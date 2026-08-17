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El drama democrático de Zambia se profundiza

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Bandera de Zambia.

A medida que aumenta la represión de la oposición, el Estado de derecho en Zambia se ve socavado

Elecciones Zambia 2026: Intimidaciones, persecuciones y arrestos ilegales contra la oposición política

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Como era de esperar, la atmósfera postelectoral de Zambia sigue impregnada por los mismos parámetros que gravitaron en su proceso electoral, y el país, junto con la comunidad internacional, todavía no conoce el nombre del nuevo presidente zambiano formalmente.

En efecto, y a pesar de que los ciudadanos zambianos acudieron a las urnas el 13 de agosto, debe subrayarse que lo hicieron en una situación totalmente condicionada por las acciones deliberadamente cristalizadas por el gobierno presidido por Hakainde Hichilema, que, como es público y notorio, encabeza un gobierno que ha recibido, en los últimos tres años, fuertes críticas de periodistas y activistas sociales, organizaciones civiles, fuerzas políticas de la vida democrática del país y organizaciones internacionales de derechos que estaban -y están- preocupadas por las dinámicas que prevalecen en la nación zambiana desde el momento en que Hichilema asumió como jefe de la Casa de Gobierno el 24 de agosto de 2021.

Desde entonces, han sido muchas las voces que afirmaron que el señor Hichilema se había propuesto establecer, en la república, un «partido único» para lograr la monopolización del poder con todos los beneficios que esto implica para los clanes y facciones que buscan implementarlo y gestionarlo.

Tomemos como ejemplo que ya, en marzo de 2022, las directrices del gobierno gobierno, comenzaron con el proceso de obstrucción de la labor institucional y social de los disidentes políticos con el fin de expulsarlos de los canales mediáticos, legales y parlamentarios, llegando a la situación de que, prácticamente, durante el primer año y medio del mandato de Hichilema, el 75% del partido político opositor Frente Patriótico había sido suspendido de la Asamblea Nacional.

La organización Freedom House, con sede en Washington, en sus informes de 2024 y 2026 sobre la libertad en este país del sur de África, señaló que los actores de la oposición son objetivos recurrentes de acoso y restricciones constitucionales por parte de estructuras estatales que están bajo el control del Partido Unido para el Desarrollo Nacional (UPND) y de la propia oficina del presidente Hichilema.

Pero esta entidad estadounidense también informó, en los dos años en cuestión, que la libertad de expresión se vio constantemente alterada en la vida interna del país y que hubo medidas coercitivas contra blogueros y periodistas que ejercían su labor profesional.

Al comentar las perspectivas para las «elecciones de 2026», la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Zambia 2026, dijo «Las ventajas de la reelección -de Hichilema- desdibujaron la línea entre el Estado y el partido, mientras que la violencia relacionada con la campaña y la respuesta desigual de las fuerzas del orden contribuyeron a una situación de desigualdad.
Los medios de comunicación operaron con relativa libertad, pero la reciente introducción de leyes cibernéticas y su aplicación generaron preocupación entre periodistas y usuarios de internet. Además, la cobertura de los medios estatales estuvo fuertemente sesgada.»

Claramente, se practicó una reestructuración sistémica del poder desde los órganos centrales del Estado donde los clanes y facciones que conforman a Hichilema y que, simultáneamente, lo rodean, son el «poder absoluto» en detrimento de los intereses soberanos del pueblo zambiano.

El comentarista político ugandés, King Norma Otim, especializado en asuntos africanos, por su parte, al exponer sus opiniones, afirmó que el actual presidente de Zambia “Capturó el poder judicial nombrando jueces de cuadro y utilizándolos para aniquilar a los partidos y actores políticos de la oposición mediante la guerra jurídica. Una medida que vio el encarcelamiento de varios políticos de la oposición bajo cargos políticamente motivados, y las simultáneas tomas hostiles de sus partidos políticos utilizando testaferros en su nómina. Y, por supuesto, en última instancia, los jueces de cuadro desestimarían cualquier petición electoral presentada contra Hichilema.
Luego capturó a la ECZ, nombrando a su antiguo abogado personal al frente del organismo nacional de gestión electoral. Claramente, como habíamos predicho, y al percibir que Hichilema estaba siendo ampliamente derrotado en toda Zambia en las elecciones recientemente concluidas, la presidenta de la ECZ suspendió el anuncio de cualquier resultado contabilizado,y se retiró por la puerta trasera para facilitar un fraude electoral a favor de Hichilema”.

