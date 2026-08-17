El drama democrático de Zambia se profundiza

Como era de esperar, la atmósfera postelectoral de Zambia sigue impregnada por los mismos parámetros que gravitaron en su proceso electoral, y el país, junto con la comunidad internacional, todavía no conoce el nombre del nuevo presidente zambiano formalmente.
En efecto, y a pesar de que los ciudadanos zambianos acudieron a las urnas el 13 de agosto, debe subrayarse que lo hicieron en una situación totalmente condicionada por las acciones deliberadamente cristalizadas por el gobierno presidido por Hakainde Hichilema, que, como es público y notorio, encabeza un gobierno que ha recibido, en los últimos tres años, fuertes críticas de periodistas y activistas sociales, organizaciones civiles, fuerzas políticas de la vida democrática del país y organizaciones internacionales de derechos que estaban -y están- preocupadas por las dinámicas que prevalecen en la nación zambiana desde el momento en que Hichilema asumió como jefe de la Casa de Gobierno el 24 de agosto de 2021.
Desde entonces, han sido muchas las voces que afirmaron que el señor Hichilema se había propuesto establecer, en la república, un «partido único» para lograr la monopolización del poder con todos los beneficios que esto implica para los clanes y facciones que buscan implementarlo y gestionarlo.
Tomemos como ejemplo que ya, en marzo de 2022, las directrices del gobierno gobierno, comenzaron con el proceso de obstrucción de la labor institucional y social de los disidentes políticos con el fin de expulsarlos de los canales mediáticos, legales y parlamentarios, llegando a la situación de que, prácticamente, durante el primer año y medio del mandato de Hichilema, el 75% del partido político opositor Frente Patriótico había sido suspendido de la Asamblea Nacional.
La organización Freedom House, con sede en Washington, en sus informes de 2024 y 2026 sobre la libertad en este país del sur de África, señaló que los actores de la oposición son objetivos recurrentes de acoso y restricciones constitucionales por parte de estructuras estatales que están bajo el control del Partido Unido para el Desarrollo Nacional (UPND) y de la propia oficina del presidente Hichilema.
Pero esta entidad estadounidense también informó, en los dos años en cuestión, que la libertad de expresión se vio constantemente alterada en la vida interna del país y que hubo medidas coercitivas contra blogueros y periodistas que ejercían su labor profesional.
Al comentar las perspectivas para las «elecciones de 2026», la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Zambia 2026, dijo «Las ventajas de la reelección -de Hichilema- desdibujaron la línea entre el Estado y el partido, mientras que la violencia relacionada con la campaña y la respuesta desigual de las fuerzas del orden contribuyeron a una situación de desigualdad.
Los medios de comunicación operaron con relativa libertad, pero la reciente introducción de leyes cibernéticas y su aplicación generaron preocupación entre periodistas y usuarios de internet. Además, la cobertura de los medios estatales estuvo fuertemente sesgada.»
Claramente, se practicó una reestructuración sistémica del poder desde los órganos centrales del Estado donde los clanes y facciones que conforman a Hichilema y que, simultáneamente, lo rodean, son el «poder absoluto» en detrimento de los intereses soberanos del pueblo zambiano.
El comentarista político ugandés, King Norma Otim, especializado en asuntos africanos, por su parte, al exponer sus opiniones, afirmó que el actual presidente de Zambia “Capturó el poder judicial nombrando jueces de cuadro y utilizándolos para aniquilar a los partidos y actores políticos de la oposición mediante la guerra jurídica. Una medida que vio el encarcelamiento de varios políticos de la oposición bajo cargos políticamente motivados, y las simultáneas tomas hostiles de sus partidos políticos utilizando testaferros en su nómina. Y, por supuesto, en última instancia, los jueces de cuadro desestimarían cualquier petición electoral presentada contra Hichilema.
Luego capturó a la ECZ, nombrando a su antiguo abogado personal al frente del organismo nacional de gestión electoral. Claramente, como habíamos predicho, y al percibir que Hichilema estaba siendo ampliamente derrotado en toda Zambia en las elecciones recientemente concluidas, la presidenta de la ECZ suspendió el anuncio de cualquier resultado contabilizado,y se retiró por la puerta trasera para facilitar un fraude electoral a favor de Hichilema”.
Por esta razón, es que, en el plan de «dominación total de las elecciones de 2026», la élite gobernante maximizó todas sus tácticas anteriores, ampliándolas cualitativa y cuantitativamente, implementando, en la realidad de los hechos, cercos, detenciones, privaciones irregulares de la libertad de personalidades, incautaciones de dinero de origen legal, invasiones de locales partidarios y otros actos oscuros contra los miembros de la oposición Alianza Tonse.
A menos de una semana de las elecciones presidenciales del 13 de agosto, las autoridades arrestaron a 34 miembros del equipo de seguridad del candidato Brian Mundubile en un claro intento de dejarlo indefenso.
Al mismo tiempo, se produjeron arrestos de otras figuras de la alianza opositora, como el empresario Harry Valden Findlay, quien, desde el 4 de agosto, fue capturado ilegalmente por agentes de policía y, trece días después, su familia todavía no puede comunicarse con él, mientras que su defensa legal informa que su cliente no está recibiendo las debidas garantías constitucionales y que, hasta el momento, no conocen su verdadero estado de salud ni su situación procesal.