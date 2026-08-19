¡Marlaska humilla a los policías de Ceuta! ¡Comen mortadela y duermen en el suelo!

Mientras Fernando Grande-Marlaska habla de “relativa normalidad” y anuncia más efectivos para controlar la crisis migratoria, los propios policías nacionales enviados a la ciudad autónoma denuncian un trato que califican de humillante y de pureza castigo. La Confederación Española de Policía (CEP) ha puesto el grito en el cielo.

Según el sindicato, los agentes desplegados para hacer frente a la avalancha de inmigrantes están alojados en el Regimiento Mixto de Artillería nº 30, unas instalaciones que estaban en desuso y que se acondicionaron “a toda prisa”. El resultado es desolador: Siete u ocho funcionarios hacinados en pequeñas estancias o directamente en el suelo, hasta 70 policías compartiendo un único inodoro, colchones deteriorados y falta de higiene.

No es la primera vez. Sindicatos como CEP, JUPOL y otros llevan años denunciando el abandono de las plantillas de Ceuta y Melilla: comisarías obsoletas, falta de medios y un trato que muchos agentes perciben como un desprecio institucional sistemático. Ahora, en plena emergencia migratoria (con miles de personas aún en la ciudad tras la entrada masiva de finales de julio), la situación se ha vuelto insostenible.

La indignación crece entre los cuerpos de seguridad. Mientras el ministro presume de gestión y habla de recuperar la normalidad, los hombres y mujeres que sostienen esa normalidad en Ceuta se sienten humillados, abandonados y castigados. Una vez más.

Para analizar la actualidad política del momento Eurico Campano pasa revista a la última hora en Ceuta en una nueva edición de ’24×7: edición verano’.