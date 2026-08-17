Nicole Romero lanza un SOS desde España para ayudar a Venezuela y Colombia: «Ahora necesitamos manos»

La solidaridad no entiende de fronteras. La creadora de contenido y ex Miss Venezuela Nicole Romero ha lanzado desde España un llamamiento para ayudar a personas necesitadas en Venezuela y Colombia, impulsando una campaña de recogida de alimentos y medicamentos que ya ha logrado reunir una importante cantidad de productos.

Ahora, sin embargo, llega una segunda fase igualmente necesaria: conseguir personas dispuestas a colaborar en la preparación de toda la ayuda recogida.

«La comida y los medicamentos ya están. Ahora necesitamos manos», es el mensaje que trasladan los impulsores de la iniciativa, que hacen un llamamiento a quienes puedan dedicar unas horas de su tiempo a colaborar.

La campaña se está organizando junto al Monasterio de Tiana, donde se desarrollarán buena parte de las tareas de preparación. Los voluntarios podrán ayudar a clasificar, organizar, envolver y empaquetar los alimentos y medicamentos antes de que sean enviados a sus respectivos destinos.

La iniciativa no requiere necesariamente una aportación económica. En estos momentos, la principal necesidad es contar con personas que puedan aportar su tiempo y esfuerzo para convertir todo el material reunido en ayuda efectiva.

Un llamamiento abierto a todos

Nicole Romero ha querido aprovechar su presencia en España para mantener vivo el vínculo con Venezuela y contribuir directamente a una causa solidaria que también alcanza a personas necesitadas en Colombia.

El llamamiento está dirigido especialmente a la comunidad venezolana y colombiana residente en España, aunque la organización subraya que cualquier persona que quiera colaborar puede sumarse, independientemente de su nacionalidad.

El objetivo es claro: que los alimentos y medicamentos que ya han sido donados puedan ser preparados y enviados cuanto antes a quienes los necesitan.

Para ello, los organizadores animan a todas aquellas personas que dispongan de unas horas libres a ponerse en contacto con ellos y participar como voluntarios. Cada mano que se sume permitirá avanzar en la preparación de los paquetes y acercar un poco más esta ayuda a su destino.

Desde Tiana, Nicole Romero y los impulsores de la campaña han convertido así la solidaridad en una tarea colectiva. Los alimentos y los medicamentos ya están. Ahora hacen falta personas dispuestas a ayudar a que lleguen a Venezuela y Colombia.