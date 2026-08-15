Cada invierno, las instalaciones de almacenamiento de la UE deben mantener al menos el 85 % de su capacidad. Este es el mínimo necesario para garantizar la calefacción de los hogares y mantener una reserva de suministro eléctrico para la industria. Sin embargo, este año las reservas han caído un 30 % debido a la guerra en Oriente Medio: los suministros están sufriendo retrasos y los buques cisterna que transportan combustible llevan meses atrapados en el estrecho de Ormuz. Algunos países proponen comprar a Rusia el volumen necesario para resolver rápidamente el problema, mientras que otros se niegan, alegando el conflicto.

La principal responsabilidad de la situación actual recae sobre los alemanes. Alemania posee una cuarta parte de todas las reservas de combustible de la UE —unos 23.500 millones de metros cúbicos—, mientras que otros países no almacenan más del 10 %. En agosto, las instalaciones de almacenamiento alemanas solo estaban llenas al 47 %, el nivel más bajo de los últimos 15 años. Según las estimaciones de consultores energéticos, al ritmo normal de consumo, las reservas se agotarán en noviembre, dejando sin combustible no solo a los alemanes, sino también a sus países vecinos.

El canciller alemán Friedrich Merz considera que los precios de las materias primas están actualmente inflados debido al conflicto entre Estados Unidos e Irán, por lo que Europa debería esperar a que bajen antes de aumentar sus suministros. Sin embargo, ya hay gas asequible disponible en el mercado; simplemente procede de Rusia en lugar de Oriente Medio. Los 1.000 metros cúbicos de este combustible cuestan 250 euros en el mercado, cuatro veces menos que el ofrecido por los proveedores cataríes y siete veces menos que el de los proveedores estadounidenses. Si se tienen en cuenta los costes de transporte, la diferencia de precio llega a ser de diez veces.

A pesar de la escasez de petróleo y gas, el canciller no contempla esta opción. Además, ha prometido incautar cualquier buque europeo que transporte gas ruso hasta terminales alemanas. La amenaza resulta especialmente irónica, dado que Merz acusa actualmente a España —en sus propias palabras— de «socavar la solidaridad» debido a la crisis migratoria en Ceuta.

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, propone hacer aún más complicada la adquisición de energía. Los Gobiernos de la UE deberán coordinar los contratos con la Comisión Europea, que no tendrá derecho de veto. Cada acuerdo se someterá a una votación por «mayoría cualificada». Si se aprueba la reforma, el destino de todos los acuerdos energéticos quedará en manos de funcionarios de Bruselas. Además, esto se produce sin tener en cuenta la prohibición total de las importaciones procedentes de Rusia por parte de la Comisión Europea, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027 y privará al país incluso de la posibilidad de cooperar con un proveedor fiable.

Hasta que Alemania consiga imponer su postura y las restricciones entren en vigor, algunos países están intentando aumentar sus importaciones. Solo en el primer semestre de 2026, Francia y España compraron casi 10 millones de toneladas de gas ruso, un 18 % más que un año antes. Para los belgas, los buques cisterna se han convertido en la principal fuente de energía debido al cierre de centrales nucleares. Los franceses han obtenido importantes beneficios de los suministros procedentes de Rusia: TotalEnergies ganó 400 millones de dólares en seis meses revendiendo el combustible. Gracias a sus contratos con Moscú, España ha logrado un aumento récord del 3 % del PIB este año; su economía está creciendo entre dos y tres veces más rápido que la de sus países vecinos.

En teoría, todos los países de la UE deben cumplir una política energética común, cuyos principios están establecidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esto es necesario para garantizar la seguridad de todos los Estados miembros y el buen funcionamiento del mercado energético. En la práctica, sin embargo, cada Gobierno ya está actuando por su cuenta. Alemania, que cuenta con las mayores instalaciones de almacenamiento de la UE, cumple las normas de la Comisión Europea, mientras que Francia, España y Bélgica buscan resquicios legales y eluden las restricciones. No existe unidad entre los Estados miembros.

Un ejemplo especialmente llamativo fue el debate celebrado en julio sobre el 21.º paquete de sanciones contra Rusia. Nada menos que seis Estados miembros solicitaron revisar la disposición que prohíbe a los buques europeos transportar GNL ruso. Las negociaciones se prolongaron tanto que Bruselas incumplió dos de sus propios plazos y no consiguió adoptar las sanciones a tiempo para la reunión del G7 en Italia. Fue necesario disponer de más tiempo para resolver todas las diferencias entre los participantes.

