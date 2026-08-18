Alfredo Perdiguero esquila al charlatán caniche socialista: «¡No tienes ni idea!»

Ceuta está al borde del colapso ante la invasión migratoria que comenzó hace más de dos semanas.

Una situación que conoce muy de cerca Alfredo Perdiguero, subinspector de policía, quien este martes 18 de agosto de 2026 ofreció un certero balance sobre la situación de la ciudad en ‘En boca de todos’ (Cuatro). Según los datos que maneja, a fecha del viernes pasado, 21 personas están en prisión con orden judicial ingresadas en la cárcel de Ceuta, y ya se han producido 46 expulsiones.

Entre los detenidos destaca un identificado y reclamado por terrorismo, además de varios otros individuos cuya identificación continúa en proceso por parte de compañeros de la Guardia Civil mediante análisis de imágenes. Sin embargo, Perdiguero reconoce las dificultades: «No podemos entrar a identificar uno a uno. Es muy complicado con la masificación que hay y con la violencia que demuestran entre ellos en muchos casos».

El bloqueo de Marruecos a las expulsiones

Una de las revelaciones más relevantes de la entrevista es que, según el portavoz sindical, Marruecos habría decretado el lunes no aceptar a ningún expulsado más. Esta decisión afectaría a la aplicación de la ley de extranjería española, que permite expulsar a personas con penas menores de seis años, cambiando la cárcel por la expulsión.

«No sé por qué ni quién ha dado la orden política», afirmó Perdiguero, quien calificó esta situación como «un problema» añadido a la ya compleja gestión de los llegados.

Incremento dramático de la actividad policial

Perdiguero destacó que la comisaría de Ceuta recibe cerca de 200 llamadas diarias, lo que representa un incremento del 1.000% respecto a la actividad habitual. Estas llamadas incluyen todo tipo de delitos: agresiones sexuales, peleas, ruidos tumultuarios y enfrentamientos violentos entre diferentes grupos nacionales (malienses, senegaleses, marroquíes y subsaharianos).

Los agentes están dedicando gran parte de su tiempo a «labores humanitarias» y a separar peleas muy violentas entre distintos colectivos, lo que dificulta otras tareas policiales esenciales.

Controversia sobre los refuerzos policiales

El momento más tenso de la entrevista se produjo al abordar la cuestión de los refuerzos. Mientras el Ministerio del Interior afirma haber enviado 900 policías nacionales, 1.100 guardias civiles y 3.000 militares adicionales, Perdiguero niega rotundamente estas cifras.

Según el experto, la realidad es muy diferente: «Se han mandado dos grupos de UIP [Unidades de Intervención Policial] y seis compañeros de documentación. No hay más». La plantilla habitual de Ceuta ronda los 440 efectivos, de los cuales aproximadamente un tercio está de vacaciones.

Perdiguero insiste en que los 180 policías enviados son para relevar, no para reforzar, y acusa al Ministerio del Interior de ofrecer datos falsos. «Le conmino a que pregunte a Interior la plantilla de Ceuta y cuánto ha reforzado. Luego vea quién miente o quién no miente«, retó al entrevistador.

Discrepancias sobre la magnitud de la crisis

El debate también abordó si existe realmente una «crisis de seguridad» en Ceuta. Mientras algunos cuestionan la dimensión del problema señalando que «20 personas detenidas» no constituyen una emergencia extraordinaria, una tesis defendida por el tertuliano socialista Paco Álvarez, Perdiguero insiste en que las 21 personas en prisión provisional indican delitos graves, dado que los jueces españoles son muy restrictivos con esta medida. «No tienes ni idea», espetó el subinspector a Álvarez, el cual demostró tener muy poco conocimiento del tema.

El portavoz sindical también recordó las discrepancias iniciales sobre el número de menores llegados, señalando que mientras oficialmente se hablaba de 540, las cifras reales superaban los 2.100.