¡A ‘MeMa’ casi la linchan en una Ceuta al borde de la epidemia masiva!

La ministra de Sanidad, Mónica García, visitó este domingo la ciudad autónoma para conocer de primera mano la situación sanitaria tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio. Su llegada estuvo marcada por abucheos, protestas de sanitarios y vecinos, y gritos de “¡Dimisión!”, “¡Sinvergüenza!” y “¡Basura!” a las puertas de la Delegación del Gobierno.

García se reunió primero con el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, y con la directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Isabel Muñoz. A su salida, un grupo de médicos y profesionales sanitarios —algunos del Hospital Universitario de Ceuta— se concentró en las inmediaciones. Varios intentaron traspasar el cordón de seguridad para hablar con ella. Una facultativa de urgencias llegó a saltarse el dispositivo policial y le gritó: “¡Los médicos de urgencias queremos hablar con usted!”.

Entre los asistentes se escucharon acusaciones de que el Gobierno había “abandonado al pueblo” y referencias al presidente del Ejecutivo, que se encuentra de vacaciones. La ministra se dirigió rápidamente hacia el vehículo oficial sin detenerse a hablar con los protestantes. Posteriormente se reunió con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas.

En rueda de prensa, García negó de forma rotunda que exista un “colapso sanitario” en Ceuta. Reconoció, no obstante, “tensión asistencial” especialmente en Atención Primaria y en algunas áreas hospitalarias, así como el “sobreesfuerzo” de los profesionales. Según los datos que ofreció, en los últimos 15 días se ha atendido a unos 5.800 migrantes (3.500 en primaria y 2.300 en el hospital). El hospital, indicó, se encuentra en torno al 50 % de ocupación de camas.

Para analizar esta y otras cuestiones, este lunes 17 de agosto de 2026, Eurico Campano pasa revista a la actualidad política del momento en una nueva edición de ’24×7 edición verano’.