Por esta razón, es que, en el plan de «dominación total de las elecciones de 2026», la élite gobernante maximizó todas sus tácticas anteriores, ampliándolas cualitativa y cuantitativamente, implementando, en la realidad de los hechos, cercos, detenciones, privaciones irregulares de la libertad de personalidades, incautaciones de dinero de origen legal, invasiones de locales partidarios y otros actos oscuros contra los miembros de la oposición Alianza Tonse.

A menos de una semana de las elecciones presidenciales del 13 de agosto, las autoridades arrestaron a 34 miembros del equipo de seguridad del candidato Brian Mundubile en un claro intento de dejarlo indefenso.

Al mismo tiempo, se produjeron arrestos de otras figuras de la alianza opositora, como el empresario Harry Valden Findlay, quien, desde el 4 de agosto, fue capturado ilegalmente por agentes de policía y, trece días después, su familia todavía no puede comunicarse con él, mientras que su defensa legal informa que su cliente no está recibiendo las debidas garantías constitucionales y que, hasta el momento, no conocen su verdadero estado de salud ni su situación procesal.

Pero el Gobierno también mantiene bajo custodia policial a otras personalidades, como George Kangwa Musole Chisanga, expresidente de la Asociación de Abogados de Zambia; George Chisanga, portavoz del Partido de Reconciliación Nacional para la Unidad y la Prosperidad; Patrick Mwansa, yerno del expresidente de la República, Edgard Lungu; y la experimentada diplomática Martha Lungu-Mwitumwa, entre otros ciudadanos que fueron detenidos por los organismos de seguridad por el mero hecho de participar en las fuerzas que se oponen al Gobierno de Hichilema.

En este contexto de fragilidad para los opositores al Gobierno, también se produjeron algunos crímenes, como el que acabó con la vida del empresario Stelios Shula Sardanis.

Como consecuencia de ello, Mundubile tuvo que suspender algunas actividades previstas en su agenda de campaña debido a graves amenazas de asesinato, según informaron los responsables de comunicación de su campaña.

Un día después de la celebración de las elecciones generales, concretamente el 14 de agosto, y de manera sorprendente, la Comisión Electoral de Zambia, cuyos miembros más destacados estarían alineados con la Presidencia del Estado, según numerosos informes procedentes del corazón de Zambia, suspendió durante seis horas el recuento de votos, alegando que se habían producido actos violentos que impedían el normal funcionamiento del proceso.

Esta decisión, por supuesto, provocó indignación entre las filas de la oposición y entre la ciudadanía en general, y llevó a una parte de la prensa internacional y a miembros de organizaciones internacionales a observar esta medida con una desconfianza latente y una sospecha comprensible.

En este sentido, la directora ejecutiva de la LSK Freedom Foundation, Linda Kasonde, declaró el viernes 16 de agosto que su organización y otras organizaciones de derechos civiles, que supervisan meticulosa y conjuntamente el proceso electoral y sus consecuencias posteriores, consideran que existen factores observables que indican que las elecciones «no fueron libres ni justas», y advirtió de la posibilidad de que, durante el periodo en que se suspendió el recuento oficial, se pudiera haber producido una manipulación de las papeletas.

Sobre esta controvertida situación, la Alianza Tonse, mediante un comunicado emitido el domingo 16 de agosto, dejó clara su posición al afirmar: «Los informes que nos llegan apuntan a un patrón preocupante y cada vez más extendido que incluye interferencias con los funcionarios electorales, amenazas contra los funcionarios encargados de custodiar los resultados, formularios Gen 20 desaparecidos y presuntamente robados, alteraciones cuestionables de los registros electorales, interferencias por parte de los organismos de seguridad, intimidación de los agentes políticos acreditados y una ofensiva contra los líderes de la oposición y las personas que desempeñan funciones fundamentales en estas elecciones».

