El drama democrático de Zambia se profundiza

Pero el Gobierno también mantiene bajo custodia policial a otras personalidades, como George Kangwa Musole Chisanga, expresidente de la Asociación de Abogados de Zambia; George Chisanga, portavoz del Partido de Reconciliación Nacional para la Unidad y la Prosperidad; Patrick Mwansa, yerno del expresidente de la República, Edgard Lungu; y la experimentada diplomática Martha Lungu-Mwitumwa, entre otros ciudadanos que fueron detenidos por los organismos de seguridad por el mero hecho de participar en las fuerzas que se oponen al Gobierno de Hichilema.

En este contexto de fragilidad para los opositores al Gobierno, también se produjeron algunos crímenes, como el que acabó con la vida del empresario Stelios Shula Sardanis.

Como consecuencia de ello, Mundubile tuvo que suspender algunas actividades previstas en su agenda de campaña debido a graves amenazas de asesinato, según informaron los responsables de comunicación de su campaña.

Un día después de la celebración de las elecciones generales, concretamente el 14 de agosto, y de manera sorprendente, la Comisión Electoral de Zambia, cuyos miembros más destacados estarían alineados con la Presidencia del Estado, según numerosos informes procedentes del corazón de Zambia, suspendió durante seis horas el recuento de votos, alegando que se habían producido actos violentos que impedían el normal funcionamiento del proceso.

Esta decisión, por supuesto, provocó indignación entre las filas de la oposición y entre la ciudadanía en general, y llevó a una parte de la prensa internacional y a miembros de organizaciones internacionales a observar esta medida con una desconfianza latente y una sospecha comprensible.

En este sentido, la directora ejecutiva de la LSK Freedom Foundation, Linda Kasonde, declaró el viernes 16 de agosto que su organización y otras organizaciones de derechos civiles, que supervisan meticulosa y conjuntamente el proceso electoral y sus consecuencias posteriores, consideran que existen factores observables que indican que las elecciones «no fueron libres ni justas», y advirtió de la posibilidad de que, durante el periodo en que se suspendió el recuento oficial, se pudiera haber producido una manipulación de las papeletas.

Sobre esta controvertida situación, la Alianza Tonse, mediante un comunicado emitido el domingo 16 de agosto, dejó clara su posición al afirmar: «Los informes que nos llegan apuntan a un patrón preocupante y cada vez más extendido que incluye interferencias con los funcionarios electorales, amenazas contra los funcionarios encargados de custodiar los resultados, formularios Gen 20 desaparecidos y presuntamente robados, alteraciones cuestionables de los registros electorales, interferencias por parte de los organismos de seguridad, intimidación de los agentes políticos acreditados y una ofensiva contra los líderes de la oposición y las personas que desempeñan funciones fundamentales en estas elecciones».

Al explicar su opinión sobre cuál habría sido el papel de las actas de escrutinio y del anuncio oficial de los resultados —el formulario Gen 20—, así como de los funcionarios de la Comisión del Servicio de Gobierno Local (LGSC), en el esquema irregular que muchos zambianos denuncian, el reconocido historiador y analista político zambiano Sishuwa Sishuwa escribió lo siguiente:

«Según la información proporcionada por uno de los comisionados de la LGSC, Hichilema ordenó alterar los resultados electorales en todo el país utilizando la infraestructura de los funcionarios municipales y secretarios de los consejos. Los cruciales formularios electorales Gen 20, en los que se consignan los resultados a nivel de cada colegio electoral antes de que los agentes de los partidos estampen sus firmas en el formulario, debían ser destruidos y sustituidos por otros nuevos que incluyeran firmas falsas de los agentes electorales. Para evitar tergiversar las declaraciones del comisionado, es importante citarlo extensamente para comprender cómo Hichilema habría empleado una manipulación electoral a escala industrial para subvertir la voluntad del pueblo:

“En la mañana del 14 de agosto, al comprobar que el actual presidente estaba perdiendo, se ordenó a los funcionarios municipales y a los secretarios de los consejos… que recogieran de los distritos todos los formularios Gen 20 correspondientes a las elecciones presidenciales. Quieren alterar los resultados y destruir lo que se ha publicado para que no haya pruebas durante las impugnaciones, ya que las únicas personas que podrán presentar esas pruebas serán los DEO/RO… quienes no tendrán los formularios Gen 20 originales. Las partes interesadas tienen copias, pero el problema es que quieren anunciar al ganador utilizando formularios Gen 20 falsos, de modo que, una vez presentada una impugnación, ¿qué formulario van a presentar los DEO como prueba ante el tribunal, si el original que fue publicado (y del que las partes interesadas tienen copias) ha sido destruido?

Téngase en cuenta que el formulario Gen 20 constituye la elección propiamente dicha. La práctica siempre ha sido que los formularios Gen 20 y otros materiales que forman parte del anuncio de los resultados sean enviados a Lusaka por los funcionarios encargados del escrutinio designados oficialmente y, después de la verificación (todos los actores implicados acuden a verificar los resultados después de 7 o 10 días), es tras este ejercicio cuando llevan los documentos a Lusaka. Entonces, ¿por qué deberían los DEO entregar estos documentos a alguien que no ha sido designado oficialmente?”»

El extenso testimonio publicado por Sishuwa Sishuwa también incluye otro elemento esencial desde el punto de vista de este analista:

«El comisionado de la LGSC reveló que muchos de los que se niegan a entregar o ceder los formularios Gen 20 para su destrucción están siendo arrestados y retenidos en centros de detención de todo el país. Otros han sido brutalmente golpeados por los servicios de seguridad.

