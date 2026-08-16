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Las 10 tendencias virales en X España este domingo 16 de agosto de 2026: fútbol, cine, Marvel…

Doom, Granada y Ceuta impulsan la conversación en la red social

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Afagnistán cumple 5 años bajo el régimen Talibán: hambre, veto a las mujeres y un país miserable

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1. ENTRETENIMIENTO · CINE

Doom y el universo Marvel reactivan debates geek

La mención a Doom encabeza las búsquedas desde primeras horas de la madrugada del domingo, con usuarios compartiendo memes y clips relacionados con posibles anuncios de videojuegos o adaptaciones. La conversación se mezcla con referencias a X-Men, Rogue y Magneto, que escalan posiciones tras filtraciones sobre próximas producciones de Marvel. En paralelo, Coco y Disney generan hilos nostálgicos que conectan con el estreno de nuevas series animadas. El pico se concentra entre las 2 y las 5 de la mañana, impulsado por usuarios que esperan anuncios oficiales durante el fin de semana.

2. DEPORTES · FÚTBOL

Granada y LaLiga Hypermotion centran la atención del fin de semana

El término Granada aparece ligado a partidos de pretemporada y fichajes, con menciones a jugadores como María Pérez y Miguel Ángel López que generan reacciones en tiempo real. Temas como Alavés, Cuti Romero y Primera División se entrelazan en hilos sobre el mercado de verano, mientras #LaLigaHypermotion y #AtletismoRTVE suman volumen por retransmisiones nocturnas. La actividad se dispara tras la jornada del sábado y se mantiene activa en la mañana del domingo con pronósticos para la siguiente jornada.

3. EVENTOS · SOCIEDAD

El 15 de agosto y #FelizSábado prolongan la fiesta digital

El hashtag #15deAgosto y menciones a la patrona siguen activos desde el día anterior, con usuarios compartiendo imágenes de celebraciones religiosas y verbenas en distintas ciudades. #FelizSábado y #EclipseEspaña se suman como etiquetas que acompañan fotos y vídeos de la jornada festiva, manteniendo el impulso hasta la madrugada del domingo. La conversación combina recuerdos personales con actualizaciones en directo de eventos locales.

4. TECNOLOGÍA · ANIMACIÓN

Sora, Kingdom Hearts y Star Wars generan expectación creativa

El nombre Sora lidera debates sobre avances en inteligencia artificial aplicada a animación, con usuarios que comparan resultados recientes con sagas como Kingdom Hearts. Star Wars y Ahsoka mantienen el interés por posibles avances en series y películas, mientras Adam Driver y Nomura aportan nombres clave en los hilos. El tema explota tras publicaciones técnicas compartidas en las últimas horas de la noche.

5. DEPORTES · BÁSQUET

Lillard y Olivier Sarr mueven el mercado NBA en España

Damian Lillard y Olivier Sarr aparecen en tendencias por rumores de traspasos que afectan a equipos españoles con intereses en la liga americana. La conversación incluye análisis de contratos y posibles fichajes que se viralizan entre aficionados locales. El pico se registra entre las 3 y las 6 de la madrugada, alimentado por cuentas especializadas que actualizan noticias en tiempo real.

6. POLÍTICA · ACTUALIDAD

Margallo y Afganistán reavivan análisis internacionales

El nombre de Margallo surge en debates sobre política exterior, vinculado a declaraciones recientes sobre Afganistán que circulan en hilos informativos. Usuarios contrastan opiniones y comparten extractos de entrevistas emitidas el sábado. La actividad se concentra en la franja horaria nocturna y mantiene volumen moderado durante la mañana del domingo.

7. EVENTOS · MÚSICA

#Frankfurt2026 y #IFPeñasDeRiglos suman expectación festiva

El hashtag #Frankfurt2026 aparece ligado a preparativos de grandes eventos deportivos y musicales previstos para el próximo año, mientras #IFPeñasDeRiglos moviliza a comunidades locales con anuncios de fiestas. Ambos temas se solapan en publicaciones que mezclan agenda cultural y orgullo regional desde primera hora del domingo.

8. TELEVISIÓN · ENTRETENIMIENTO

#TEM14A y #ADOMASpoilers dominan el prime time nocturno

El programa #TEM14A y los spoilers de #ADOMASpoilers generan miles de comentarios tras la emisión del sábado por la noche. Usuarios comparten clips y reacciones que se mantienen tendencia durante la madrugada. La etiqueta #Mañaneros14A y #FirstDates14A acompañan el debate sobre formatos de telerrealidad actuales.

9. DEPORTES · FÚTBOL

#SevillaRayo y Getafe marcan la jornada de LaLiga

Hashtags como #SevillaRayo y menciones a Getafe, junto a nombres como Sangante, Kiko Femenía y Pablo Torre, dominan por los encuentros de la primera jornada. La conversación incluye resúmenes, jugadas destacadas y valoraciones de árbitros como Burgos Bengoetxea que se viralizan en directo. El tema se mantiene fuerte desde el sábado por la tarde hasta la mañana del domingo.

10. MISCELÁNEA · CULTURA

Elsa, Rogue y Cambridge completan el mapa de curiosidades

Nombres como Elsa, Rogue y Cambridge generan hilos secundarios que mezclan animación, moda y referencias académicas, impulsados por memes y curiosidades compartidas en las últimas horas. La actividad menor pero constante completa el panorama de tendencias del día en la red social.

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