Al explicar su opinión sobre cuál habría sido el papel de las actas de escrutinio y del anuncio oficial de los resultados —el formulario Gen 20—, así como de los funcionarios de la Comisión del Servicio de Gobierno Local (LGSC), en el esquema irregular que muchos zambianos denuncian, el reconocido historiador y analista político zambiano Sishuwa Sishuwa escribió lo siguiente:

«Según la información proporcionada por uno de los comisionados de la LGSC, Hichilema ordenó alterar los resultados electorales en todo el país utilizando la infraestructura de los funcionarios municipales y secretarios de los consejos. Los cruciales formularios electorales Gen 20, en los que se consignan los resultados a nivel de cada colegio electoral antes de que los agentes de los partidos estampen sus firmas en el formulario, debían ser destruidos y sustituidos por otros nuevos que incluyeran firmas falsas de los agentes electorales. Para evitar tergiversar las declaraciones del comisionado, es importante citarlo extensamente para comprender cómo Hichilema habría empleado una manipulación electoral a escala industrial para subvertir la voluntad del pueblo:

“En la mañana del 14 de agosto, al comprobar que el actual presidente estaba perdiendo, se ordenó a los funcionarios municipales y a los secretarios de los consejos… que recogieran de los distritos todos los formularios Gen 20 correspondientes a las elecciones presidenciales. Quieren alterar los resultados y destruir lo que se ha publicado para que no haya pruebas durante las impugnaciones, ya que las únicas personas que podrán presentar esas pruebas serán los DEO/RO… quienes no tendrán los formularios Gen 20 originales. Las partes interesadas tienen copias, pero el problema es que quieren anunciar al ganador utilizando formularios Gen 20 falsos, de modo que, una vez presentada una impugnación, ¿qué formulario van a presentar los DEO como prueba ante el tribunal, si el original que fue publicado (y del que las partes interesadas tienen copias) ha sido destruido?

Téngase en cuenta que el formulario Gen 20 constituye la elección propiamente dicha. La práctica siempre ha sido que los formularios Gen 20 y otros materiales que forman parte del anuncio de los resultados sean enviados a Lusaka por los funcionarios encargados del escrutinio designados oficialmente y, después de la verificación (todos los actores implicados acuden a verificar los resultados después de 7 o 10 días), es tras este ejercicio cuando llevan los documentos a Lusaka. Entonces, ¿por qué deberían los DEO entregar estos documentos a alguien que no ha sido designado oficialmente?”»

El extenso testimonio publicado por Sishuwa Sishuwa también incluye otro elemento esencial desde el punto de vista de este analista:

«El comisionado de la LGSC reveló que muchos de los que se niegan a entregar o ceder los formularios Gen 20 para su destrucción están siendo arrestados y retenidos en centros de detención de todo el país. Otros han sido brutalmente golpeados por los servicios de seguridad.

El segundo acontecimiento que tuvo lugar durante el periodo de cuatro horas en el que estuvo vigente la suspensión del recuento de votos fue la decisión de Hichilema y Zyeele de desplegar vehículos militares por las calles, enviar soldados a los centros de recuento de los distritos para ayudar a recoger y destruir los formularios Gen 20, y desplegar oficiales militares para irrumpir en colegios electorales de varios lugares del país, expulsar a los agentes electorales y allanar el camino para el intercambio de resultados. Esta toma de los colegios electorales por parte de los agentes de seguridad del Estado tenía como objetivo permitir a las autoridades inflar la participación en lugares que habían registrado una baja afluencia, como la Provincia del Sur; facilitar la introducción fraudulenta de papeletas en las urnas; y permitir la alteración de los resultados a nivel de circunscripción de manera que pudiera revertirse el resultado general».

Así lo expuso este destacado intelectual zambiano.

Sobre el papel que está desempeñando el ejército en este clima, la activista y comunicadora Thandiwe Ketis Ngoma señala detalles imprescindibles para comprender mejor la situación. De este modo, la relatora afirma:

«Informes procedentes del seno de las fuerzas armadas confirman una indignación generalizada entre el personal militar por lo que muchos describen como un uso flagrante e indebido de las ramas militares durante estas elecciones. El comandante del Ejército, Zyeele, supuestamente temeroso de las consecuencias de un cambio de régimen, está acusado de desplegar fuerzas especiales para intimidar a los agentes electorales e interferir en el proceso electoral en todo el país, presuntamente en connivencia con la ECZ.