El segundo acontecimiento que tuvo lugar durante el periodo de cuatro horas en el que estuvo vigente la suspensión del recuento de votos fue la decisión de Hichilema y Zyeele de desplegar vehículos militares por las calles, enviar soldados a los centros de recuento de los distritos para ayudar a recoger y destruir los formularios Gen 20, y desplegar oficiales militares para irrumpir en colegios electorales de varios lugares del país, expulsar a los agentes electorales y allanar el camino para el intercambio de resultados. Esta toma de los colegios electorales por parte de los agentes de seguridad del Estado tenía como objetivo permitir a las autoridades inflar la participación en lugares que habían registrado una baja afluencia, como la Provincia del Sur; facilitar la introducción fraudulenta de papeletas en las urnas; y permitir la alteración de los resultados a nivel de circunscripción de manera que pudiera revertirse el resultado general».

Así lo expuso este destacado intelectual zambiano.

Sobre el papel que está desempeñando el ejército en este clima, la activista y comunicadora Thandiwe Ketis Ngoma señala detalles imprescindibles para comprender mejor la situación. De este modo, la relatora afirma:

«Informes procedentes del seno de las fuerzas armadas confirman una indignación generalizada entre el personal militar por lo que muchos describen como un uso flagrante e indebido de las ramas militares durante estas elecciones. El comandante del Ejército, Zyeele, supuestamente temeroso de las consecuencias de un cambio de régimen, está acusado de desplegar fuerzas especiales para intimidar a los agentes electorales e interferir en el proceso electoral en todo el país, presuntamente en connivencia con la ECZ.

Algunos miembros del ejército han compartido, de manera confidencial, que la supuesta implicación del comandante del Ejército en el proceso electoral se debe al temor asociado a un cambio de Gobierno. Afirman que existe una creencia generalizada de que estuvo involucrado en actos de corrupción relacionados con la construcción de un hospital en la República Centroafricana bajo el mandato de la ONU, en actividades relacionadas con el oro en Rufunsa y en la Provincia Noroccidental, así como en otras controversias aún sin resolver. Según quienes sostienen estas acusaciones, estas denuncias podrían explicar la preocupación por las posibles consecuencias de un cambio de Gobierno».

Y añadió: «Las elecciones de 2026 representan un trágico punto de inflexión en el recorrido democrático del país».

En relación con estos acontecimientos, el comentarista político ugandés King Norma Otim, especializado en asuntos africanos, afirmó que el actual presidente de Zambia:

«Capturó el poder judicial mediante el nombramiento de jueces afines y los utilizó para aniquilar a los partidos y dirigentes políticos de la oposición mediante la guerra jurídica. Una medida que condujo al encarcelamiento de varios políticos opositores bajo acusaciones con motivaciones políticas, así como a la toma hostil simultánea de sus partidos políticos mediante testaferros a sueldo. Y, por supuesto, en última instancia, los jueces afines desestimarían cualquier impugnación electoral presentada contra Hichilema.

Después capturó la ECZ, al nombrar a su antiguo abogado personal al frente del organismo nacional encargado de gestionar las elecciones. Como habíamos predicho claramente, y al percatarse de que Hichilema estaba siendo ampliamente derrotado en todo Zambia en las elecciones recientemente concluidas, la presidenta de la ECZ suspendió el anuncio de cualquier resultado contabilizado y se retiró entre bastidores para orquestar un fraude electoral a favor de Hichilema».

Mientras tanto, el periodista y diplomático zambiano Emmanuel Mwamba afirmó en su red social Facebook:

«Ha surgido un patrón en todo el país por el cual los soldados han tomado el control de los centros de recuento de los resultados de las elecciones presidenciales, parlamentarias y de los gobiernos locales, y supervisan los cambios en los formularios de auditoría Gen 20 procedentes de los colegios electorales».

Cabe señalar que, después de las elecciones, también continuaron produciéndose actos de violencia contra figuras clave de la oposición. Uno de estos acontecimientos tuvo como protagonista al principal candidato opositor, el Sr. Brian Mundubile, quien, después de proclamarse vencedor de las elecciones, fue objeto de una operación llevada a cabo por fuerzas especiales militares, que acudieron a su domicilio y efectuaron disparos en su interior, hiriendo y deteniendo a miembros del equipo de Mundubile.

El propio dirigente lo reveló en el pódcast de la veterana periodista británica Martine Dennis, el sábado 16 de agosto. Durante la emisión, Mundubile afirmó que entre 70 y 80 soldados del ejército zambiano irrumpieron en su residencia y señaló que él era el «principal objetivo» de la operación y que logró sobrevivir por poco.

Mientras tanto, el secretario permanente del Ministerio de Información y Medios de Comunicación, Thabo Kawana, negó rotundamente que este hecho hubiera ocurrido, pese a las imágenes tomadas en el lugar de los hechos, que mostraban la ejecución de dicha operación.

Ya el domingo 16, el obispo anglicano, líder del Partido Unido de la Independencia Nacional (UNIP) y aliado político de Mundubile, Trevor Mwamba, fue visto, en calidad de detenido, en una comisaría de policía. Según se informó, Mwamba había sido detenido en la residencia de Mundubile en el marco de la operación mencionada anteriormente.

Finalmente, cabe señalar que las fuerzas sociales y cívicas, junto con un gran número de ciudadanos, están reclamando una mayor implicación de las organizaciones internacionales para ejercer una presión adicional sobre las actuaciones que emanan de la Presidencia de Hakainde Hichilema, y que estas organizaciones acompañen al pueblo zambiano en la tarea de sacar a la luz todas las violaciones que se están cometiendo contra el Estado de derecho, la democracia y la voluntad legítima y objetiva de la nación de Zambia.