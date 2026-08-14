Los jóvenes españoles se informan en redes sociales y giran a la derecha

La juventud de España ha transformado sus hábitos a la hora de informarse. Ya no comienza su búsqueda en las páginas de noticias, sino que opta por una pantalla donde convergen política, entretenimiento y opinión.

Según un estudio publicado por *El Diario de Madrid*, las redes sociales se han afianzado como la principal vía de información para los jóvenes, a la par que los podcasts y los influencers ganan protagonismo en su consumo diario.

Este dato se alinea con otras investigaciones recientes que evidencian una conexión cada vez más inmediata, más acelerada y también más susceptible al ruido informativo.

RTVE señala que un 80% de los jóvenes se topa de manera habitual con desinformación en redes, mientras que apenas un 13% asegura verificar siempre la información que consume. En este sentido, el barómetro de Ateneo del Dato para RUGE muestra un entorno digital donde el acceso a temas políticos sucede sin filtros claros, priorizando la rapidez a la comprobación de hechos.

Redes por delante de prensa y televisión

Los hallazgos de estos estudios son contundentes: las redes sociales dominan la escena. Según el informe mencionado por El Diario de Madrid, los jóvenes españoles recurren cada vez más a plataformas como Instagram, TikTok o YouTube, superando así el uso de la televisión y la prensa digital. RTVE refuerza esta afirmación al determinar que un 70,3% de los jóvenes se informa principalmente a través de redes, frente al 57,8% que opta por la televisión y el 17,6% que lee prensa.

Este cambio no se traduce solo en un cambio de formato, también afecta a la manera en que se consume la información. La noticia ahora aparece de forma incidental, mientras el usuario navega por la pantalla, ve vídeos cortos o escucha breves fragmentos de audio. La Universidad de Málaga ya había destacado que Instagram, TikTok y YouTube se han establecido como las plataformas preferidas para actualizarse, con una considerable exposición a contenidos que llegan casi por casualidad.

En el ámbito español, el Eurobarómetro revela que el 49% de los jóvenes entre 16 y 30 años utilizan redes sociales para informarse sobre política y temas sociales, superando en siete puntos la media del resto de la UE. La encuesta europea de 2025 además indica que el 65% de los jóvenes de 15 a 24 años elige redes sociales como su principal fuente de contenido informativo.

Un ecosistema sin apenas verificación

Pero este giro trae consigo una cara menos favorable: la vulnerabilidad informativa. RTVE destaca que solo un 13% de los jóvenes siempre verifica la información, y un preocupante 59% lo hace ocasionalmente. El barómetro de Ateneo del Dato subraya que el entorno digital opera bajo una lógica inmediata e impulsiva, poseyendo muy escasa capacidad institucional para controlar lo que se difunde y comparte.

La exposición a información errónea no se limita a cuestiones secundarias. El mismo informe de RTVE señala que la desinformación se presenta especialmente en plataformas como TikTok y X, tocando temas como política, migración o conflictos internacionales como primordiales en este fenómeno. Por otro lado, un estudio reflejado por 20minutos revela un consumo predominantemente pasivo: apenas un 16% de los adolescentes utiliza las redes para crear contenido propio, mientras la mayoría se queda observando lo que aparece en su feed.

Esto pone de manifiesto que el debate en torno a juventud, redes y política ya no se limita al acceso a la información, sino que se centra en quién establece qué ve cada usuario. Es el algoritmo el que organiza el menú, prioriza lo breve y entremezcla noticias con entretenimiento, lo que a su vez influye en la forma en que se forma la opinión pública entre los jóvenes.

Podcasts e influencers, cada vez más influyentes

El estudio de Ateneo del Dato aporta un dato relevante: el contenido de tendencia nacionalista de derecha se posiciona como la tercera categoría más consumida en podcasts e influencers, solo por detrás del lifestyle y de los programas de entrevistas y debate. Dentro de este contexto, casi la mitad de los encuestados sigue podcasts o creadores de contenido, lo que confirma que el formato de audio y la figura del influencer han integrado completamente la dinámica informativa política.

La encuesta europea también refleja esta tendencia. Entre los jóvenes que siguen a influencers o creadores, cuatro de cada diez consumen análisis sobre política y cuestiones sociales, y una amplia mayoría prefiere formatos breves, vídeos cortos o entrevistas más profundas. No se limitan solo a buscar entretenimiento, sino que han hallado en ello un canal directo para formar su criterio, aunque carezca de las garantías ofrecidas por los medios tradicionales.

El consumo es cada vez más visual y rápido.

La política se mezcla con el ocio, el estilo de vida y la opinión.

La verificación sigue siendo débil.

Los creadores de contenido se afianzan como prescriptores.

El debate político se desplaza al móvil

La discusión central ya no es si los jóvenes utilizan redes sociales, sino el tipo de conversaciones políticas que allí encuentran. Los datos de RTVE, el Eurobarómetro y Ateneo del Dato sugieren que esta generación recibe información en formatos más cortos, más fragmentados y cargados de emoción. En este contexto, la prensa tradicional va perdiendo protagonismo, mientras el móvil se consolida como la principal vía de acceso a la actualidad.

La relación con la credibilidad también está cambiando. La investigación de la Universidad de Málaga revela una mayor susceptibilidad ante información dudosa cuando el usuario se limita a consumir contenidos incidentales. Y el informe de RTVE refuerza esta percepción: dado que la mayor parte de los jóvenes no verifica la información, el campo queda abierto a bulos, marcos ideológicos simplificados y narrativas que se viralizan con facilidad.

Instagram y TikTok acaparan gran parte del consumo.

y acaparan gran parte del consumo. YouTube continúa siendo relevante en vídeos largos y entrevistas.

continúa siendo relevante en vídeos largos y entrevistas. X mantiene su influencia en política y conflictos.

mantiene su influencia en política y conflictos. Los podcasts se consolidan como una plataforma para el debate y la opinión.

Entre un vídeo corto, un hilo de discusión y un podcast, la información destinada a los jóvenes ya no se presenta en columnas ni en portadas, sino en flujos continuos que luchan por captar unos pocos segundos de atención.

Algunas curiosidades del consumo joven