La atmósfera violatoria de los derechos humanos en Zambia

Noticias preocupantes y alarmantes siguen emanando desde el corazón mismo de la nación zambiana después de que la Comisión Electoral de Zambia haya anunciado oficialmente, el martes 17 de agosto, que el actual presidente, Hakainde Hichilema, resultó electo para un segundo mandato consecutivo con alrededor del 60, 49% de los votos que fueron computados y comunicados públicamente por este órgano electoral tras las elecciones presidenciales y generales del jueves 13 de agosto.

Pero, como dijimos, hay una serie de intranquilidades, incertidumbres y hasta de angustias por parte de numerosos ciudadanos de este país del sur de África porque el aire social, político e institucional que se vive no sería alentador- narran estas fuentes- para el ejercicio efectivo de las libertades integrales de las personas, las familias y las entidades políticas que no están afiliadas ni alineadas al ecosistema de poder que conduce Hichilema.

Es que, según todas las informaciones observadas, acumuladas y disponibles se ha llegado a tal punto en la arena política del país y en el funcionamiento del marco legal correcto y adecuado que preocupa sobremanera a un número significativo de las fibras cívicas y defensoras de la democracia, tanto locales como internacionales, la cantidad de violaciones y acciones ilegales que, de acuerdo con estas denuncias, existieron en el proceso preelectoral y electoral y, como si todo eso no bastara, también estarían presentes en la situación poselectoral.

Como es de conocimiento público, la estructura vasta que entorna al actual mandatario, Hichilema, desplegó durante, al menos, cuatro años, una estrategia orientada a captar y preservar el poder completo del estado en manos de estas facciones.

El desarrollo de esta agenda, motivó que, por ejemplo, en junio de 2024, el intelectual y analista político, Sishuwa Sishuwa, quien, en la actualidad, es fuente de consulta de medios y agencias de noticias globales, denunciara la marcha de una guerra jurídica que tendría como fin la subversión de la democracia en Zambia.

De hecho, para este observador, Hichilema “ante la perspectiva de una derrota, en agosto de 2026, debido a una economía debilitada y a un país profundamente dividido por líneas étnico-regionales a causa de sus acciones”, habría “recurrido a la guerra jurídica para debilitar a sus oponentes políticos y asegurar su reelección.

El presidente ha ideado estrategias específicas para esta última ola de autocratización legal, utilizando cinco instituciones clave: el poder judicial, la policía, el parlamento, la comisión electoral y la administración pública”, expresó, en aquella oportunidad, Sishuwa Sishuwa.

Por lo cual, y como también puede constatarse ampliamente en los archivos de los informes que, en los recientes años, organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la protección de las libertades políticas elaboraron, regular y claramente, mostrando las fragilidades que tenía la sociedad civil en su relación con el poder estatal, donde la oficina presidencial avanzaba con su objetivo de debilitar a los resortes cívicos y políticos que se les oponían en su meta de perpetuarse en la dirección estratégica del estado.

Innúmeras pruebas dan cuenta de todo ello y así cuando la inmediatez de los comicios del 2026 le generaba una ansiedad, acompañada de un temor natural a la derrota, el partido gobernante, UPND, aumentó vigorosamente su ofensiva contra el complejo multipartidario de entidades políticas de la oposición.

Lo que llevó a que figuras destacadas del ámbito jurídico emitieran su profunda preocupación por la escena persecutoria, violenta e inclusive ilegal que se desarrollaba contra el espectro opositor.

Efectivamente, el Profesor Cephas Lumina, un eximio hombre del Derecho con reconocimiento internacional, escribió una columna, en el periódico de Lusaka, The Mast, el 7 de agosto, aseverando que “Las urnas están bajo asedio: la violencia política está envenenando el país” debido a los “los asesinatos, los ataques contra candidatos, la interrupción de mítines y la represión policial contra los activistas están convirtiendo lo que debería ser un intercambio de ideas en un clima de miedo” y pidiendo que tanto la policía como Comisión Electoral de Zambia “deben actuar con rapidez, imparcialidad y decisión, o tendrán que asumir la responsabilidad de unas elecciones cuya integridad ya está en entredicho”.

También figuras relevantes de la oposición, como Bob Sichinga, vicepresidente del Partido Socialista (SP), declaró, el 11 de agosto, al mismo medio, The Mast, que “Hichilema ha declarado públicamente que utilizaría la táctica de ‘imingalato’ para perjudicar a la oposición. Si se analizan detenidamente estas palabras, se verá que se trata de tácticas destinadas a perjudicar a la oposición”.

