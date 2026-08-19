El desgarrador testimonio de una ceutí harta del abandono del Gobierno: “Estamos huérfanos”

Sara Viruel, ceutí de 8 meses de embarazo, ha roto el silencio este 19 de agosto de 2026 en ‘Espejo Público’ (Antena 3) con un testimonio desgarrador en el que denuncia el abandono institucional que, según afirma, sufre la ciudad autónoma.

“Estamos huérfanos, estamos solos ante una situación que es ya desbordante”, ha declarado, visiblemente afectada por el estrés y la ansiedad que, dice, le impiden disfrutar de su embarazo y apenas le permiten dormir 4 o 5 horas por noche.

La vecina de Ceuta asegura que su vida ha pasado de la tranquilidad a un constante estado de alerta. “El Gobierno dice que aquí hay normalidad, no es verdad”, afirma con contundencia.

“Aquí estamos impotentes porque sabemos que el Gobierno tiene medios y no hacen nada”. Según su relato, el clima de inseguridad y la llegada masiva de inmigrantes han transformado por completo el día a día de los ceutíes: “Se nos ha robado un verano, se nos ha robado la vida, estamos paralizados”.

Sara describe escenas cotidianas que, dice, le generan miedo e intimidación. “Yo voy caminando y me encuentro a 10 inmigrantes pidiéndome dinero… Claro que me da pena, pero también me doy pena yo y mis ciudadanos… que el Gobierno nos deja solos”.

Un paripé del Gobierno

Añade que se siente constantemente observada: “Te sientes muy intimidada porque te miran de arriba abajo. No sé qué quieren, pero te sientes intimidada”.

La ceutí carga con dureza contra la gestión del Ejecutivo central, tanto en materia migratoria como en servicios públicos. Critica que las visitas de responsables gubernamentales no pasen de “un paripé” y “un teatro” mientras los vecinos siguen sufriendo. “Se está jugando con la vida de los ciudadanos”, denuncia.

En cambio, elogia al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a quien atribuye un trabajo “de corazón” dentro de las limitadas competencias locales.

Uno de los puntos que más le indigna es la situación de los militares y policías desplazados a la ciudad. “Los militares están haciendo un trabajo excelente”, reconoce, pero denuncia las precarias condiciones en las que se les aloja: “A los policías, los pobres que vienen de la Península, los tienen durmiendo en chozas”. Y se pregunta con rabia: “¿Les vamos a dar mejores camas a inmigrantes que a estos militares que han tenido que dejar sus vacaciones?”.

Insiste en que no quieren que los inmigrantes se queden, sino que sean devueltos y se protejan las fronteras.

Sara también cuestiona las cifras oficiales sobre el número de personas llegadas y expresa preocupación por la seguridad de los menores y el inicio del curso escolar. “No podemos estar dándoles derechos a otros si los propios ciudadanos están viendo sus derechos pisoteados”, resume.

Ante lo que considera una falta de respuesta del resto de España, la ceutí lanza un llamamiento directo: “Pido por favor a la gente de España que no nos apaguen la voz”. Anuncia una convocatoria para el 2 de septiembre a las 20:00 horas, en la que invita a ciudadanos de toda España a salir con banderas de España y de Ceuta para demostrar que la ciudad no está sola.

“Veo que el pueblo español no espabila, me he llevado mucha decepción con el pueblo español”, confiesa con amargura. “Gracias a Ceuta tenéis las comodidades en España y en Europa. No somos moco de pavo, somos una frontera muy, muy, muy importante”.