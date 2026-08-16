Le pidieron comida, les ofreció pan y acabó agredido con un ‘mataleón’: el ataque de un inmigrante marroquí a un anciano en Ceuta

Un hombre de 80 años fue víctima de una agresión y un robo en las inmediaciones del Mercado Central de Ceuta después de intentar ayudar a un inmigrante que le había pedido comida.

El anciano decidió ofrecerle pan. Sin embargo, lo que comenzó como un gesto de solidaridad terminó convirtiéndose en una violenta agresión.

Según la información difundida por Telemadrid, el inmigrante se abalanzó sobre el hombre, lo persiguió y terminó reduciéndolo mediante la conocida técnica del ‘mataleón’, rodeándole el cuello con el brazo para inmovilizarlo. Posteriormente, presuntamente le robó.

La escena se produjo junto al Mercado Central de Ceuta. La rápida intervención de la Policía permitió localizar al supuesto agresor y proceder a su detención.

El caso fue relatado por el hijo de la víctima, Carlos, quien explicó que su padre se encuentra bien, aunque todavía afectado por el susto.

UNA AYUDA QUE TERMINÓ EN UNA AGRESIÓN

Según el relato recogido por Telemadrid, el origen del incidente se encuentra en una petición de comida. El hombre de 80 años accedió a ayudar y ofreció pan, pero se produjo una disputa entre inmigrantes por la comida que terminó con uno de ellos persiguiendo al anciano y reduciéndolo con el ‘mataleón’.

La víctima consiguió finalmente salir de la situación y la intervención policial permitió detener al presunto autor de los hechos.

El hijo del hombre agredido aprovechó su intervención para denunciar la sensación de inseguridad que, según asegura, existe actualmente entre parte de los vecinos de Ceuta.

«Es una ciudad idílica, las playas deberían estar llenas, pero hay muy poca gente por la calle porque tienen miedo», manifestó Carlos, según recoge Telemadrid.

DETENIDO TRAS EL ATAQUE

El arresto se produjo poco después de la agresión. El detenido quedó a disposición de las autoridades mientras se investigan las circunstancias del robo y la violencia empleada contra el anciano.

El episodio vuelve a situar la seguridad ciudadana en el centro del debate en Ceuta, especialmente después de una agresión que, según la información publicada, tuvo como víctima a un hombre de 80 años que simplemente había decidido ayudar a una persona que le pidió comida.