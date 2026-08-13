Los 10 trending topic en España este jueves 13 de agosto de 2026: Eclipse, Política, Deporte...

1. ASTRONOMÍA · METEOROLOGÍA

El eclipse y las nubes capturan la atención de los usuarios

La tendencia #eclipse ha estallado esta mañana en España, impulsada por imágenes y reacciones compartidas en tiempo real sobre el fenómeno astronómico visible en varias regiones. Usuarios comentan la coincidencia con las Perseidas y publican fotos y vídeos que se viralizan rápidamente. Al mismo tiempo, el término Nubes aparece en los debates por las condiciones meteorológicas que afectan a la visibilidad en zonas como Asturias y Galicia, con hilos que explican cómo las nubes han interferido en la observación del eclipse desde primera hora.

2. POLÍTICA · ACTUALIDAD

Margarita Robles y el Senado centran el debate parlamentario

Margarita Robles genera un pico de conversación desde anoche por sus declaraciones en el Senado, que han sido citadas y comentadas ampliamente en hilos y memes. El término Senado aparece ligado a votaciones y polémicas recientes, con usuarios reaccionando a intervenciones de la ministra y cruzando opiniones sobre la actualidad política. ES-Alert también suma menciones por pruebas del sistema de alertas que coinciden con el momento.

3. ENTRETENIMIENTO · TELEVISIÓN

#TEM12A y el regreso de Miguel Bosé animan las redes

#TEM12A lidera debates desde la emisión del programa anoche, con reacciones y clips que se comparten masivamente esta madrugada. Miguel Bosé entra en la conversación por noticias sobre su nueva etapa artística, generando hilos nostálgicos y debates sobre su trayectoria que se mezclan con el resto de temas del día.

4. DEPORTES · FÚTBOL

Diego Rico, Lakers y Supercopa de Europa en el foco

Diego Rico y temas como Osasuna o Marcos Llorente generan picos desde los partidos de la jornada, con análisis y memes que circulan desde la tarde de ayer. Los Lakers suman menciones por movimientos en la NBA que interesan al público español, mientras la Supercopa de Europa mantiene el interés con previas y reacciones compartidas en las últimas horas.

5. EVENTOS · CULTURA

#Frankfurt2026 y otros temas secundarios completan el mapa

#Frankfurt2026 aparece por preparativos de eventos culturales que han cobrado fuerza esta mañana, mezclándose con menciones puntuales a Luna o Brian May que enriquecen la conversación general sin desplazar los grandes temas del día.

6. VARIOS · MISCELÁNEA

Teruel, Gijón y otros nombres locales suman volumen

Teruel, Gijón y Coruña generan conversación localizada por noticias regionales que han coincidido con el resto de picos nacionales, aportando diversidad a la timeline española en las últimas 24 horas.