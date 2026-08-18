La rebelión que Sánchez no esperaba: un diputado del PSOE desmonta el relato del Gobierno sobre Ceuta

La crisis migratoria que vive Ceuta desde hace más de dos semanas ha abierto una grieta en el seno del PSOE. Melchor León, diputado socialista en la Asamblea de Ceuta y vicepresidente de la Cámara, ha roto la disciplina de partido y ha exigido públicamente la dimisión del delegado del Gobierno en la ciudad, al tiempo que denuncia la “dejadez” del Ejecutivo central.

En declaraciones al programa ‘Todo es mentira’ (Cuatro) este 17 de agosto de 2026 y a través de sus redes sociales, León no se ha cortado: “La situación que estamos viviendo en Ceuta es completamente dejadez por parte del Gobierno central, aunque el Gobierno central sea de mi propio partido”. Tras 18 días de crisis, afirma, “aquí no tenemos ninguna solución”. El diputado considera que el delegado del Gobierno es “el máximo responsable” de la actuación del Ejecutivo en la ciudad y, por tanto, debe dimitir.

León acusa también de mentir al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Recuerda que, al día siguiente del inicio de la crisis, Marlaska aseguró que ya había “normalidad” y que solo quedaban 2.000 personas. “17 días después, las imágenes de la ciudad lo desmienten completamente”, afirma. El diputado y sus compañeros de Ceuta reclamaron desde el primer momento el estado de alarma, petición que, según él, fue rechazada de plano.

«No se puede engañar a las personas»

El socialista asegura que no está solo. “Son muchos compañeros del PSOE de Ceuta los que me han hablado por privado y piensan completamente igual que yo”, revela. Sin embargo, “tienen miedo de las represalias que el partido pueda tomar contra ellos”.

Él, en cambio, se muestra firme: “No tengo miedo a poder decir la verdad, porque lo que no se puede es engañar a las personas para sacar rédito político”.

Hasta el momento, nadie del aparato del partido se ha puesto en contacto con él a pesar de las peticiones reiteradas desde el minuto uno. León deja claro sus prioridades: “Lo que menos me importa ahora es mi futuro dentro del partido. Lo que más me importa como ciudadano de Ceuta es que recuperemos la normalidad”.

Y lanza un aviso: “Si fuera el PP el que estuviera gobernando, la gente que está ocupando cargos de libre designación, como el delegado de Gobierno, sería el primero en atacar y criticar. Nosotros no estamos atacando a nadie: estamos exigiendo que el que tiene las competencias cumpla con su obligación. No nos vamos a callar”.

Con esta rebelión interna, el Gobierno de Pedro Sánchez recibe un nuevo golpe precisamente desde sus propias filas en uno de los puntos más sensibles de la actual crisis migratoria.