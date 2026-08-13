Los 10 asuntos que dominan el panorama periodístico este jueves 13 de agosto de 2026: eclipse, calor, incendios, IPC, Ceuta...

1. ASTRONOMÍA · SOCIEDAD

El eclipse total sigue dominando la conversación

El eclipse solar total de ayer por la tarde continúa siendo uno de los temas más comentados en España esta mañana, porque dejó imágenes y reacciones todavía muy presentes en la prensa de hoy. La cobertura de seguimiento insiste en que el fenómeno volvió a situar a España en el foco informativo por su rareza y por el interés social que generó en distintas zonas del país durante la jornada de ayer.

2. METEOROLOGÍA · MEDIO AMBIENTE

El calor extremo dispara los avisos en buena parte del país

La ola de calor vuelve a ocupar espacio destacado porque hoy hay quince comunidades con avisos por altas temperaturas, once de ellas en nivel naranja, según la información difundida esta mañana. La persistencia del episodio, unida a su impacto en la vida cotidiana y en el riesgo de incendios, explica que siga escalando en búsquedas y en agenda informativa.

3. INCENDIOS · EMERGENCIAS

Niebla y Huesca concentran la atención por los fuegos activos

Los incendios siguen entre las tendencias del día porque el viento complica las tareas de extinción en Niebla, en Huelva, mientras mejora la situación en Peñas de Riglos, en Huesca. La noticia es de hoy y ha ganado tracción al combinarse con el contexto de calor extremo y con la preocupación por nuevos focos en plena campaña estival.

4. ECONOMÍA · INFLACIÓN

El IPC de julio centra la lectura económica de la mañana

La publicación del IPC de julio por parte del INE es uno de los hitos informativos de este jueves, con especial atención porque la inflación interanual se había adelantado en el 3,5 %. El dato es relevante para consumo, salarios y política económica, y por eso aparece entre los asuntos más seguidos del día.

5. POLÍTICA · TERRITORIO

Ceuta vuelve al centro tras las críticas al Gobierno y Marruecos

Ceuta aparece hoy con fuerza en la agenda política por el choque de declaraciones en torno a su soberanía y por las críticas del PP al Gobierno. La noticia se ha movido con rapidez en la prensa de hoy porque reabre un asunto sensible de relaciones diplomáticas y de política exterior.

6. SOCIEDAD · INTERNACIONAL

El terremoto de Colombia activa muestras de apoyo desde España

El terremoto de Colombia sigue generando conversación en España porque varias operadoras han habilitado llamadas, SMS y roaming bonificado para facilitar el contacto con familiares. El tema se mantiene vivo por su dimensión humana y por la respuesta coordinada que ha recibido en la prensa de hoy.

7. DEPORTES · FÚTBOL

El mercado de fichajes agita el foco con Julián Álvarez y el Barça

El mercado de fichajes sigue muy presente por la posible salida de Julián Álvarez del Atlético rumbo al FC Barcelona, una información que ha destacado en la prensa deportiva de hoy. La noticia se ha convertido en tendencia porque mezcla rumores de primer nivel, impacto en dos grandes clubes y lectura inmediata entre aficionados.

8. DEPORTES · ENTRENADORES

Xavi reaparece en la conversación por su nuevo destino en Países Bajos

La confirmación de Xavi como nuevo entrenador de Países Bajos también está alimentando la conversación deportiva de este jueves. Su peso mediático y la novedad del anuncio explican que el asunto se haya instalado en la portada de varios medios especializados y generalistas.

9. MOVILIDAD · TRANSPORTES

Ryanair y el fallo en Barcelona siguen dando cola informativa

El problema operativo que afectó a la torre de control de Barcelona continúa generando repercusión porque Ryanair cifra en casi 6.000 los pasajeros afectados. La magnitud del incidente, sumada a su impacto sobre vuelos y reclamaciones, mantiene el caso dentro del radar informativo de hoy.

10. POLÍTICA · INSTITUCIONES

Marlaska, el Senado y la tensión parlamentaria suman otra línea de actualidad

La comparecencia frustrada de Marlaska y el debate sobre el uso del Senado por parte del PSOE y el PP han ganado tracción en la cobertura de hoy. El cruce político se ha convertido en una de las piezas del día porque conecta con Ceuta, con la agenda institucional y con la bronca parlamentaria de esta mañana.