Algunos miembros del ejército han compartido, de manera confidencial, que la supuesta implicación del comandante del Ejército en el proceso electoral se debe al temor asociado a un cambio de Gobierno. Afirman que existe una creencia generalizada de que estuvo involucrado en actos de corrupción relacionados con la construcción de un hospital en la República Centroafricana bajo el mandato de la ONU, en actividades relacionadas con el oro en Rufunsa y en la Provincia Noroccidental, así como en otras controversias aún sin resolver. Según quienes sostienen estas acusaciones, estas denuncias podrían explicar la preocupación por las posibles consecuencias de un cambio de Gobierno».

Y añadió: «Las elecciones de 2026 representan un trágico punto de inflexión en el recorrido democrático del país».

En relación con estos acontecimientos, el comentarista político ugandés King Norma Otim, especializado en asuntos africanos, afirmó que el actual presidente de Zambia:

«Capturó el poder judicial mediante el nombramiento de jueces afines y los utilizó para aniquilar a los partidos y dirigentes políticos de la oposición mediante la guerra jurídica. Una medida que condujo al encarcelamiento de varios políticos opositores bajo acusaciones con motivaciones políticas, así como a la toma hostil simultánea de sus partidos políticos mediante testaferros a sueldo. Y, por supuesto, en última instancia, los jueces afines desestimarían cualquier impugnación electoral presentada contra Hichilema.

Después capturó la ECZ, al nombrar a su antiguo abogado personal al frente del organismo nacional encargado de gestionar las elecciones. Como habíamos predicho claramente, y al percatarse de que Hichilema estaba siendo ampliamente derrotado en todo Zambia en las elecciones recientemente concluidas, la presidenta de la ECZ suspendió el anuncio de cualquier resultado contabilizado y se retiró entre bastidores para orquestar un fraude electoral a favor de Hichilema».

Mientras tanto, el periodista y diplomático zambiano Emmanuel Mwamba afirmó en su red social Facebook:

«Ha surgido un patrón en todo el país por el cual los soldados han tomado el control de los centros de recuento de los resultados de las elecciones presidenciales, parlamentarias y de los gobiernos locales, y supervisan los cambios en los formularios de auditoría Gen 20 procedentes de los colegios electorales».

Cabe señalar que, después de las elecciones, también continuaron produciéndose actos de violencia contra figuras clave de la oposición. Uno de estos acontecimientos tuvo como protagonista al principal candidato opositor, el Sr. Brian Mundubile, quien, después de proclamarse vencedor de las elecciones, fue objeto de una operación llevada a cabo por fuerzas especiales militares, que acudieron a su domicilio y efectuaron disparos en su interior, hiriendo y deteniendo a miembros del equipo de Mundubile.

El propio dirigente lo reveló en el pódcast de la veterana periodista británica Martine Dennis, el sábado 16 de agosto. Durante la emisión, Mundubile afirmó que entre 70 y 80 soldados del ejército zambiano irrumpieron en su residencia y señaló que él era el «principal objetivo» de la operación y que logró sobrevivir por poco.

Mientras tanto, el secretario permanente del Ministerio de Información y Medios de Comunicación, Thabo Kawana, negó rotundamente que este hecho hubiera ocurrido, pese a las imágenes tomadas en el lugar de los hechos, que mostraban la ejecución de dicha operación.

Ya el domingo 16, el obispo anglicano, líder del Partido Unido de la Independencia Nacional (UNIP) y aliado político de Mundubile, Trevor Mwamba, fue visto, en calidad de detenido, en una comisaría de policía. Según se informó, Mwamba había sido detenido en la residencia de Mundubile en el marco de la operación mencionada anteriormente.

Finalmente, cabe señalar que las fuerzas sociales y cívicas, junto con un gran número de ciudadanos, están reclamando una mayor implicación de las organizaciones internacionales para ejercer una presión adicional sobre las actuaciones que emanan de la Presidencia de Hakainde Hichilema, y que estas organizaciones acompañen al pueblo zambiano en la tarea de sacar a la luz todas las violaciones que se están cometiendo contra el Estado de derecho, la democracia y la voluntad legítima y objetiva de la nación de Zambia.

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Autor

Josué Cárdenas

En el Congreso con @7nn_Tv y Periodista Digital. Presentador de La Burbuja en Decisión Radio y La Segunda Dosis en Periodista Digital

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