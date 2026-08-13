Antonio Naranjo, contundente: el eclipse que oscurece a España es Sánchez

Antonio Naranjo titula su columna de hoy: Eclipse sanchista. En este artículo, que aparece en El Debate, se sostiene una idea fundamental: España ha estado presa durante años de una penumbra política, atribuible al liderazgo de Pedro Sánchez.

El texto arranca con una tesis clara y la lleva al extremo retórico: el presidente simboliza un periodo de deterioro institucional, de política estival y desconexión con el sufrimiento social. En este contexto, el autor mezcla denuncia, ironía y una invitación a activar todos los mecanismos legales posibles. Esta acusación se presenta como un reproche contundente al uso del poder.

La penumbra como imagen política

Naranjo edifica su argumento sobre una metáfora de oscuridad que va más allá de lo estético, tocando también aspectos morales y cívicos. La idea central es que el país se encuentra bajo una sombra duradera, donde la política parece haber dejado de servir al interés general, convirtiéndose en un escenario de autodefensa y ruido. Esta interpretación recorre todo el artículo y da forma a su tono incendiario.

En un pasaje especialmente impactante, el autor manifiesta: “España lleva en penumbras todos los años de este Atila de la democracia”. Esta frase encapsula la carga política de su escrito, situando al presidente en una representación devastadora que evoca destrucción y el deterioro de las instituciones.

A partir de ese punto, el texto expande su análisis y presenta el verano como un momento incompatible con la realidad de muchos ciudadanos. La crítica no solo se dirige al descanso del poder, sino también a la desconexión entre ese descanso y la situación de quienes enfrentan incendios, miedo o precariedad. Este contraste se convierte, en la columna, en una evidencia de una ruptura tanto política como moral.

Vacaciones, fasto y desprecio simbólico

El segundo eje del artículo se centra en denunciar el coste de los desplazamientos estivales y el aparato que acompaña al presidente. Naranjo elige un lenguaje contundente: convierte ese gasto en un signo de opulencia y frivolidad, reforzando la percepción de un poder desconectado de la realidad nacional.

En el desarrollo del artículo aparecen estas líneas, citadas aquí de forma literal: “Hace unos días, El Debate reveló que, en estos años estivales zánganos, nuestro Sauron se había pulido en su Mordor vacacional 235.000 euros”. A renglón seguido, se añade: “sin contar con el coste del palacio, del Falcon, de la escolta y de todos los servicios rutinarios inherentes a sus desplazamientos”. Y concluye con otra acusación contundente: “Es decir, en gambas buenas, invitados sin identificar y transporte para todos ellos”.

La fuerza de este pasaje no radica únicamente en la cifra económica, sino en la representación de un poder que se presenta como excesivo, opaco y despreocupado. El autor sostiene que esta forma de entender la política profundiza la fractura entre gobernantes y gobernados, transformando cada momento de ocio en un símbolo de desprecio.

La respuesta que propone el columnista

La columna avanza un paso más al proponer una salida institucional de alta intensidad. Naranjo no se limita a la crítica moral; exige contemplar vías legales rigurosas. En su planteamiento, la Cámara baja debería sentirse presionada a reaccionar, incluso evaluando la posibilidad de llevar el asunto ante el Supremo por traición, siempre en el marco constitucional que el propio texto menciona.

El pasaje clave es contundente: “Que se ría así de su país, con un verano incompatible con el dolor y el miedo de tantos, obliga a explorar todos los límites legales del sistema y no dejar ni uno sin activar”. Luego concretiza la vía que propone: “desde luego el de intentar que el Supremo le juzgue por traidor”. Y subraya el requisito parlamentario que, en su opinión, debería impulsarse de inmediato.

El artículo concluye esta línea argumentativa con un llamamiento político claro y urgente. Para Naranjo, el país aguarda una reacción que ponga fin a una etapa que describe como eclipse, caracterizada por el desgaste, la mentira y la sombra pública. La imagen final resume acertadamente el tono del texto: un poder que oscurece y una ciudadanía que espera la llegada de la luz.