Benjamín López: “El peor Sánchez, herido de muerte, va a por todas: hundir al Rey para ganar las elecciones”

Benjamín López titula su columna de hoy: “El peor Sánchez, herido de muerte, va a por todas: hundir al Rey para ganar las elecciones”. Publicado el 18 de agosto de 2026 en ESdiario, el análisis se basa en una idea clara: la tensión entre el Gobierno y la Corona no es un fenómeno aislado, sino una pieza de una estrategia más amplia que busca llegar a 2027 con un choque político intensificado.

El inicio del artículo enmarca el conflicto en un contexto de máxima tensión institucional. El autor relaciona la abierta confrontación de Óscar Puente con Felipe VI con una ofensiva más global, concebida para movilizar a una izquierda que necesita un nuevo eje de confrontación. Así, la monarquía se convierte en el foco de una disputa que se presenta como calculada y no accidental.

La tesis política que atraviesa la columna

El corazón del texto radica en la afirmación de que el PSOE ha pasado de la teoría a la práctica. Según Benjamín López, la controversia surgida a partir de Puente inaugura una nueva etapa, donde el debate sobre lo institucional se convierte en motor electoral y en una herramienta de polarización. El autor plantea que el objetivo no solo es resistir hasta las elecciones, sino también reorganizar el escenario y provocar una confrontación beneficial para la movilización del bloque de izquierda.

“La estrategia es diáfana. Abrir una urna más junto a la de las generales: monarquía o república.”

“Un referéndum que incentive a la izquierda más radical, le impulse a levantarse del sillón y, aunque sea con una pinza en la nariz, decante su voto por Sánchez…”

“y, sobre todo, en contra de la ‘ultraderecha’.”

López recalca que esta operación no sería fruto de la improvisación. “Es la otra pata de la ofensiva que lleva meses en marcha y que se intensificará sin piedad”, sostiene, para luego conectar esa afirmación con una advertencia atribuida a José María Aznar. En este punto, el artículo retrata al expresidente como alguien que ya había discernido la dirección de la estrategia gubernamental y había alertado sobre ella con anterioridad.

Aznar, la advertencia y el marco de lectura

López evoca una frase de Aznar para reforzar la convicción de que el conflicto actual se enmarca en una lógica más profunda. “La coalición actual bajo el liderazgo de Sánchez va a convencer a los españoles de que el sistema constitucional ha llegado a su fin; evidentemente, que la Monarquía parlamentaria ha acabado y que España debe replantearse como una confederación de repúblicas nacionales”, recuerda la columna. A partir de aquí, el articulista enfatiza que no se trata de una exageración retórica, sino de una advertencia política con un trasfondo estratégico.

“No era retórica. Era un diagnóstico.”

Este es el giro en la narrativa del texto: la columna no ve el conflicto como una mera disputa verbal, sino como una señal de que el Gobierno estaría dispuesto a llevar la confrontación institucional al epicentro del debate electoral. La referencia a la Corona no aparece como un elemento secundario, sino como una palanca que podría reconfigurar lealtades, tensar el relato público y animar a un electorado en clave identitaria.

Óscar Puente, Felipe VI y el pulso institucional

La mención a Óscar Puente en el artículo actúa como desencadenante del acontecimiento, pero también como símbolo. La columna le asigna al ministro el papel de quien “enciende la mecha” y abre un periodo de mayor fricción con Felipe VI. En esta interpretación, el Gobierno no solo estaría reaccionando ante una coyuntura; estaría ensayando una narrativa de choque que podría prolongarse durante meses.

“El PSOE transita ahora de la teoría a la práctica.”

“Puente ha encendido la mecha.”

“Estamos todos informados: el Sánchez herido no busca solo sobrevivir.”

La frase final de este bloque sintetiza la tesis general: el presidente no está pensando únicamente en resistir, sino en modificar el terreno de juego. Esa noción se plantea en términos políticos e institucionales, con la monarquía como frontera simbólica y con la izquierda más radical como destinataria de una posible convocatoria a la movilización.