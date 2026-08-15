Un terremoto de magnitud 4,8 sacude Granada y sitúa su epicentro junto a Alhendín

Un terremoto de magnitud 4,8 ha sacudido la provincia de Granada durante la madrugada de este viernes 14 de agosto. El movimiento sísmico fue registrado a las 01:04:41 horas por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y tuvo su epicentro en las proximidades de Alhendín, a unos dos kilómetros de esta localidad.

Por su intensidad, el seísmo pudo sentirse claramente en buena parte del área metropolitana de Granada, especialmente en municipios como Las Gabias, Villa de Otura y Churriana de la Vega. También existe la posibilidad de que el movimiento fuera percibido, con diferente intensidad, en otros puntos de la provincia y en localidades próximas de la costa como Motril, Almuñécar o incluso Vélez-Málaga.

A falta de una evaluación definitiva de posibles daños, la magnitud registrada hace prever que el terremoto haya provocado principalmente movimiento o balanceo de objetos en el interior de las viviendas, sin que inicialmente se espere que haya causado daños personales o materiales de consideración.

El IGN dispone además de un cuestionario macrosísmico para que los ciudadanos que hayan sentido el terremoto puedan comunicar cómo percibieron el movimiento. Los afectados pueden indicar si se encontraban dormidos o despiertos, qué estaban haciendo en ese momento, cuál fue su reacción y si llegaron a notar cómo se movían o incluso caían objetos.

Esta información resulta especialmente importante para los expertos, ya que permite complementar los registros obtenidos mediante los sismógrafos y conocer con mayor precisión cómo se ha percibido el terremoto en cada localidad.

Una zona con actividad sísmica durante las últimas semanas

El seísmo de este viernes se produce después de varios movimientos registrados recientemente en el entorno de Granada. Durante la última semana se han contabilizado 12 terremotos en la zona, mientras que el número asciende a 32 en lo que va de agosto.

La magnitud de 4,8 convierte al registrado esta madrugada en el movimiento más fuerte de los últimos tiempos en el área, superando claramente al terremoto del pasado 26 de julio, que alcanzó una magnitud de 3,7.

La actividad sísmica vuelve así a poner el foco sobre una provincia acostumbrada a registrar movimientos de tierra debido a su situación geológica. Aunque la mayoría de estos terremotos son de intensidad moderada y no provocan daños relevantes, los expertos recomiendan comunicar cualquier percepción del temblor para mejorar el conocimiento de la actividad sísmica de la zona.

El precedente del terremoto de Lisboa

La recopilación de información de los ciudadanos sobre cómo se perciben los terremotos tiene además una larga tradición en España. El cuestionario macrosísmico tiene uno de sus antecedentes históricos en las iniciativas impulsadas tras el terremoto de Lisboa de 1755, uno de los grandes terremotos que han afectado a la Península Ibérica.

Aquel terremoto provocó una enorme destrucción y dejó decenas de miles de víctimas, además de generar un tsunami que afectó a amplias zonas de la costa atlántica.

Desde entonces, los sistemas de recogida de información sobre los terremotos han evolucionado considerablemente. Hoy, los datos aportados por los ciudadanos se combinan con los registros instrumentales para determinar con mayor precisión la intensidad con la que un terremoto se ha sentido y evaluar sus posibles consecuencias.

El terremoto de magnitud 4,8 registrado esta madrugada junto a Alhendín vuelve a situar a Granada en el centro de la actividad sísmica, después de varias semanas con numerosos movimientos registrados en la zona.