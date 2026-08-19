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EN 'ESPEJO PÚBLICO' (ANTENA 3)

A Nicolás Redondo le basta una sola frase para rematar a Sánchez: “Le importamos nada”

El histórico socialista acusa a Sánchez de soberbia y desdén ante la crisis migratoria en Ceuta

Nicolás Redondo, exsecretario general del PSOE del País Vasco, en &#039;Espejo Público&#039; (Antena 3)
Nicolás Redondo, exsecretario general del PSOE del País Vasco, en 'Espejo Público' (Antena 3)
Archivado en: Nicolás Redondo Terreros | Pedro Sánchez | Periodismo

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El exsecretario general del PSOE del País Vasco, Nicolás Redondo Terreros, ha lanzado una de las críticas más duras y directas contra Pedro Sánchez por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta.

En una publicación en X (antes Twitter) y en declaraciones a ‘Espejo Público’ (Antena 3), el histórico socialista no se anduvo con rodeos y ha condensado su acusación en una frase demoledora: “Le importamos lo que le importa todo lo que no es personal: nada”.

Redondo carga contra la “falta de empatía, la soberbia y el desdén” del presidente del Gobierno hacia los ceutíes y hacia el conjunto de los españoles. “Mientras los ministros se fotografían y salen corriendo, Ceuta se consume entre el miedo y la inseguridad”, escribe, en referencia a la entrada masiva de personas y a la sensación de desprotección que vive la ciudad autónoma.

El político, con más de 50 años de trayectoria, califica la situación de “la más vergonzosa que hemos vivido en 50 años” y asegura que “va a pasar a la historia de España como un ejemplo de ignominia”.

Recuerda que durante días no se pudo hacer nada ante la llegada de miles de personas, que parte de la clase política estaba en la embajada marroquí “aplaudiendo y comiendo dátiles”, y que Sánchez pasó “rápida y urgentemente” por Ceuta para luego marcharse de vacaciones.

“Nunca me lo pude imaginar”, afirma. Redondo tilda de “paripé” las apariciones esporádicas del presidente y de algunos ministros, y denuncia que Ceuta se encuentra en una situación de “desistimiento psicológico y físico” que beneficia a Marruecos. En este contexto, reivindica que “un político tiene que querer a la gente, no ser un gladiador de la política”, y pone como ejemplo al presidente de Ceuta, Juan Vivas, a quien considera “buena persona y honrado”, frente a los ministros que, según él, actúan como gladiadores dispuestos a defender sus intereses en el circo mediático.

Sobre las posibles críticas internas de su propio partido, Redondo es rotundo: “Lo que digan ahora los de mi partido me da igual; el que no quiera ver lo que estoy diciendo es voluntariamente ciego”.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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