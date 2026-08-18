Un psiquiatra deja como una auténtica ignorante a Mónica García: “Me importa un pito”

El psiquiatra José Carlos Fuertes ha cargado con dureza contra la ministra de Sanidad, Mónica García, tras las declaraciones que esta realizó el fin de semana en Ceuta, donde aseguró que no existe una situación de colapso sanitario en la ciudad autónoma. En su intervención en ‘Espejo Público’ (Antena 3), este lunes 17 de agosto de 2026, Fuertes no se ha mordido la lengua y ha calificado las palabras de la ministra de “patéticas” y de “una desfachatez”.

El doctor ha recordado la presión asistencial que soporta Ceuta: “Tiene 1,63 médicos por cada 1.000 habitantes en condiciones normales. Ahora, de repente, llegan 10.000 o 15.000 personas. Esto es una catástrofe sanitariamente hablando”. Según Fuertes, además llegan personas con enfermedades contagiosas, una afirmación que la presentadora contrapuso con la postura de la ministra, quien había tachado de xenófobos ese tipo de mensajes. La respuesta del psiquiatra fue contundente: “Lo que diga la ministra me importa un pito”.

Fuertes ha ido más allá y ha cuestionado abiertamente la capacidad de Mónica García al frente del ministerio: “Esta señora yo creo que es un ama de casa que está haciendo unos papeles que no le corresponden. El ama de casa ya tiene suficiente trabajo y ahora ella se ha metido en un jardín que no le corresponde”. Ha añadido que le gustaría verla “allí” y que en el Ministerio estará mejor “rodeada de papeles y sin tener la responsabilidad de ningún enfermo”.

El especialista ha rechazado cualquier acusación de xenofobia y ha asegurado que negar los riesgos sanitarios revela una “ignorancia insuperable”: “Si es xenófobo decir que hay bacterias y virus que tienen unos códigos diferentes a otros, eso es que su ignorancia ya es insuperable; eso es no saber medicina, cosa que todavía es más peligroso”. Ha insistido en el peligro de que lleguen cepas de bacterias, como la tuberculosa de África, a un territorio “virgen” de esas cepas: “Esto cualquier médico lo sabe”.

Según el doctor Fuertes, los médicos de Ceuta “están asustados”, “desfallecidos” y se sienten “profundamente solos”, sin ayuda y con dificultades para contratar personal. Ha calificado su labor de “misión heroica” y ha concluido con una crítica demoledora al Gobierno: “A mí me parece insolente lo que ha dicho la ministra; me parece de juzgado de guardia lo que está haciendo el Gobierno: abandonar una ciudad española y dejarla al azar”.

Con estas palabras, el psiquiatra ha dejado en evidencia lo que considera una falta de conocimiento médico y una gestión irresponsable por parte de la ministra de Sanidad en plena crisis de Ceuta.