco en la audiencia española. Usuarios debaten sobre los últimos acontecimientos en ese país y comparten vídeos y memes que se han multiplicado en las últimas veinticuatro horas. La posición constante en los dos principales medidores de tendencias confirma que el pico se mantiene vivo y no remite.

3. TELEVISIÓN

#GrandPrixTVE y los formatos de la mañana copan la atención

El regreso de varios programas de televisión en la franja matinal ha generado un aluvión de comentarios sobre #GrandPrixTVE y otros espacios como #FirstDates11A que aparecen repetidamente en las listas. Los espectadores reaccionan en tiempo real a las emisiones de hoy y comparten clips de los momentos más comentados, lo que ha hecho que estos hashtags suban posiciones desde anoche. La combinación de nostalgia y actualidad televisiva mantiene la conversación activa durante toda la mañana.

4. LOCAL

Ferrol y otras localidades gallegas centran la mirada por el eclipse

La ciudad de Ferrol y varios municipios cercanos se han convertido en trending por su posición privilegiada dentro de la franja de totalidad del eclipse. Vecinos y visitantes publican fotografías del cielo y organizan quedadas que se difunden en directo, lo que ha disparado las menciones en las últimas horas. La cobertura en tiempo real de las condiciones meteorológicas locales añade un componente práctico que mantiene el interés.

5. ENTRETENIMIENTO

#FelizMartes y los saludos diarios se mezclan con el resto de temas

El hashtag #FelizMartes sigue su curso habitual pero hoy se ve impulsado por la coincidencia con el día del eclipse, lo que genera publicaciones que combinan buenos deseos con referencias al fenómeno astronómico. La conversación se ha renovado desde primera hora de la mañana y aparece de forma constante en los rankings de hashtags más usados.

6. DEPORTES

Julián y otros nombres del fútbol generan debate matinal

El jugador Julián y otros futbolistas como Idiakez o Celades aparecen en las tendencias por comentarios sobre fichajes, partidos recientes y rumores que se han reactivado en las últimas veinticuatro horas. Los aficionados aprovechan el inicio de jornada para analizar alineaciones y reacciones en redes que alimentan el debate constante.

7. METEOROLOGÍA

Niebla y condiciones atmosféricas condicionan las expectativas del eclipse

El término Niebla se ha disparado por las previsiones que alertan de posibles nubes o brumas que podrían afectar a la visibilidad del eclipse en algunas zonas del norte. Usuarios comparten mapas y actualizaciones meteorológicas que se han multiplicado desde anoche y condicionan los planes de observación.

8. CULTURA

Blas Infante y referencias históricas resurgen en la conversación

El nombre de Blas Infante ha cobrado fuerza por menciones vinculadas a efemérides o debates culturales que coinciden con el día de hoy, lo que ha colocado el término en los rankings españoles. La conversación se mantiene viva gracias a hilos que recuerdan su figura y la relacionan con la actualidad.

9. LOCAL

Yebes y otros municipios menores ganan visibilidad por el fenómeno

La localidad de Yebes y otras poblaciones cercanas al recorrido del eclipse han entrado en tendencia por la cobertura local y las experiencias compartidas por sus habitantes. Las publicaciones sobre preparativos y reacciones en directo han impulsado su aparición en las listas durante la madrugada y la mañana.

10. DEPORTES

Idiakez y el entorno futbolístico completan el panorama del día

El nombre de Idiakez sigue apareciendo por reacciones a noticias deportivas que se entremezclan con el resto de temas virales. Los aficionados mantienen el hilo conductor de las conversaciones sobre fichajes y partidos que se actualizan en tiempo real y ocupan posiciones estables en los rankings.