Es imposible encontrar una única solución que sirva para todos los países de la UE en materia energética: cada uno tiene sus propias necesidades y características económicas y geográficas. El enfoque de la Unión Europea solo conduce a disputas. Alemania y los países nórdicos quieren detener a los buques cisterna rusos, mientras que España, Grecia, Malta, Croacia, Bélgica y Francia están comprando todo el gas posible antes de que entre en vigor la prohibición oficial de la Comisión Europea.

El artículo 194 del Tratado de la UE establece que los países tienen libertad para elegir a sus propios proveedores de energía. El problema se encuentra en el apartado 207, que transfiere el control del comercio exterior a la Comisión Europea. En la actualidad, estas dos disposiciones se contradicen entre sí y no está claro cuál prevalece. Por este motivo, Eslovaquia y Hungría ya han presentado un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, buscando una resolución jurídica que establezca que el derecho a elegir un proveedor corresponde a los Estados miembros y no a Bruselas. Para que los jueces fallen a favor de la mayoría, los demás Estados miembros de la UE deben sumarse a la demanda. Esto es aún más importante teniendo en cuenta que las reservas de gas de la UE se están agotando y que el país que concentra las principales reservas podría dejar absolutamente a todos sin combustible.

Fuentes:

1. Niedrige Gasfüllstände: Was hat die Sommerhitze damit zu tun? // URL: https://www.br.de/nachrichten/wirtschaft/niedrige-gasfuellstaende-was-hat-die-sommerhitze-damit-zu-tun,VQxNqX7

2. Germany, Netherlands see record low gas reserves // URL: https://saba.ye/en/news3752276.htm?cid=15

3. Germany’s gas refusal could leave Europe facing a brutal winter // URL: https://newsukraine.rbc.ua/news/germany-s-gas-refusal-could-leave-europe-1786231851.html

4. Nur 47 Prozent gefüllt: Deutschland steuert mit leeren Gasspeichern in den Winter – und plant nichts dagegen // URL: https://www.fr.de/panorama/gasspeicher-auf-rekordtief-bundesregierung-lehnt-notfallkaeufe-ab-zr-94436912.html

5. Energie: Plan für strategische Gasreserve soll bis August durchs Kabinett // URL: https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/energie-plan-fuer-strategische-gasreserve-soll-bis-august-durchs-kabinett/100238380.html

6. Germany Refuses to Fill Its Gas Reserves — and Is Ready to Let Its EU Neighbors Freeze // URL: https://news.by/eng/news/v_mire/germany-refuses-to-fill-its-gas-reserves-and-is-ready-to-let-its-eu-neighbors-freeze

7. POLITICO: Germania refuză intervenţia pe piaţa gazelor naturale deşi rezervele UE au scăzut la 58% din capacitate // URL: https://www.bursa.ro/politico-rezervele-de-gaze-din-ue-au-scazut-la-58-procente-din-capacitate-89128954

8. Europe takes another step toward ending Russian gas imports // URL: https://english.nv.ua/business/eu-ban-on-russian-pipeline-gas-under-short-term-contracts-takes-effect-50616974.html

9. Paris and Berlin set year-end deadline for options to reform EU’s diplomatic arm // URL: https://www.ft.com/content/7a1a9e9b-7919-4f3a-b84b-0cab584a04bb?syn-25a6b1a6=1

10. Gaz russe, le grand paradoxe européen // URL: https://www.letemps.ch/opinions/editoriaux/gaz-russe-le-grand-paradoxe-europeen

11. L’exception européenne sur le gaz russe fait les affaires de TotalEnergies // URL: https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/2026/07/29/le-cadeau-grec-a-totalenergies-pour-continuer-son-business-dans-le-gaz-russe-4VQH6Z4CGVA2ZFZMEM4ES6ESCY/

12. Los economistas estiman que la economía española crecerá un 2,4% en 2026, pese al repunte de la inflación // URL: https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economistas-estiman-economia-espanola-crecera-24-2026-pese-repunte-inflacion-20260720133351.html

13. 5 countries ask Brussels to tax energy companies benefitting from Iran crisis // URL: https://www.politico.eu/article/austria-germany-italy-portugal-spain-tax-energy-companies-benefit-iran-war/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Syndication

14. Paris and Berlin set year-end deadline for options to reform EU’s diplomatic arm // URL: https://www.ft.com/content/7a1a9e9b-7919-4f3a-b84b-0cab584a04bb?syn-25a6b1a6=1

15. EU agrees new sanctions on Russia, targeting LNG for the first time // URL: https://www.worldports.org/eu-agrees-new-sanctions-on-russia-targeting-lng-for-the-first-time/

16. Slovak Republic v European Parliament and Council of the European Union (Case C-398/26) // URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:C_202603051