Corresponde aclarar que, en el idioma bemba, “Imingalato” significa “destreza” y que el alto cargo del partido socialista dejó en claro que su valoración era que el gobierno usaría métodos solapados.

Amnesty Internacional también dio a conocer su postura, enfatizando que las prácticas autoridades, originadas desde el estado, están intensificado las restricciones a los derechos y libertades de los zambianos, socavando la implementación de los derechos humanos en el país.

Incluso, la Human Rights Foundation (HRF) publicó, en la misma jornada electoral del 13 de agosto de 2026, su posición, declarando que Zambia celebra elecciones generales “tras una campaña electoral marcada por enfrentamientos mortales entre grupos políticos rivales, restricciones y represión policiales, e intimidación violenta auspiciada por el Estado contra los candidatos de la oposición. Estas prácticas reflejan unas condiciones electorales desiguales que favorecen al titular del cargo, algo habitual en los regímenes autoritarios híbridos”.

Como se ve, estos grupos internacionales comparten el mismo criterio y la misma interpretación de la realidad zambiana que los representantes de las formaciones políticas y sociales locales.

Es que, de acuerdo con los datos veraces que surgen del terreno zambiano, y aparte de los decomisos arbitrarios de los recursos financieros de la Alianza Tonse, la violencia activada contra los mítines de la campaña de dicha alianza opositora, las decenas de arrestos que ocurrieron contra personalidades que son afines o integrantes de ese espectro ciudadano y electoral, incluyendo al respetado hombre de negocios de Lusaka, Harry Valden Findlay, los intentos de asesinato denunciados (por ejemplo, contra el candidato Brian Mundubile y parte de su guardia personal) y hasta algunos asesinatos que sí ocurrieron en medio de la intensa y cruda atmósfera electoral (por ejemplo, el crimen del también empresario Stelios Sardanis, quien era amigo de miembros y activistas disidentes del gobierno nacional), y las denuncias por falsificación de los formularios Gen 20 – que son las actas oficiales de la votación de cada lugar-, también sucedieron, después de que se hayan efectuado las elecciones, algunas redadas policiales y arrestos contra personas de la oposición.

Durante el fin de semana siguiente al acto eleccionario, unidades militares y/o policiales ingresaron violentamente a la residencia de Mundubile y, después de que hayan hecho una serie de disparos, se llevaron detenidos a 11 personas que estaban en el lugar, hiriendo a otras. Las autoridades dijeron que, en dicha residencia, había una milicia que planeaba una rebelión contra el orden legal, pero Mundubile y sus partidarios rechazaron esta acusación y explicaron que toda la operación era ilegal e ilegítima.

Aún más, pidieron que el estado retire esa acusación que, claramente, es grave y suficiente para encarcelar, por varios años, al liderazgo de la alianza.

Para el importante comunicador, Emmanuel Mwamba, quien, a su vez, mantiene comunicaciones fluidas con diferentes comunidades políticas del país y del extranjero, “La historia de la milicia es una pésima tapadera para el golpe de Estado que el presidente Hakainde Hichilema y su cómplice, el teniente general Geoffrey Choongo Zyeele, han perpetrado contra el proceso democrático y electoral de Zambia”.

Asimismo, desde la usina informativa de la Alianza Tonse, indicaron que, están bajo custodia policial, figuras clave de este espacio, tales como George Chisanga, Mutotwe Kafwaya, Enock Roosevelt Tonga, Chisopa, Sean Tembo (jefe de campaña), Dr. Ngoma, el obispo Trevor Musonda Mwamba, los artistas Moses Ng’andwe y Felix Mangani Phiri; también continúan arrestados Benard Chewe y Simon Phiri (que forman parte del equipo de seguridad de Mundubile), entre las decenas de personas que continúan presas por el mero hecho de oponerse públicamente al gobierno.

Igualmente, en los diversos anillos políticos se menciona el paradero desconocido de otros miembros de la oposición, mientras las familias de todos ellos, incluyendo las de Findlay y Kafwaya, siguen clamando para que las autoridades correspondientes les permitan verlos y/o saber del destino final de cada uno de ellos.

Esta situación, que es, por demás, apremiante, y de suma gravedad para quienes la padecen, debe impulsar, aún más, el accionar de los organismos internacionales que vigilan la aplicación y la concreción de los derechos humanos porque, como muchos creen en Zambia, el país está siendo reconvertido en un estado que privaría de derechos a la mayoría nacional.