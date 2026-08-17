Un activista saharaui lanza un bombazo en directo al desvelar los verdaderos planes de Marruecos

Alarmante.

La inquietante advertencia del activista saharaui Taleb Alisalem en el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3, este lunes 17 de agosto e 2026, presenta un panorama desolador: Marruecos no solo centra su mirada en el norte de África, sino también en las aguas que rodean Canarias.

Su bombazo en directo no es en absoluto fortuito. Forma parte de una tendencia que diversos analistas han señalado a lo largo de los años: la presión migratoria en Ceuta y Melilla, la gestión calculada de crisis diplomáticas y unas intenciones de fondo que buscan el control de espacios estratégicos, en tierra, mar y aire.

Qué ha dicho Taleb Alisalem y por qué es relevante ahora

Durante su intervención, Alisalem advirtió sobre los objetivos a corto y largo plazo que persigue Rabat, los cuales superan significativamente la imagen oficial de cooperación con España. A corto plazo, se busca usar la presión fronteriza y las crisis migratorias como herramientas de presión política. A largo plazo, se busca abrir negociaciones que impacten directamente en la delimitación de las aguas frente a las islas Canarias, prestando especial atención al área del Monte Tropic, conocido por su riqueza en minerales estratégicos.

El mensaje es evidente: cada crisis es un episodio que forma parte de una estrategia de acumulación de ventajas.

Canarias en el centro del tablero: aguas, minerales y seguridad

En estos análisis, Canarias se posiciona como una pieza clave en el tablero atlántico. Ex oficiales del CNI y altos mandos militares han alertado que el objetivo real de Rabat es obligar a España y la UE a negociar la titularidad de las aguas atlánticas que rodean el archipiélago, para así tener control sobre el Monte Tropic y la dorsal atlántica, ricas en recursos y minerales esenciales para la tecnología verde.

Los factores en juego se pueden resumir de la siguiente manera:

Aguas marítimas

Espacio aéreo saharaui gestionado desde Canarias

gestionado desde Canarias Recursos minerales submarinos (cobalto, telurio, neodimio, tierras raras)

(cobalto, telurio, neodimio, tierras raras) Rutas de tráfico marítimo y seguridad en el entorno canario

Varios informes advierten que, si la ONU llegara a reconocer la soberanía marroquí sobre las aguas del Sáhara Occidental, la línea de delimitación podría ocasionar conflictos directos entre España y Marruecos cerca de Fuerteventura y las restantes islas orientales. Lo que hoy se presenta como un debate técnico podría convertirse, en un futuro cercano, en tensiones políticas y militares.

Ceuta y Melilla: laboratorio de la presión marroquí

Las declaraciones de Alisalem concuerdan con el aumento del discurso de Marruecos en torno a Ceuta y Melilla. El ministro de Justicia marroquí ha insistido en que la cuestión de estos enclaves “sigue pendiente” y que en cada reunión con España se incluyen demandas sobre estos territorios. Analistas tanto militares como políticos explican una estrategia en tres etapas:

Aumentar la tensión mediante movilizaciones, rumores de entradas masivas y presión mediática. Posicionarse como socio fiable en la desescalada, buscando ventajas tanto diplomáticas como económicas. Abrir el debate sobre el estatus jurídico y político de Ceuta y Melilla, como precursor de potenciales anexiones.

Taleb Alisalem enfatiza que el cambio de postura del Gobierno español sobre el Sáhara Occidental ha “envalentonado” a Rabat, que percibe a Madrid como un socio dispuesto a afrontar costes políticos a cambio de una estabilidad aparente en la frontera. Varios líderes canarios y saharauis advierten ahora de una “amenaza directa” para Canarias si este patrón se consolida.